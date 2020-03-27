 Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна24" 27 березня.
"Єдина різниця між надзвичайним станом і тим станом, який у нас є, - це те, що під час надзвичайного стану обмежується ціла низка прав і свобод громадян додатково до того, що вже сьогодні обмежене. Тому що карантин і так обмежує пересування", - підкреслив він.
Крім того, під час надзвичайного стану держава фактично отримує право керувати приватним сектором: "Сьогодні держава також має можливість це робити, тільки не через примусове управління, а через державне замовлення тих товарів, які потрібні для України в поточних умовах".
Більш того, з політичної точки зору надзвичайний стан "тільки дасть можливість далі дестабілізувати ситуацію і поширювати будь-які чутки, страхи серед людей. Це не допомагає ні в боротьбі з пандемією, ні економіці".
Відповідаючи на запитання про евакуацію громадян з-за кордону, Арсеній Яценюк підкреслив, що заборона громадянам України повернутися в Україну була би порушенням конституційної норми.
Однак під час повернення громадян була упущена обсервація і реальний карантин для тих, які повернулися. Тільки зараз з'явилася можливість повернутим громадянам здати тест на COVID-19: "Звичайно, насамперед не було можливостей для того, щоб розмістити цих людей. І це теж влада має чесно визнати".
Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 человек, - штаб ООС
В феврале 2020 украинские воины ликвидировали 38 наемников РФ, а также уничтожили 5 единиц техники врага.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:
безвозвратные - 38 человек;
раненые и травмированные - 44 человека;
вооружение и военная техника - 5 единиц, в частности, повреждена одну станцию РЭБ.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Фермеры говорят , шо засуха . И как все взойдёт неясно
Может разобраться планами посева и вместо рапса посадить кукурузу?
Ну, хоть на канале Мураева не прописался, как Тимошенко.
З кого ж ты будеш бабло иметь,если никто не будет работать.?
И КУЛЮВЛОБА, тебе еще будет желать не одно поколение!!!
Все относительно.
Что ж, Сеня, ты как в том анекдоте про ватсона, холмса и его тубку: «барыги» уже нет, но срать с аваковым в уши ты не прекращаешь...
Езжай к себе домой на Буковины - делом займись настоящим, спасай земляков от хвори! Вместо того, чтобы сидеть и из дупла подпердывать...
БрандонВеликий Строитель , а Великий Вирусолог-Эпидемиолог?
Главное что дважды не сидевший Витьок не ВОР,...
Эти персонажи - все у бени в одном спектакле. Просто зэ-шмаркле повезло меньше и он типа «плохой царь». Настало время предложить зэ-лохторату «спасительную альтернативу» в виде/в лице ... ))) а зэ-быдло ещё и аплодировать будет ... смешные вы все. И предсказуемые. Аж тошно...
https://www.youtube.com/watch?v=xCkCYUAxk4k
А какой государственный пост занимает этот "уй с бугра",чтобы делать такие заявления?С таким же успехом любой бомж может заявить обратное и будет прав ?Надоел кроль своим мельканием и самопиаром.
Кацапам нужна слабая и нищая Украина