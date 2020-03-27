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 Політика України, Економіка
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Все про:дефолт (34) МВФ (714) Мендель (64)

 Україна не розглядає дефолту, очікує допомоги від МВФ, - Мендель

Українська влада не розглядає варіант із дефолтом і розраховує на домовленості з Міжнародним валютним фондом як щодо збільшення потенційного фінансування, так і додаткової допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", - сказала він у коментарі агентству.

"Україна дуже довго і важко оговтуватиметься після дефолту. Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту", - вказала Мендель.

Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями, і що на позачерговому засіданні Верховної Ради вони проголосують необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському й аграрному секторі, які не тільки допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184971
 
 
 Топ коментарі
 
Дорогая.. Вам уже НИКТО не верит!
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А Мендель не каже коли піаніст отримає Пендель? Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3359
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Потрібно відміняти карантин, або призупиняти на невизначений стан, щоб Україна не залежала від МВФ та олігархів!
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Ты когда уже школу, наконец, закончишь. Хотя бы 9 классов. Невозможно уже откровенную ересь в почти каждом твоём посте читать...
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А Мендель не каже коли піаніст отримає Пендель? Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3359
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Коли віддасте МВФ землю люди зроблять вам "Де-фолт".
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Земля , что с землей товарищ Замендель ? Озвучивайте все .
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"заставили" всем ...от китайцев с арабами до сореса с МВФ ...но право первой ночи за соросом ...а дальше все остальніе ...
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да Соросу 90 лет , оно сто лет ему уже не надо .просто приплели деда .он свое давно заработал .Наши .россияне скупят . а потом ЕСовцам перепродадут в 4 раза дороже . Наши уже на низком старте .
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от і я кажу ...тварі два рази перднути лишилося а все ніяк не нажреться ...а щодо кацапів то вони скоріше Сибір продадуть ...в Україні їм медом помазано
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а в тебе є сумніви ...так як це зеленожопе кодло вцепилося продати ЗЕМЛЮ ...вони її вже продали ...лишилося "документи" підписати ...
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Но антиколомойский закон не примет. Вова, ты уже в прошлом
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и зеля уже не величайший лидер современности -а всего лишь выдающийся.. блазень
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Вот и посмотрим, пройдет ли Зеленский эту проверку на вшивость.
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А що, за бубочку вже всі кому не ліньки розписуються?
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Ні, ну в даному випадку це її основна робота, бо вона його прес-секретарка. На відміну від того ж "завхоза" Єрмака та Авакова.
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В такі часи він сам має виступати, а не ховатися.
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В принципі так, але, принаймні, на відміну від Єрмака, в неї такі повноваження є. Правда це має бути не її особиста думка, а озвучка рішень преза з поясненнями. Для того прес-секретарів і тримають.
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Если сказала мендельвошка, то ховайся в жито! 500% будет!!!
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хто вона така?
Офіційна любовниця?
І те - робити подібні серйозні заяви їй протокол не дозволяє...
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Взагалі то вона його прес-секретарка. Вона взагалі має весь час озвучувати рішення преза, бо це її прямий службовий обов'язок, а не у халатику фотографуватися.
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взагалі-то, якщо інфу читати - вона від себе, а не від шефа варнякає.
Я не знаю, можливо, шеф і доручив їй сказати - але мало би бути зазначено окремо.
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Ага ,продать ЗЕМЛЮ за БУМАЖКИ это конечно круто ,МВФ это преступная организация и сотрудничество с ней должно быть ЗАПРЕЩЕНО законодательно .
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А если МВФ захочет тебя дурочка продать на запчасти ты тоже будешь им рад ?
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Недоразумение Украины вылезло а почему не в халатике оно и есть дефолт с такой мордой даже и 100 баксов никто не даст
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НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины - наверное чепчики для клоунов дадут и футляры для балалаек. И всё из за того что войну с Россией Украина превращает показательно по омански в гражданский конфликт
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прям Коломойский этой Мендель будет всё докладывать что он там рассматривает
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не можешь ты ничего рассматривать решает МВФ а не Мендель Зеленского
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Приходить в себя без земли гораздо легче, чем с ней - меньше извилины напрягать. Пусть мучается новый хозяин.
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похоже что до президента всё-таки достучались противники дефолта
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Ну коли вже ТП(М) сказала що дефолту не буде, слід знімати гроші з банківських рахунків і класти у банки. Літрові, трилітрові.
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і тільки в конвертованій! бо з наших вони фантиків нароблять
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Само собою. Нацвалюта - лише у розмірі місячних потреб.
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А что, Мендель уже стала премьером? Какого хера она вякает о том, что ее не касается?!
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этот МВФ разворовывать все зебуины будут, и оно свою долю ждет.
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Скорее всего будет как с Укрнафтой, которой наш самый справедливый суд запретил платить дивиденды в бюджет.
Так же само, примут закон, чтобы получить кредит, а потом суд разрешит вернуть Коломойскому банк или еще денег за компенсацию.
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А почему они запугивают доверчивого обывателя дефолтом, но ничего не говорят о необходимости реструктуризации путем переговором с парижским и лондонским клубом?
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мендель, после Омана...вот даже запятой в том твоем тексте не верю...
(но вот слово дефолт произнесенное брехливыми устами напрягло...и теперь терзают смутные сомнения)
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кто ей дал слово сидела и молчала
мы видим по Вам что не возьметесь делать все превращается в тлен

