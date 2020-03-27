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 Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ

27 березня, в останній день перед закриттям кордонів, на пункті пропуску "Корчова", що межує з українським "Краковцем", утворилися величезні черги.

Фото з кордону опублікувало видання "Тексти", інформує Цензор.НЕТ.

У Держприкордонслужбі повідомили, що станом на 18-00 у пункті пропуску "Краковець" у черзі стоять 1800 осіб. За день вдалося пропустити на Батьківщину 3178 українців.

Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 01

У пункті пропуску "Рава-Руська" в черзі стоять 50 осіб, за день пропустили 3729 осіб.

На "Ягодині", за даними ДПСУ, черги немає, за день пропущено 5600 осіб.

Дивіться також: В останній день перед закриттям кордону на КПП утворилися величезні черги з українців. ВIДЕО

"Державна прикордонна служба України вживає заходів для якнайшвидшого пропуску громадян без ослаблення якості контролю. Залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю", - додали прикордонники.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.

Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 02
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 03
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 04
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 05
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184972
 
 
 Топ коментарі
 
Япона мать.. О каком карантине вообще идет речь???!
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Зеленский! Ты козел и сволочь.
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Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, - ВОЗ

наши уроды здоровых убивают !
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Вопрос - сколько украинцев к лету останется в живых?
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в 2014 точно так само втікали від повісток в европу і московію
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Вот этот технический приём очень эффективно производит заражение нас здоровых .
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Да есть простой выход. Призвать всех на военные сборы на пару месяцев. Поселить в палаточные лагеря для прохождения курса молодого бойца. А заодно и обсервацию пройдут. Ведь большинство из них косили от службы.
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Будуть тепер працювати на Ріната Ахметово.Бо навіть після європейського карантину,вже будуть там менше затребувані,наші працівники.
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Нахера они тут надо??? Без них нормально жили, да и они без нас тоже....тут припёрло...
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Так хотсь писав що у Польщi задармо можно взяти в аптеках чи в магазинах
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в Польше такой же дефицит масок, как и везде
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Виходить я щось попутав .. Може то за Чехiю писали ..хз
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А сложно было в пункте пропуска маски каждому хотя бы выдать? Зильоный и тут обосрался.
Скоро армия этих безработных будет бегать по стране и прославлять его...
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а вы говорите что не кому страну защищать от оккупанта.Вот ломанулись, а то их как бы и нет, но они вроде числятся гражданами.
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За что нам такой "подарок" от Зеленского? Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 3689
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Вот это и есть реальная перепись населения. Даже не нужно гадать сколько народа за границей Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 7079
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А вот почему никто не задаст вопроса - а сколько вы, зайчики, за последние годы заплатили налогов государству Украина со своих доходов? И почему я, отдавая треть заработка государству должен ещё оплатить больницу для этих панов? В штатах, кстати, за это могут и посадить - там никаких договоров об избежании двойного налогообложения(это называется офшор) не признают вообще. Американец платит налог Америке.
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Якби не 12 млрд. зелені на рік що надходить від заробітчан в Україну , то від України на сьогодні лишилася б тільки одна назва. Ніякий МВФ та ніякий путєн таких сум не надасть . НДС забере свою долю з тих грошей до бюджету .
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Зачем из пускать вообще? Нам и без них прекрасно, пустите после карантина
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Писец подкрался незаметно...хоть виден был из далека...
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Родичі цих людей щомісяця отримували кошти, просто так. Багато хто опиняючись в скрутній ситуації за кордоном звертався по допомогу саме до заробітчан. Тепер вони маючи непотрібні проблеми повернуться в Україну. Деяки тутешні коментарі негативно ставляться до них забуваючи, що Земля кругла.
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Та это п...ц, как это пустить на Украину, эту же всю бригаду нужно сразу на карантин садить....коронавирус там есть 100%, какой смысл имеет тогда карантин....
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...и через две недели мы будем завидовать Италии.
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 549

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