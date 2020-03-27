 В Ірпінському регіоні Київщини два нові підтверджені випадки COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.
"Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися з-за кордону в Україну. Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель (входить в адмінпідпорядкування Ірпінської міської ради)", - написав Маркушин.
Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих.
Нагадуємо, раніше COVID-19 було виявлено у вагітної мешканки Ірпеня.
У еще одного больного COVID-19 в Одессе экспресс-тест дал ложноотрицательный результат: мужчину отпустили домой
По словам одессита, он прилетел из Берлина 16 марта, а уже 17-го у него поднялась температура. Мужчина вызвал скорую, которая увезла его в инфекционную больницу. В Киеве нас проверили в аэропорту и отпустили домой. Уже 17 марта у меня подскочила температура, начался озноб. меня привезли в инфекционку, сделали экспресс-тест, взяли кровь и пробы изо рта. Тест показал одну полоску (отрицательный результат, - Ред.), и доктор попросила подписать бумагу, что я отказываюсь от госпитализации и буду соблюдать самоизоляцию. Я подписал и поехал домой. Позавчера вечером снова поднялась температура, сбили. Сегодня не выдержал и сам приехал в инфекционную больницу, а тут сказали, что пришли анализы из Киева и у меня подтвердился диагноз».