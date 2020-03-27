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Все про:Правоохоронні органи (952) ДБР (962) Осадчук Андрій (15) Соколов Олександр (1)

 Призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог законів та було цілком обґрунтоване, - Соколов

Виконуючий обов'язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов прокоментував заяву першого заступника голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрія Осадчука про підстави свого призначення.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на думку народного депутата, те, що Соколов зараз керує бюро, суперечить закону, за відсутності директора - це має робити перший заступник.

"Ми з великою повагою ставимося до думки народних депутатів України і вдячні їм за увагу до Державного бюро розслідувань. При цьому зазначу, що призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог Законів України "Про Державне бюро розслідувань" і "Про відпустки" та було цілком обґрунтоване. Також нагадую, що всі зацікавлені в діяльності ДБР громадяни мають право звернутися до нас для отримання офіційної інформації і позиції правоохоронного органу щодо будь-якого питання, який належить до його компетенції", - зазначив Соколов.

У Бюро нагадали, що Соколов став виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань з 17 березня 2020 року, у зв'язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором.

Читайте також: ДБР очолює заступник директора, який не може виконувати такі обов'язки, це суперечить закону, - Осадчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184982
 
 
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Сокол ты Орлов - сокол. Разрешите доложить товарищ генерал, я не Орлов, я Соколов. Орел ты Соколов- орел.
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Нова прокурворка, яка подруга Портнова, вже засвітился з люксовим годинником.

Назначение меня, как и.о. директора ГБР, произошло с учетом требований законов и было вполне обосновано, - Соколов - Цензор.НЕТ 6720
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Главное слово - "вполне". В настоящей ситуации "вполне" это почти законно. И явно толерантно. Да, и в общем, неплохо. Да не всем нравится. Но в целом -з...сь
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В общем, если бы это было обосновано - не была бы Украина на последнем местем в Европе по экономике и экологии, и на первом - по государственной глупости, коррупции и бедности.
Поэтому вывод только один - это все представления для народа. Все эти назначения и конкурсы - поддельные, для вида. Как у Путина демократия - для вида. На самом деле назначения получают все те же неизменные члены ОПГ - криворукие какократы и худшие преступники, которые продолжают тянуть страну на дно.
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полно, с окончанием фамилии на ..кий и ...ман)
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Пфф... проблема ще в корені була:

Конкурс, в якому перемогли харків'янин Олександр Соколов та колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, був проведений максимально непрозоро, вказують журналісти.

Так, оголошення про конкурс на посаду було опубліковане на сайті ДБР не на головній сторінці, а глибоко в рубриках. Жодних публічних повідомлень про це не було. В повідомленні вказувалось, що подати документи на посаду треба з 30 грудня до 2 січня, тобто у розпал новорічних свят. З телефоном конкурсної комісії, вказаним в оголошенні, в цей період ніхто не відповідав. Не знаючи заздалегідь про конкурс, зібрати і подати всі необхідні документи було неможливо. - УП
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Этого мудака назначили только потому что у него кацапская фамилия. СНу вот посмотрите - при ЗЕгенерате назначаются в основном жиды и кацапы. Кацапы и жиды. Украинцам - представителям титульной нации - а это 80% населения! - эти твари полностью перекрыли доступ к высшим государственным постам. Страной правят коррумпированные этнические меньшинства. Ымпичмент, Майжда, чистка плавно переходящая в этническую чистку всех ветвей государственной власти особенно в военной сфере. Где жиды и кацапы там нет секретов для врага. Призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог законів та було цілком обґрунтоване, - Соколов - Цензор.НЕТ 2962
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