Не надо нам артистов разговорного жанра во время эпидемии
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Чєрноротая мандєль
Тянєт в бєлую постєль,
Говорю єй, - "От'є...іся!
Нє нужна мнє твоя піся".

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Фуууу, какая гадость эта ваша заливная Мендель. Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель - Цензор.НЕТ 3640
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Спасибі, Мендель, ти мене заспокоїла. Я думав, все вирішують органи влади. Нині - прес-секретар. Як там Коломойський? Посміхається із вікон свого готеля?
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"Завяли ландыши....
Поникли лютики...»
А как артачилась вначале зэлупоньской каденции, как всех прикладывала. А щас, выходит, ее бубочка и на коленях от кого угодно «принять готов»?! )))
А иначе - всей этой за-шобле братская могила...
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симпотная она всётаки,но красота её как бы это сказать....ну чисто паночка та что помэрла...короче после соития с ней я мог бы сказал что бые@ал саму смерть.
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Да Вы, батенька, истинный гурман и знаете толк в настоящих девиациях ))
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бубочка, возьми в пресс аташе опытного человека.
А девочку отправьте на карантин
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Обьясните этой девушке МВФ помощи не дает . Дают кредиты .
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Под самый низкий на международном финансовом рынке процент, и если этими кредитами умно распоряжаться, то будет и финансовая стабильность, и рост ВВП, и уменьшение государственного долга - как это и было за последние годы.
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Поубивал бы все тех, кто выступает за дефолт, в том числе "защитников" украинской земли.
Блин, тридцать лет уже "защищаете" и что, мать вашу?! Украина цветет и пахнет без рынка земли? Это, значит, секрет её "процветания"? Ну, так защищайте дальше, пока не сдохнете, причем преждевременно и не от коронавируса.
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С чего ты взял, что Украина будет "цвести и пахнуть" с рынком земли, если этот рынок будут контролировать те, кто контролировал в свое время продажу промышленности?
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Если объявить дефолт, а потом открыть рынок земли, то, конечно, коломойские будут счастливы. А вот если рынок земли и "антиколомойский" закон - то никакого дефолта, и коломойские будут какать кирпичами.
Впрочем, утомили вы всех своими страшными украинскими народными сказками.
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Или продавать землю или объявлять дефолт. Ещё можно верить в чудо.
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Хай зебіл повторить тепер, на біс, свій номер про повію
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А если МВФ не даст, то рассматривает?
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Ну, раз Мендель так говорит....Наверное так оно и есть. Наверное.
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самое время начинать вводить Хунту.
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шмендель дурепа, краще дубінському про це риголетні!!!!
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Мендель живет в своём мире.В мире где: "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель".Поэтому Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами. Но депутаты ответственны не перед украинцами.Их танцуют те кто их ужинает./"$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа".
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Крупный международный финансист. Сможет спокойно купить семок у бабки на углу.
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Ну ну посмотрим в воскресенье что вы можете. Или Беня победит ?
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
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ЗЕбанарий ожидает денег.

ЗЕбанарий по-прежнему делает вид, что не понимает, что для этого нужно.
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Вот единственное что хорошо сделали зебилы во главе с Ослом это научили , что они врут как дышат и верить им может только полный дебил или зебил . По тому если ослиная сосалка сказала , что дефолта не будет , значит надо готовиться именно к дефолту и делать выводы , на основании ресурсов у кого какие есть.
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Украина не рассматривает, а вот ваш ватно-дегенеративный ваЗЕлиновский Сброд, который на коротком поводке у афериста бени это вопрос???
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Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
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