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Все про:Трепак (61) Гандзюк (453) Венедіктова (83)

 Гандзюк - Зеленському: "Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки"

Віктор Гандзюк звинувачує генпрокурора Ірину Венедіктову у брехні про розслідування вбивства його дочки Катерини і стверджує, що Венедіктова за один день зробила на багато місяців недосяжним прогрес у справі.

Про це Віктор Гандзюк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шок. Володимир Зеленський, те, що новий генпрокурор Венедіктова починає свій шлях на посаді з брехні у справі вбивста моєї доньки, Катерини Гандзюк - це відверта ганьба, про яку я не збираюсь мовчати", - написав він.

За словами Віктора Гандзюка, він весь день читає "радісні пости адвокатів Мангера" і "брехню генпрокурора" Венедіктової про те, що вона не забирала справи у Трепака.

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"Чому я маю мовчати, якщо ви мені особисто обіцяли результат, а зараз ваша протеже за один день робить цей результат ще на місяці вперед недосяжним? Чому я маю мовчати, коли прокурор, який перший серйозно взявся за справу та повернув в Україну кримінального авторитета Москала і виписав йому підозру, подав у відставку? Я не буду мовчати. Я не можу мовчати", — написав Віктор Гандзюк.

Батько вбитої активістки звинуватив президента в байдужості.

"Чому ви терпите це знущання? Чому вам сьогодні стало байдуже, що ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї доньки?" — написав він.

"Просто сором. Неймовірний сором", — підсумував Віктор Гандзюк.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).

Гандзюк - Зеленському: Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки 01
Гандзюк - Зеленському: Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184985
 
   
 Топ коментарі
 
Так вроде Порох ему не тот был.получай те
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Где активисты с плакатами "Кто убил Катю" как при Порохе бегали?
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Стерненко тоже был недоволен Порохом, ну ничего сейчас сядет, может поумнеет, это ж надо взять и выстрелить себе в ногу,если не хуже
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Так вроде Порох ему не тот был.получай те
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Стерненко тоже был недоволен Порохом, ну ничего сейчас сядет, может поумнеет, это ж надо взять и выстрелить себе в ногу,если не хуже
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коментар відмічено як спам  
 
Стерненко пусть поменьше машет своим ножиком, тогда его положение не будет особо зависеть ни от пороха, ни от Зеленского.
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Трепак має бути Генпрокурорм, бо юристи-педагоги без практики прокурорської та слідчої роботи не зможуть довести кримінальні справи до обвинувачувальних вироків! Якщо справа Гандзюк розвалиться то відповідати буде влада у всій своїй многоликості і відповідати буде не в корумпованому суді, а в самому непідкупному суді - народному трибуналі!
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В Україні ті , хто має практику є злодіями всі 100 %
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Огирок! Влада -это предмет одушевленный или не очень? Это кто, или что? Или просто язиком по столу? Твой Трепак до выборов из штанов выпрыгивал- топил за Зеленского! Как и ты, когда Грыць в люди не вышел.
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Рас кажешь это когда тебя менты в очередной раз закажут.
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Как бы ты махал ножиком если бы тебя пару громил решили кончить? А?
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Когда пару громил решают кого-то кончить - они сами берут ножик или чего потяжелее, так что ты не успеешь даже пукнуть. А все остальные варианты, особенно со слов самого подозреваемого - это попытки замазать бытовуху с применением оружия разными огендами ******* и т.д.
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Ты сам веришь в то что пишешь? Или методичка такая?
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Я йому особисто колись те саме написав. Але вата зараз навіть його вважає порохоботом...
Мусора тричі його замовляли в четверте тупо посадять.
Після цього ми офіційно прокинемося в мусорській державі.
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О да при пеце, генеальный был. Всех по Гонзюк посадил? И чета я не помню чтобы отец Гонзюк говорил что югик красавчик? В отличии от Рябошапки
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Тоисть вы признаёте шо выбрали зебилов? Гандзюк - Зеленському: "Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки" - Цензор.НЕТ 7918
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Побойся Бога, безграмотная свинья ******, какая работа - ботом, такоц и человек, у мужика убили дочку, ему Пороха в жопу целовать нужно было? У него было право голосовать против порохни, за то что допустил убийство и не содействовал раскрытию, в отличие от 70% наивных дураков.
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Порох допустил убийство? Упрлс? По твоей логике лук подорожал, и коронавирус в Украине - происки зели?
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Справа Катерини Гандзюк знакова, мутки з цією справою можуть фізично зіпсувати карму не тільки генпрокурору а навіть Президенту!
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а помните дело Гонгадзе...? а кто Черновола-старшего убрал..?!
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Мангер теперь свой, нужно постараться отмазать. Зря он что-ли бубочке 20 миллионов на выборы отвалил?
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Та невже? Гандзюк - Зеленскому: "Ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери" - Цензор.НЕТ 1436 Так несподівано! А зебілам доречі досі можна дивитися відео дебатів зі стадіону?
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А як файно за медицину хайло рвав, зестадо ледь не обдристалося! Добре що зараз все поправив. Гандзюк - Зеленскому: "Ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери" - Цензор.НЕТ 7006
https://twitter.com/artaxata/status/1243315329012568064
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В точку попали з медициною. Як зелена шмаркля надривалася, а оточенню з 95 Кварталу цей цирк подобався.
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Как-то граждане одного из городов Древней Эллады думали-гадали, где им
раздобыть лошадей - своих не хватало. Один мудрец сказал:
- Издайте указ о превращении ослов в жеребцов!
- От этого указа ослы в лошадей не превратятся! - ответили ему изумленные
граждане.
- Погодите! Вы же превращаете бездарей в великих военачальников и
низких, глупых людей в мудрых правителей. И выходит! Так превратите
ослов в лошадей!

