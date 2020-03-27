EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство, Здоров'я
  1384  76
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) Яценюк (2279) COVID-19 (2264) коронавірус (865)

 Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності

Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої необхідності. Карантин і надзвичайна ситуація мають більш ніж достатньо інструментів для стримування поширення пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна24" 27 березня.

"Єдина різниця між надзвичайним станом і тим станом, який у нас є, - це те, що під час надзвичайного стану обмежується ціла низка прав і свобод громадян додатково до того, що вже сьогодні обмежене. Тому що карантин і так обмежує пересування", - підкреслив він.

Крім того, під час надзвичайного стану держава фактично отримує право керувати приватним сектором: "Сьогодні держава також має можливість це робити, тільки не через примусове управління, а через державне замовлення тих товарів, які потрібні для України в поточних умовах".

Читайте також: Яценюк про фейк із лікарями: "Це вже за межею добра і зла". ВIДЕО

Більш того, з політичної точки зору надзвичайний стан "тільки дасть можливість далі дестабілізувати ситуацію і поширювати будь-які чутки, страхи серед людей. Це не допомагає ні в боротьбі з пандемією, ні економіці".

Відповідаючи на запитання про евакуацію громадян з-за кордону, Арсеній Яценюк підкреслив, що заборона громадянам України повернутися в Україну була би порушенням конституційної норми.

Однак під час повернення громадян була упущена обсервація і реальний карантин для тих, які повернулися. Тільки зараз з'явилася можливість повернутим громадянам здати тест на COVID-19: "Звичайно, насамперед не було можливостей для того, щоб розмістити цих людей. І це теж влада має чесно визнати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184980
 
 
 Топ коментарі
 
Как-то много стало Яйценюха ,Татарин для чего-то его достал из подполья .. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 6204
 показати весь коментар
 
кто этот нафталин нам опять втюхивает?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Олігархи бояться що Захід буде вимагати термінового повернення кредитів у випадку введення особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану, які є класичним форс-мажором! Тому вже 6 років наші ЗСУ воюють без права відкривати вогонь, бо немає Воєнного стану! Україні потрібен Воєнний стан бо йде війна і солдат має мати право відривати вогонь щоб захистити себе і знищити ворога!
 показати весь коментар
 
Так Порошенко вводил черезвычайное положение и против был не запад а украинская вата!
 показати весь коментар
 
 
порошенко грався в воєнний стан, а не вводив його! Він думав за допомоги воєнного стану перед виборами продовжити своє безглузде правління, але український нарід виступив проти політичного банкрута, мародера та гниди!
 показати весь коментар
 
 
29.02.20
Потери оккупантов на Донбассе в феврале составили 38 человек, - штаб ООС
В феврале 2020 украинские воины ликвидировали 38 наемников РФ, а также уничтожили 5 единиц техники врага.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:
безвозвратные - 38 человек;
раненые и травмированные - 44 человека;
вооружение и военная техника - 5 единиц, в частности, повреждена одну станцию РЭБ.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 показати весь коментар
 
кто этот нафталин нам опять втюхивает?
 показати весь коментар
 
 
нам нужно не "Чрезвычайное положение" а национализация группы "Привата" и расстрел Каломойского, Дубинского, Палицы и всего руководства и акционеров Привата..
 показати весь коментар
 
Не нужно. Эти меры вернуть похищенное не помогут
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Как-то много стало Яйценюха ,Татарин для чего-то его достал из подполья .. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 6204
 показати весь коментар
 
 
согласен, оно везде - чуствует что можно будет поживиться
 показати весь коментар
 
Та звичайно! Стільки покришив кацапні в Чечні-а приїхав і медсестру вбив.. -нелюд Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 829 ( Сарказм) бо люди різні..
 показати весь коментар
 
Яценюк - шо с будущем урожаем
Фермеры говорят , шо засуха . И как все взойдёт неясно
Может разобраться планами посева и вместо рапса посадить кукурузу?
 показати весь коментар
 
 
думаю лучше ещё одну стену на 8 лярдов выкопать
 показати весь коментар
 
 
Угу, Яценюк осот от проса хрен отличит, а ты к нему с такими вопросами.
Ну, хоть на канале Мураева не прописался, как Тимошенко.
 показати весь коментар
 
