 Україна не розглядає дефолту, очікує допомоги від МВФ, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

"Для України зараз надзвичайно важлива співпраця з МВФ. Ми дуже раді, що нам вдалося домовитися про збільшення потенційного фінансування. Адже на додаток до програми допомоги, яку ми обговорювали раніше, МВФ розглядає підтримку України в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19", - сказала він у коментарі агентству.

"Україна дуже довго і важко оговтуватиметься після дефолту. Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає варіанту дефолту", - вказала Мендель.

Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський сподівається на відповідальність народних депутатів перед українцями, і що на позачерговому засіданні Верховної Ради вони проголосують необхідні законодавчі ініціативи для підтримки бізнесу, соціально вразливих категорій населення, а також надважливих реформ у банківському й аграрному секторі, які не тільки допоможуть Україні зберегти економічну стабільність, а й забезпечать фінансову підтримку МВФ.

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