В наше время и нашей стране мудрец сказал бы так:
- Соберите с мусорников и свалок дряхлые ,,Запорожцы" и объявите их
новенькими ,,Мерседесами".
- Они от этого не превратятся в ,,Мерсы, " - ответили бы ему.
- Стоп! Вы же превратили сначала грабительскую кодлу с вором во главе, а
затем группу пошлых комедиантов во главе с шутом в мудрых правителей,
спасителей страны! Так превратите и ,,Запорожцы" в ,,Мерседесы"!
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Отец убитой активистки обвинил президента в безразличии?
ну шо еще не понятно он не хрена сам не решает?
Олигархи из него куклу сделали, козла отпущения
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А чому зробили, він таким і був ... З самого початку ж казали, що фігурант - маріонетка Коломойського
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дак Президенту важнее девочка с собачкой в Китае,которых он обещал вернуть лично...но они до сих пор там...но он же-"обещал"...и уже почти год как конец "эпохи бидности"...а скоро и вовсе полная нищета...это Карма...не иначе...
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Где активисты с плакатами "Кто убил Катю" как при Порохе бегали?
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Бюджет пилят. Кто непосредственно, а кому крохи достаются, но все-равно довольны, раз молчат.
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папаша , небосьпротив Марадера голосовал, за "новые лица". То че теперь скиглыть?
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Тем более - приятного ему аппетиту !
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Сил тебе и здоровья,отец. Не давай спуску этому популисту. Пусть отвечает за каждое свое обещание.
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Центр Протидії Корупції
2 год
Венедіктова призначила собі двох заступників. Звісно, обидва - "нові обличчя". Олексій Симоненко "родом" з СБУ. Статки відповідні:
🔘 будинок на 650 м2 в Конча-Заспі;
🔘 дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК;
🔘 чотири земельні ділянки в Київській області;
🔘 Mercedes S-400 Coupe.

Вартість люксового Мерса Симоненко оцінив у 80 тисяч грн. Трохи помилився, бо зараз такі коштують в районі 100 тисяч доларів. Будинок в 2010 році коштував 2,5 млн грн. За курсом 8 грн за долар.

Звісно, таких призначень чекали виборці Зеленського. Відповідальність за цей треш повною мірою лежить на а) Зеленському, б) депутатах, які за Венедіктову голосували.
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Ну ти вже натягуєш, натягуєш. Так невміло. Тобі платять дарма.
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Вот как сейчас помню в его исполнении:
«...#лижьбиниклятыйпарашенка!!!»
Аж сльозы на очи навэртаються.
Дядя, поинтересуйся количеством убийств за год по Украине и поплачь, что в половине случаев возможно вообще никого не нашли...
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В советской сране всегда так было,а у власти сейчас больше советские Гандзюк - Зеленскому: "Ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери" - Цензор.НЕТ 1746
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их дети и внуки. когда-то в 90 годы была поговорка: "Дети ваших начальников станут начальниками ваших детей..."
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Вітя, я співчуваю твоїй втраті, але відверто кажучи ти -- лох! Роби що повинен, або ти не вартий своєї доньки!!!
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Её туда для этого и поставили: исполнять прихоти Портнова/Коломойского. Она человек подневольный, бестолковая пистливая голова. Видимо, придется их всех однажды от туда выковыривать. Подручными средствами. Исправлять свои и чужие ошибки.
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а она ведь женсчина, мать ... пожалеют.. патаму и ставят судьями и прокурворами женсчин...
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Новоспечена ЗЕбанда яка скинула з себе маску 95 кварталу повністю захопила всю Україну і єдине що їм зараз заважає здати її ***** це коронавірус.
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Главное,не дать этой мразоте зеЛе и его банде сбежать!
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Есть человек - есть проблема, нет человека нет проблемы
Лаврентий Берия
Верная наследница Вышинского.

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а шо такое ..андон на паях? вазелин уже не торт?
сколько же вас продажных сук в стране.... как жалко что порох не стал пиночетом.
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мало того что дочь твоя была хабалка (видео на ютубе как ведет себя эта "звезда" масса) и ее тупо использовали чтобы поймать хайп и свалить пороха. мало того что тебе навстречу пошли и вывели это дело городского масштаба на уровень всей страны. тебя!!! именно тебя использовали как презерватив. а теперь выкинули.
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Фу порохнососы не люди, у человека УБИЛИ ДОЧЬ, при Порохе расследование не велось, конечно он был против Пороха, при нем ее убили, у отца Ганзюк в отличие от 73% наивных на это было моральное право и причина. А то пдр погонщик ботов, который пишет такие методички ботам - умойся кровью, и прыщавая херня которая за это топит по копейке за коммент "ха-ха получил за голос Зеленского" - получите потом обратку от жизни.
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зепил не рви так попу натужно, новость в том, что зепильная власть сливает дело, но все равно Порох виноват. Зепил, зепил
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Я считаю что зеленский - говно. Что может быть хуже него? Прыщавый лошок работающий на ботоферму вместо работы для развития, скоро вас распустят - подошвы жрать будешь.
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Опа.Такої кількосьті мусорячих тролів я ще не зустрічав.Свинособак на сайті Гордона менше.
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вот почему всё к чему не прикоснётся или "примет участие" пан Зеленский-сразу идёт прахом...?!
это что за карма у него такая...?!!!
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