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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд від моменту спалаху епідемії

В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - близько тисячі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.

Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184966
 
 
 Топ коментарі
 
Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
Съипнул НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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Китайскую статистику мы никогда не узнаем. Как и Ирана. Остается смотреть на Запад. Как всегда.
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Интересно, а сколько итальянцев умерло в прошлом году этого же числа?
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Никогда в таких количествах за один день не умирало!
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А это только от пневмонии, спровоцированной коронавирусом. Те, которые умирают от других болезней, как то инфаркты, онко, в ДТП, в эту статистику не входят.
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Итальянцы вписывают ЛЮБУЮ смерть как смерть от коронавируса, в том числе смерть от инфарктов, туберкулеза, онко и т.д. если чел был заражен коронавирусом.
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Не любую смерть, а смерть от пневмонии с подтвержденным диагнозом коронавируса!!! И если бы не эта пневмония, то эти люди еще долго могли бы жить со всеми своими остальными болячками.
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В комментарии The Telegraph Ричкарди уточнил: в Италии считают, что все люди с коронавирусом, которые умирают в больницах, умирают от коронавируса, но, по данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.
Научный советник министра здравоохранения Италии профессор Вальтер Ричкарди.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/italyanskiy-professor-obyasnil-pochemu-v-strane-takaya-vysokaya-smertnost-ot-koronavirusa-1492044.html
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Ну что ты мне тут доказываешь? Я живу в 150 км от Бергамо, самого большого очага коронавируса. Фуры с трупами уже и к нам привозят, там по 500 человек в день умирает, местные крематории не справляются, а ты мне тут ссылки на gordon. ua скидываешь. Тоже мне авторитетное издание, владелец которого рекламирует пирамидки от лечения всех болезней, включая онкологию.
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в прошлом году за год умерло 650тыс итальянцев. Путем нехитрого подсчета выходит порядка 2000 в сутки по стране.
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дивно що вас не забанили.це в наш чась звучить як антинаукова єресь
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антинаучная ересь у тебя в голове. https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
вооружайся калькулятором, и считай.
10,6 смертей(на 1 000 населения)в 2019г. Население Италии 65млн чел. это 65000 раз по 1000. Итого 650.000 смертей в год. 650000/365=1780 смертей в сутки на Италию. В 2019году. Антинаучная ересь?
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1780 от всех пяти сотен причин. А тут только по одной - 969. Думаю, количество погибших в ДТП, пожарах, водоемах, самоубийств, убийств с введением карантина по уменьшилось, но не до нуля же. Не говоря о инсультах и инфарктах
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Я Вас підтримую щодо розрахунків .ви мене не правильно зрозуміли просто. я здивувався .що боти пропустили ваш пост і не заспамили.
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2000 в сутки умирает из 60 млн населения.

Сейчас в Италии больны примерно 65 000 человек. Из них умирает почти 1 000 в день. Предположим вирусом заболеет хотя бы половина из этих 60 млн. И умирать будет - 50 000 в день (а скорее больше, поскольку такому количеству больных медицинскую помощь будет оказать невозможно).

Вы по прежнему считаете что вирус не представляет опасности?
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Да это ботинок. Или слабак страх вытесняет.
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Принадлежащий итальянскому модельеру Джорджо Армани дом моды Armani переоборудует все заводы в Италии и будет шить на них одноразовые халаты для медицинских работников, сообщила компания.
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?
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Стонущие от санкций на рашке - в лицах.
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В Італії 50 на 50 працездатних і пенсіонерів, старше за 60 років!
Населення Італії в двічі більше ніж в Україні (на 2019 р 60 з чимось млн) Якщо смертність старших за 60 років складає в середньому 5-10 % то треба очікувати більше мільйона , а то і 2 млн. померлих від ускладнень covid 19 !
(уточнити цифри можете у вікі, дані по демографії Італії, за минулий 2019 рік є)
Так що, нас ще довго пугатимуть померлими в Італії, готуйтесь звикнути, як звикли до постійних смертей українців на даунбасі.




Cimitero Monumentale. Цвинтар у Вероні
В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії - Цензор.НЕТ 1103
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Естественно , ведь "специалисты" с России прибыли. Высадились в Риме и через всю Италию ехали на Север, распыляя по дороге короновирус. Италия - все!
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в 2019году по оф. статистике Италии умерло порядка 650 000 человек. Это выходит в районе 2000 в сутки. Учитывая, что итальянцы вписывают любую смерть при наличии коронавируса в смерть от коронавируса еще есть куда разгоняться. Т.е. если ты упал с крыши и у тебя был коронавирус - смерть от коронавируса. Именно этим объясняется такое различие с Германией, где население практически такое же старое.
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Похоже не дождаться нам вакцины. Придётся всем нам в итоге переболеть и выработать иммунитет, кто-то выживет, кто-то нет, а там... Короче, да поможет нам Бог.
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жесть,а у нас еще многие насчет карантина возмущаются
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В несчастную Италию, где вирус полыхает,Отправили отъявленных колымских вертухаев,Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:

Смешать короновирус с раствором «новичка».
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Не вірю! Взагалі не маю такої звички вірити популістському уряду будь якої країни, а в Італії зараз при владі ще ті пройдисвіти. Я навіть Дону Берлусконі, головному мафіозі більше вірила.

Щось ці макарони мухлюють. Може хочуть потім відновити свою економіку за рахунок допомоги, як самої постраждалої країни від епідемії, а може у них з ****** план по розвалу ЄС. Не вірю цим циганам.
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Успешно вытеснили страх или не помогает? В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії - Цензор.НЕТ 9218
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