 В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд від моменту спалаху епідемії

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.
Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.
Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.
При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.
Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.
Научный советник министра здравоохранения Италии профессор Вальтер Ричкарди.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/italyanskiy-professor-obyasnil-pochemu-v-strane-takaya-vysokaya-smertnost-ot-koronavirusa-1492044.html
вооружайся калькулятором, и считай.
10,6 смертей(на 1 000 населения)в 2019г. Население Италии 65млн чел. это 65000 раз по 1000. Итого 650.000 смертей в год. 650000/365=1780 смертей в сутки на Италию. В 2019году. Антинаучная ересь?
Сейчас в Италии больны примерно 65 000 человек. Из них умирает почти 1 000 в день. Предположим вирусом заболеет хотя бы половина из этих 60 млн. И умирать будет - 50 000 в день (а скорее больше, поскольку такому количеству больных медицинскую помощь будет оказать невозможно).
Вы по прежнему считаете что вирус не представляет опасности?
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?
Населення Італії в двічі більше ніж в Україні (на 2019 р 60 з чимось млн) Якщо смертність старших за 60 років складає в середньому 5-10 % то треба очікувати більше мільйона , а то і 2 млн. померлих від ускладнень covid 19 !
(уточнити цифри можете у вікі, дані по демографії Італії, за минулий 2019 рік є)
Так що, нас ще довго пугатимуть померлими в Італії, готуйтесь звикнути, як звикли до постійних смертей українців на даунбасі.
Cimitero Monumentale. Цвинтар у Вероні
Смешать короновирус с раствором «новичка».
Щось ці макарони мухлюють. Може хочуть потім відновити свою економіку за рахунок допомоги, як самої постраждалої країни від епідемії, а може у них з ****** план по розвалу ЄС. Не вірю цим циганам.