 Позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося в понеділок, тому що пріоритетні речі - це підготовка ще деяких законопроєктів з протидії коронавірусної хвороби, через це зміни в бюджеті", - повідомив Зеленський у п'ятницю після засідання фракції "Слуга народу".

Президент уточнив, що законопроєктів, які мають розглянути депутати на позачерговому засіданні буде кілька, і запевнив, що це не останній пакет стабілізаційних заходів із протидії епідемії коронаіирусу.

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