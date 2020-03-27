 Ми не дозволимо завести Україну в дефолт, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС, про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що зміни до бюджету, запропоновані урядом, неприйнятні, адже вони не дають достатніх компенсаторів для бізнесу, натомість обрізають фінансування тієї ж таки медицини, а також освіти, культури, інфраструктурних проектів.

"Попри непросту економічну ситуацію гроші потрібно шукати в інших статтях видатків, як запропонувала наша фракція. Ми запропонували 13,5 мільярдів гривень перерозподіл бюджету. І забрати не з будівництва доріг, не зі шкіл, не з лікарень, не з культури, а з силових структур, які просто перетворюють Україну на тоталітарну державу і займаються розправою з опозицією. Ну і з інших лобістських статтей, де були закладені злодійські схеми, ми пропонуємо передати на підтримку українського бізнесу та найнезахищеніших громадян", – зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що уряд вже визнав недоотримання дохідної частини бюджету у 106 мільярдів гривень, тому планує скоротити видатки на 55 мільярдів та втричі збільшити дефіцит бюджету.

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"Власне, для цього їм потрібен кредит МВФ. Задля отримання кредиту вони хочуть провести закон про ринок землі і закон про банки. Наша фракція готова підтримати закон про банки, тільки якщо звідти буде вилучена норма про компенсацію колишнім власникам Приватбанку. Це несправедливо, що на кожного українця, які сьогодні потерпають від економічної кризи, буде покладена ще й виплата колишнім власникам Приватбанку. Це несправедливо і ми цього підтримувати не будемо. Це шлях до дефолту України, а не до її підтримки", – наголосила Ірина Геращенко.

Щодо ринку землі, то співголова "Європейської Солідарності" вкотре нагадала – фракція послідовно виступає за цивілізований ринок землі і готова проголосувати, якщо будуть враховані її правки.

"Цей закон є дуже чутливим для суспільства, і ми наполягаємо на наступному. Ми за ринок, якщо там буде вилучена норма про концентрацію 200 тисяч гектарів в одні руки, якщо звідти буде вилучена норма про дерибан 10 мільйонів гектарів державної землі. Тому що поки що цей закон виглядає як афера сторіччя – така сама, як афера з приватизацією на початку 90-х, коли люди отримали ваучери, і ні бюджет, ні самі громадяни не отримали позитиву цієї великої приватизації. Якщо в законі залишиться право самих селян продавати свої паї, фермерів продавати, купувати свої паї, то це буде справедливо. Так само якщо буде закладено там створення кадастру, боротьба з рейдерством, запобіжники щодо рейдерства і екологічні норми. Такий закон ми б були готові розглянути на фракції і підтримати в цих важких умовах.

Але ще раз наголошую, що ми ніколи не підемо на дерибан державної землі в подібних умовах. Тим більше в умовах турборежиму і карантину", – зазначила Геращенко.

"Європейська Солідарність" точно буде на позачерговій сесії – чи це в неділю, чи це в понеділок, коли її оголосять. Ми будемо конструктивні, ми готові працювати на країну. Але точно не дамо зробити нічого, щоб Україну зараз завели в дефолт, як про це мріють деякі слуги і деякі олігархи. От цього ми не дозволимо", – застерегла Ірина Геращенко.