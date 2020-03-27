 В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.
Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.
Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.
При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.
Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.
******* НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая!
Портянкі можна іспользувать вмєсто масок. )))
зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Сегодня в Украине действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%. Итого, общие потери депозитного дохода вкладчиков составляют 19,5%.
27.03.2020 20:40 Fox Ermolova
5% соответствует Учётной ставке ЦБ и уровню инфляции (до падения курса рубля)
У нас по доллару и евро 1 - 2%
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/27/7245385/
Основное зло коронавируса в том, что он гораздо мощнее гриппа и вызывает осложнения в десятки раз чаще чем обычный грипп. Поэтому если заболевших становится много в одном месте, то медицина просто не справляется, не хватает аппаратов ИВЛ и начинается медицина катастроф как в Италии и Испании, старше 80 лет уже не спасают и начинается по 1000 в день умерших.
Но если заболевшие рассеяны по стране и не создают медицинского коллапса, то их успеваю спасти и смертность соответственно ниже.
Для этого и вводят карантин, чтобы не произошел коллапс медицинской системы, как в Италии и Испании.
Просто ни одна страна не готова к подобному вирусу, нет столько аппаратов ИВЛ. Даже Китай строил отдельную спецбольницу с большим количеством ИВЛ и прочим оборудованием для лечения конкретно коронавируса и пока только притормозил эпидемию, и то неизвестно, что там на самом деле с количеством погибших от короны.
25 марта в 03:46 ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
в очередь - они всем быстро циферки поправят...
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?
Населення Італії в двічі більше ніж в Україні (на 2019 р 60 з чимось млн) Якщо смертність старших за 60 років складає в середньому 5-10 % то треба очікувати більше мільйона , а то і 2 млн. померлих від ускладнень covid 19 !
(уточнити цифри можете у вікі, дані по демографії Італії, за минулий 2019 рік є)
Так що, нас ще довго пугатимуть померлими в Італії, готуйтесь звикнути, як звикли до постійних смертей українців на даунбасі.
Cimitero Monumentale. Цвинтар у Вероні