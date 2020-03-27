 Яценюк: Запроваджувати надзвичайний стан сьогодні немає ніякої доцільності

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Велике інтерв'ю" на телеканалі "Україна24" 27 березня.

"Єдина різниця між надзвичайним станом і тим станом, який у нас є, - це те, що під час надзвичайного стану обмежується ціла низка прав і свобод громадян додатково до того, що вже сьогодні обмежене. Тому що карантин і так обмежує пересування", - підкреслив він.

Крім того, під час надзвичайного стану держава фактично отримує право керувати приватним сектором: "Сьогодні держава також має можливість це робити, тільки не через примусове управління, а через державне замовлення тих товарів, які потрібні для України в поточних умовах".

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Більш того, з політичної точки зору надзвичайний стан "тільки дасть можливість далі дестабілізувати ситуацію і поширювати будь-які чутки, страхи серед людей. Це не допомагає ні в боротьбі з пандемією, ні економіці".

Відповідаючи на запитання про евакуацію громадян з-за кордону, Арсеній Яценюк підкреслив, що заборона громадянам України повернутися в Україну була би порушенням конституційної норми.

Однак під час повернення громадян була упущена обсервація і реальний карантин для тих, які повернулися. Тільки зараз з'явилася можливість повернутим громадянам здати тест на COVID-19: "Звичайно, насамперед не було можливостей для того, щоб розмістити цих людей. І це теж влада має чесно визнати".