Он с пинчуковско-ахметовского квакает и аваковского еспреса
 показати весь коментар
 
 
сегодня глава нефтегаза Коболев отказался от 40 миллионов долларов премии и купил на них аппараты искусственного дыхания для украинских больниц а потом я проснулся
 показати весь коментар
 
 
для справки: по новому контракту ему сильно урезали аппетиты, в частности отменили премии
 показати весь коментар
 
А от скольки миллионов отказался Зеленский, Ермак и девочка вНаем??? Иди проспись!!!
 показати весь коментар
 
 
Кролик,уважуха.
З кого ж ты будеш бабло иметь,если никто не будет работать.?
 показати весь коментар
 
 
ГНИДА яйцеголовая, твои ГЕЙропейские тарифы, народ будет помнить еще десятилетия!!!
И КУЛЮВЛОБА, тебе еще будет желать не одно поколение!!!
 показати весь коментар
 
 
А сейчас какие тарифы? Если я при зелёной сопле плачу на 30% больше чем при Яценюке?
 показати весь коментар
 
 
А при ялынковиче ты больше платил чем при яйце или меньше чем при за-нелохе?
Все относительно.
 показати весь коментар
 
 
При януковиче все мои сбережения превратились в красивую бумагу потому что Фирташ платил за газ как и я!
 показати весь коментар
 
 
Если бы не Яйченюх который поднял тарифы на 200% и более, а затем и ГНОЙсман, который поднял на столько же, то ты сейчас бы платил, бы не на 30% больше, а в разы меньше. Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 9926
 показати весь коментар
 
Сэня..ты недожрал? Или реально о державе+ думаешь?
 показати весь коментар
 
Это он авакава оправдывает или наоборот - поддерживает , не могу разобраться ....
 показати весь коментар
 
Что-то они в последнее время в унисон одни и те же месседжи вбрасывают с каждого утюга (на правах рекламы). Почти в унисон.
Что ж, Сеня, ты как в том анекдоте про ватсона, холмса и его тубку: «барыги» уже нет, но срать с аваковым в уши ты не прекращаешь...
Езжай к себе домой на Буковины - делом займись настоящим, спасай земляков от хвори! Вместо того, чтобы сидеть и из дупла подпердывать...
 показати весь коментар
 
 
Все кто угодно,только не Порошенко.Ольга Скабеева 60 минут.2018 год.
 показати весь коментар
 
ну дайте ей кто-нить гуманитарный ускоряющий поджопник!
 показати весь коментар
 
оскорбинку и мышьяк. можно и касторку.
 показати весь коментар
 
Помагалка скінчилась,а олігархи - жмоти.
 показати весь коментар
 
это кролик еще всю зелень повыщипывает Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 2557.и не поперхнется
 показати весь коментар
 
 
никак не может жить без власти, все лезет с советами))
 показати весь коментар
 
 
Чет ваты набежало! Вата ненавидит Бандеру Шухевича Порошенко и Яценюка делайте выводы господа!
 показати весь коментар
 
 
Ахаха, ну ты дал - бениного яйцеподданого в один ряд с достойными историческими персонами поставил ))) давай уже авака сюда тяни, беню - не стесняйся )
 показати весь коментар
 
Сеня теперь не Брандон Великий Строитель , а Великий Вирусолог-Эпидемиолог?
 показати весь коментар
 
 
На счету казначейства Украины в марте 2014 года было 110 000 гривен от Индюковича,Яценюк сдал Гройсману 17 миллиардов долларов в ЗВР.
Главное что дважды не сидевший Витьок не ВОР,... Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 3653
 показати весь коментар
 
 
Ну, да - сам единолично взял и из собственного кармана недоимку всю и положил в бюджет ))
 показати весь коментар
 
тем позорнее для него-и казна пустая,и в карман ничего не положил....бездарь еще хуже чем вор.
 показати весь коментар
 
А теперь расскажи, как в марте никто не получал зарплату, особенно депутаты?
 показати весь коментар
 
да нет никакой необходимости сейчас вводить, а лучше подождать, когда будет так, как в Италии. Нужно на опережение действовать! Надо вводить все самые суровые меры!!! Чем жоще меры принять, тем быстрее получится остановить вирус и тем быстрее все смогут выйти на работу!
 показати весь коментар
 
