 В Ірпінському регіоні Київщини два нові підтверджені випадки COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

"Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися з-за кордону в Україну. Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель (входить в адмінпідпорядкування Ірпінської міської ради)", - написав Маркушин.

Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих.

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Нагадуємо, раніше COVID-19 було виявлено у вагітної мешканки Ірпеня.

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