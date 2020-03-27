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 В Ірпінському регіоні Київщини два нові підтверджені випадки COVID-19

В Ірпінському регіоні (Київська область) ще два підтвердження випадку COVID-19 (один випадок - Ірпінь, другий - Ворзель).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

"Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися з-за кордону в Україну. Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель (входить в адмінпідпорядкування Ірпінської міської ради)", - написав Маркушин.

Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих.

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Нагадуємо, раніше COVID-19 було виявлено у вагітної мешканки Ірпеня.

В Ірпінському регіоні Київщини два нові підтверджені випадки COVID-19 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184970
 
 
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Мера не має. А Карплюк в місті, допомагає подолати кризу. Закупив обладання та засоби захисту. Йде ремонт лікарні. Надається допомога незахищеним вествам населення,. Проводяться карантинні та санітарні роботи.
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В Одессе из-за китайских тестов два ложных теста на коронавирус
У еще одного больного COVID-19 в Одессе экспресс-тест дал ложноотрицательный результат: мужчину отпустили домой
По словам одессита, он прилетел из Берлина 16 марта, а уже 17-го у него поднялась температура. Мужчина вызвал скорую, которая увезла его в инфекционную больницу. В Киеве нас проверили в аэропорту и отпустили домой. Уже 17 марта у меня подскочила температура, начался озноб. меня привезли в инфекционку, сделали экспресс-тест, взяли кровь и пробы изо рта. Тест показал одну полоску (отрицательный результат, - Ред.), и доктор попросила подписать бумагу, что я отказываюсь от госпитализации и буду соблюдать самоизоляцию. Я подписал и поехал домой. Позавчера вечером снова поднялась температура, сбили. Сегодня не выдержал и сам приехал в инфекционную больницу, а тут сказали, что пришли анализы из Киева и у меня подтвердился диагноз».
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