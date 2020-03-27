 В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.

Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.

При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.