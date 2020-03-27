 Призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог законів та було цілком обґрунтоване, - Соколов

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на думку народного депутата, те, що Соколов зараз керує бюро, суперечить закону, за відсутності директора - це має робити перший заступник.
"Ми з великою повагою ставимося до думки народних депутатів України і вдячні їм за увагу до Державного бюро розслідувань. При цьому зазначу, що призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог Законів України "Про Державне бюро розслідувань" і "Про відпустки" та було цілком обґрунтоване. Також нагадую, що всі зацікавлені в діяльності ДБР громадяни мають право звернутися до нас для отримання офіційної інформації і позиції правоохоронного органу щодо будь-якого питання, який належить до його компетенції", - зазначив Соколов.
У Бюро нагадали, що Соколов став виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань з 17 березня 2020 року, у зв'язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором.
Поэтому вывод только один - это все представления для народа. Все эти назначения и конкурсы - поддельные, для вида. Как у Путина демократия - для вида. На самом деле назначения получают все те же неизменные члены ОПГ - криворукие какократы и худшие преступники, которые продолжают тянуть страну на дно.
Конкурс, в якому перемогли харків'янин Олександр Соколов та колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, був проведений максимально непрозоро, вказують журналісти.
Так, оголошення про конкурс на посаду було опубліковане на сайті ДБР не на головній сторінці, а глибоко в рубриках. Жодних публічних повідомлень про це не було. В повідомленні вказувалось, що подати документи на посаду треба з 30 грудня до 2 січня, тобто у розпал новорічних свят. З телефоном конкурсної комісії, вказаним в оголошенні, в цей період ніхто не відповідав. Не знаючи заздалегідь про конкурс, зібрати і подати всі необхідні документи було неможливо. - УП