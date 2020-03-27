 Україна не розглядає дефолту, очікує допомоги від МВФ, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.
"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", - сказала він у коментарі агентству.
"Україна дуже довго і важко оговтуватиметься після дефолту. Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту", - вказала Мендель.
Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями, і що на позачерговому засіданні Верховної Ради вони проголосують необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському й аграрному секторі, які не тільки допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ.
Офіційна любовниця?
І те - робити подібні серйозні заяви їй протокол не дозволяє...
Я не знаю, можливо, шеф і доручив їй сказати - але мало би бути зазначено окремо.
Так же само, примут закон, чтобы получить кредит, а потом суд разрешит вернуть Коломойскому банк или еще денег за компенсацию.
(но вот слово дефолт произнесенное брехливыми устами напрягло...и теперь терзают смутные сомнения)
мы видим по Вам что не возьметесь делать все превращается в тлен
Не надо нам артистов разговорного жанра во время эпидемии
Тянєт в бєлую постєль,
Говорю єй, - "От'є...іся!
Нє нужна мнє твоя піся".
Поникли лютики...»
А как артачилась вначале зэлупоньской каденции, как всех прикладывала. А щас, выходит, ее бубочка и на коленях от кого угодно «принять готов»?! )))
А иначе - всей этой за-шобле братская могила...
А девочку отправьте на карантин
Блин, тридцать лет уже "защищаете" и что, мать вашу?! Украина цветет и пахнет без рынка земли? Это, значит, секрет её "процветания"? Ну, так защищайте дальше, пока не сдохнете, причем преждевременно и не от коронавируса.
Впрочем, утомили вы всех своими страшными украинскими народными сказками.
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
ЗЕбанарий по-прежнему делает вид, что не понимает, что для этого нужно.
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!