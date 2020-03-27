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 Політика України
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 Росія перетворила окуповані Крим і Донбас у території гуманітарної катастрофи, - МЗС України

Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в заяві Міністерстві закордонних справ України у зв'язку з шостою річницею прийняття Генасамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України", інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми агресивними діями проти територіальної цілісності і суверенітету України російський режим підриває основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека і стабільність. Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи, залякуючи, переслідуючи і позбавляючи будь-яких прав тих, хто виступає проти російської агресії", - говориться в документі.

У міністерстві зазначають, що зупинивши подальше просування військової машини Росії ціною величезних людських і матеріальних втрат, Україна і сьогодні користується повною підтримкою з боку міжнародного співтовариства.

"Свідченням тому стала ціла низка схвалених протягом цих років резолюцій Генеральної Асамблеї "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів" (73/194, 74/17). Шляхи припинення неправомірних дій Москви в Криму і на Донбасі нині на щорічній основі розглядаються державами-членами ООН на Генасамблеї у рамках пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - констатували в МЗС.

Також українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на те, що Москва намагається використати поширення пандемії COVID-19 для скасування запроваджених проти неї санкцій, що вкотре показує справжню сутність її агресивної політики.

"Саме солідарність і відповідальна поведінка держав мають стати основою для об’єднання наших зусиль у протидії вірусу. Лише виконання вимог міжнародного права є запорукою недопущення поширення вірусу агресії і реваншизму, а відтак може бути підставою для скасування санкцій", - переконані в МЗС України.

Резолюція "Територіальна цілісність України" (68/262) була проголосована і підтримана переважною більшістю держав-членів ООН у відповідь на початок збройної агресії з боку постійного члена Ради безпеки ООН проти України - військову окупацію Росією українського Криму і спробу його анексії шляхом проведення незаконного фейковий референдуму.

Її схваленням Генасамблея ООН висловила рішучий протест зухвалому порушенню РФ норм міжнародного права і підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Лише 11 країн на чолі з Росією виступили "проти" документа у 2014 році, проти заклику відмовитися від спроб змінити кордони України через погрозу силою або її застосування, або іншим незаконним шляхом", нагадали в МЗС України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184984
 
 
 Топ коментарі
 
Крымские предатели скоро полынь и кузнечиков жрать будут и мыться на пляже, если такие еще московские чинуши не прихватили. Поделом предателям
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Ідіотська заява яку ніхто не буде читати! Кому цікавий цей безмозглий текст? Потрібно було заявляти: "Терористична, піратська, злочинна російська влада, яка повністю втратила будь яку легітимність і повністю вийшла за правове поле Конституції Росії та міжнародні правові норми, своєю злочинною бездіяльністю та терористичними методами управління влаштувала на окупованих територіях України неконтрольовану ситуацію з захворюваністю на коронавірус та віспу, що призвело до неконтрольованого поширення небезпечних захворювань і може призвести до страшної епідемії, яку будуть замовчувати окупанти через відсутність на окупованих територіях незалежних ЗМІ та свободи слова! Вимагаємо від світової спільноти негайних дій по поверненню під юрисдикцію України всіх окупованих українських територій та введення нових санкцій проти терористичної влади росії!"
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Ідіотська заява яку ніхто не буде читати! Кому цікавий цей безмозглий текст? Потрібно було заявляти: "Терористична, піратська, злочинна російська влада, яка повністю втратила будь яку легітимність і повністю вийшла за правове поле Конституції Росії та міжнародні правові норми, своєю злочинною бездіяльністю та терористичними методами управління влаштувала на окупованих територіях України неконтрольовану ситуацію з захворюваністю на коронавірус та віспу, що призвело до неконтрольованого поширення небезпечних захворювань і може призвести до страшної епідемії, яку будуть замовчувати окупанти через відсутність на окупованих територіях незалежних ЗМІ та свободи слова! Вимагаємо від світової спільноти негайних дій по поверненню під юрисдикцію України всіх окупованих українських територій та введення нових санкцій проти терористичної влади росії!"
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А можна було б написати, що в кремлі збоченці.
Для зеленого МЗС, на другий день - це швидко і предметно. Хоча колись було значно краще.
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Там уже местные уссыкаются холодом конкретно . У кого мозги были , - уехали сразу .
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Так у сивушки и спроси.
Я свое мнение высказал
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так ти порохобот! вєщі ви гаварітє крамольні, які йдуть в розріз с палітікою зє партії.
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А тебе все 100% пэтюнькиных шавок нравились и что, пашинская скотина даже?
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ні звичайно. але навіть пашинському далеко до сцивохи та і будь кого з псн. навіть до полусєпара зєлєнського.
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Его одобрением Генассамблея ООН выразила решительный протест дерзкому нарушению РФ норм международного права и подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.Источник: https://censor.net.ua/n3184984

Вы что, млять, СЕРЬЕЗНО? До сих пор мастурбируете на 2014 год?
цуко, слов нормальных нет.
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И к чему МЗС ведет?Взвалить и их проблемы нам на шею из вроде благородной метой мол там украинцы а Украина своих не бросает.
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В Крыму осталось очень мало украинцев. Да и само население полуострова за годы оккупации сильно изменилось . Сначала оккупации в Крым перебралось около 1 млн. мокшан Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 2235. так что все разговоры про то, что "там наши люди" это бред
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А разве правительство ЗЕ это интересует?В то время когда в стране нехватает банальных масок они с успехом их продают то в Китай то в Испанию.В то время когда нигде в стране купить антисептики они готовы направо и на лево продавать за бугор спирт тем более что сами же запреили его продажу за бугор.И с чего Вы взяли что под словами ,,Украина своих не бросает,, команда ЗЕ имеет ввиду украинцев?
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Кто бы еще пояснил. в чем там. собственно. гум. катастрофа?
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Та ви гоните! Вони там щасливі і задоволені в своїх Лугандонах!
Яка катастрофа??)
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Крым вообще-то. совсем не Лугандон. Там очень все неплохо сейчас.
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Крымские предатели скоро полынь и кузнечиков жрать будут и мыться на пляже, если такие еще московские чинуши не прихватили. Поделом предателям
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Донбасс выживает.
В Крым вбухали столько бабла, что Кадыров от зависти рыдает.
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Примерно так и есть. Витрину делают. Каждый крымчанин должен видеть. что государство о нем заботится. Пока получается. Неплохо даже.
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"Спасение усопающих крысман не дело моих рук - дело рук усопающих крысман" (цитата великого улусского патологоанатома Пу)
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В чем же там утопание. если не секрет? В сотне человек с весенней пневмонией, коих от грипппа каждый год сотни тысяч?
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яка сумна новина. если они все сдохнут, я станцую джигу. отвечаю.
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Випередили.
А орлдовські "антимайданники" нехай харчуються вугіллям. Це ж майже органіка.
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территория большая - душонка гнилая (кацапская народная поговорка)
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Когда Талькова
спросили, о какой войне идёт речь в этой песне - он сказал о войне власти со
своим народом . (... не предан
земле тиран...) Всё в силе,
каждое слово. Поэтому и не возвращается
Тальков. Возвращаться некуда.(песня Игоря Талькова: Глобус)
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