Это как "как в Италии"? Италия - это там, где ныне массово умирают старики 80-ти - 100 лет? Так у нас такого не будет - у нас все 29 лет власть "о народе думала", чтобы такого, как в Италии, в Украине не произошло - народ на нищенских пенсиях умирает не дожив до 80-ти.
 показати весь коментар
 
Эх, до чего же слеп «мудрый нарит» ))))
Эти персонажи - все у бени в одном спектакле. Просто зэ-шмаркле повезло меньше и он типа «плохой царь». Настало время предложить зэ-лохторату «спасительную альтернативу» в виде/в лице ... ))) а зэ-быдло ещё и аплодировать будет ... смешные вы все. И предсказуемые. Аж тошно...
 показати весь коментар
 
так а шо робыть? Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності - Цензор.НЕТ 3576 гнать всех и никого не выбирать?шо нариту делать?есть какие то наметки?
 показати весь коментар
 
Вот чего так: пока не дорвалось тело к кормушке бюджета - оно величайший геапалитег и стратег, думающий о всеобщем благоденствии, а как только дорвалось - обо всем забывает? И когда от корыта власти отстраняют, то вновь - величайший мыслитель, денно и нощно о народе думающий...
 показати весь коментар
 
 
Кролик, да уже сто человек об этом говорило .ты опозадло опудало гороховое . Деньги есть вали в Майами и не кудахтай . Во власть уже не попадешь .ты и так там с пеленок .
 показати весь коментар
 
 
Яценюк по профессии экономист с высшим не купленным образованием и это понятно даже в США или Британии.Для украинцев лучше Индюкович или Зеля с 73 % Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности - Цензор.НЕТ 4729
 показати весь коментар
 
 
Яценюк по профессии может и экономист, а по жизни вечный лузер! И партия у него ниже дна... Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності - Цензор.НЕТ 2301
 показати весь коментар
 
....сеня! а есть ли жизнь на марсе?...може слетаешь по заниженным тарифам.......твое мнение о ч/п кто спрашивал. или поклевка пошла)
 показати весь коментар
 
 
Яценюк мочил в сортире рюссишэ зольдатэн в Чечне в 1994-95 годах,говорит глава СледКома РАБссии Александр Бастрыкин, Сеня служил снайпером у Дудаева. Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності - Цензор.НЕТ 7151
 показати весь коментар
 
Полиция требует блогера удалить видео! Штраф 17 000 гривен!
https://www.youtube.com/watch?v=xCkCYUAxk4k
 показати весь коментар
 
Через день,два, ці слова,слово в слово повторить Аваков.
 показати весь коментар
 
Путлер спит и видит Украину в Хаосе.Но надеждам кремлевского Окурка не сбыться.Нефть ожидается по цене 5 долларов за баррель...считают в Морган Сити.А это конец кремлёвской ОПГ..
 показати весь коментар
 
о БАБЛО ВІД РОТЕРДАМ ПЛЮС ЗАКІНЧИЛОСЬ .....ПРИПХАВСЯ ЗНОВ УКРАЇНЦІВ ДУРИТЬ...ВУСА І БОРОДА МОЖЕ І ДОДАЮТЬ МУЖНОСТІ ..НО В СИТУАЦІЇ З ЯЦЕ..КОМ ЯК БУВ ПИДО...АСОМ ТА З БОРОДОЮ ВСЕ ОДНО ПИДО..АС
 показати весь коментар
 
Голландия Баранам давно разжевала что было в Роттердам + на самом деле... Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності - Цензор.НЕТ 7531 Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності - Цензор.НЕТ 7531
 показати весь коментар
 
Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности

А какой государственный пост занимает этот "уй с бугра",чтобы делать такие заявления?С таким же успехом любой бомж может заявить обратное и будет прав ?Надоел кроль своим мельканием и самопиаром.
 показати весь коментар
 
Еще одно доказательство что порохоботы в том числе яйценюх это кремлевская нечисть,то против закрытия метро они были а теперь против ЧП в Украине
Кацапам нужна слабая и нищая Украина
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору