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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії

В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - близько тисячі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.

Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.

При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184966
 
 
 Топ коментарі
 
Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
Съипнул НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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Китайскую статистику мы никогда не узнаем. Как и Ирана. Остается смотреть на Запад. Как всегда.
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Надо бы исправить, все же на 50 смертей меньше.
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.. мне просто интересно, кто в спам отправил мое сообщение? У вас совесть есть? Погибло на самом деле на 50 человек меньше. Или вы спамите все подряд?
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Читайте не только заголовки, написано же в статье, что в цифрьі єтого дня включили неучтенньіе 50 умерших вчерашнего дня
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Protezione Civile - ГО пояснили, что вчера недодали 50 смертей. Поэтому такая разница.
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Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
******* НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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На порткі.
Портянкі можна іспользувать вмєсто масок. )))
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зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.
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Михаил Торо зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Ахахахахахахахах. Правильно делает пусть дерёт их козломордых. В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії - Цензор.НЕТ 1037

зато Путлер все депозиты от 1 млн фублей обложил налогом - 13 % .Ахаха.Сегодня в Украине действуют правила, установленные в 2016 году: ставка налога на депозит в размере 18% плюс военный сбор 1,5%. Итого, общие потери депозитного дохода вкладчиков составляют 19,5%.
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Виходить нафтогазова держава така сама як бідна Україна?
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за Украину знаю , но мы и не понтовались ,что крутые . А Параша понты гоняла , теперь сооосать ! Золотишко у нас можно купить просто , а на Мордовии +18%( слитки )
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На Мордовии, в отличии от Украины, 13% налог на 1(один депозит - количество депозитов не сумируется) превышающий 1 миллион фублей. Т.е Если сумма вклада 1.003.000 налог берётся с 3-х тысяч рублей. Це таке.
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Мля, лимон рублєй - це 12 тис баксів, всього. Це вам не мільйон гривень під 16% річних, в кацапів і 5% - нормальок))))
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13% налог на 1(один депозит - количество депозитов не суммируется) Разные учётные ставки, разные проценты.
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Да нам .как бы поХ .мы обычные славяне . а не прекрасившиеся меряня .На нас напали орки монголоидные , отобьемся .Но мы радуемся. когда у ордынцев нефть по 19 ( Уралс ) . Когда у фашиста ( РФ ) горе наступает у нас рвут баяны .
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Ми це ввели з початком війни з кацапами. А що там у кацапів? З ким війна? Хто на них напав? І, а не хочете озвучити, який відсоток на депозити в кацапстані і який в Україні?
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А що там у кацапів?

27.03.2020 20:40 Fox Ermolova

5% соответствует Учётной ставке ЦБ и уровню инфляции (до падения курса рубля)
У нас по доллару и евро 1 - 2%
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Это и есть х..ловская помощь народу Италии. Вчера рекорд а завтра норма!!
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Число померлих в результаті коронавірусу в Іспанії зросло до 4858. За останню добу померли 769 осіб, що є рекордним показником смертності за один день.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/27/7245385/
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Цензор бере статистику десь інше, ми берем за день, вони за добу.
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Италия от души просто держитесь назло всем Здоровья,мне больше нечего сказать Я думаю с Вами весь мир
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или родовые муки нового мира. Надеюсь - без пуйла и с китайскими коммуняками у позорного столба.
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Зевс прогонит всех злых, не нужно бояться. Я вот ничего не, кхе-кхе, о б*же(бежит к целителю)
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Саме на півдні Європи найбільше смертей.
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По этой печальной статистики можно теперь понять сколько скрыл Китай в отношении смертности этого вируса В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 4056
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Китайскую статистику мы никогда не узнаем. Как и Ирана. Остается смотреть на Запад. Как всегда.
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Судячи по тому, що в Китаї почались бунти, там не цукор.
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Интересно что там в Сибири и на Дольнем востоке, Китай рядом все таки.
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Вони тестують всіх померлих, навіть тих хто від інфаркту помер і якщо знаходять короновірус то пишуть що помер від короновірусу. Це робиться для того щоб просити допомогу від Євросоюзу. Аномальна кількість смертей в Італії і низька смертність від вірусу в Німеччині поямнюється тим, що ліниві дармоїди Італійські, включають шантаж Європи, в тому числі натякаючи, що ляжуть під москву
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то есть, если бы эти умершие от инфаркта не заразились коронавирусом - они бы все равно погибли бы в этих числах?
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Не слушай его. Уже подняли статистику смертности и она выше в 4-10 раз чем в прошлом году.
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Я просто пытаюсь достучаться до логики этого человека..
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Хто зна, може і не померли б. Хтось сьогодні писав, що якщо померли з короною, то є страхівка. не знаю чи правда.
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Чуєш,ляпало, ти в Італії був, з італійцями працював,що тут варнякаєш, роботяга
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Осложнениями инф. от коронавируса могут быть инфаркт миокардия и гломерулонефрит, как аутоиммунные феномены.
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Ну, може, вони знають, просто, від чого помирають хворі на пневмонію? Ви думаєте від пневмонії?
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В Италии и Испании вымирают дома престарелых.Львиная доля статистики -оттуда.Их регистрируют,только после смерти.Эту скорбную особенность руководство домов престарелых пытается скрывать.
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Не обольщайтесь. Молодые тоже умирают. К сожалению
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Ниже. Но для молодежи вероятность умереть в двадцать пять раз выше чем от гриппа. Просто пока болеют мало, вот это не так видно.
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Майже 40% всіх смертей Італія. Що там не так.
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в других странах пока заразились только путешественники - а они относительно молодого возраста. Через какое то время и в других странах вирус дойдет до стариков и вот тогда смертность будет большой.
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Блін, завжди думав що по світу більше швендяють пенси.
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А всё-таки почему в Италии за сегодня 919, а в Германии - 37, в Австрии - 9?
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Тут вопрос в том, какая плотность заразившихся.
Основное зло коронавируса в том, что он гораздо мощнее гриппа и вызывает осложнения в десятки раз чаще чем обычный грипп. Поэтому если заболевших становится много в одном месте, то медицина просто не справляется, не хватает аппаратов ИВЛ и начинается медицина катастроф как в Италии и Испании, старше 80 лет уже не спасают и начинается по 1000 в день умерших.
Но если заболевшие рассеяны по стране и не создают медицинского коллапса, то их успеваю спасти и смертность соответственно ниже.
Для этого и вводят карантин, чтобы не произошел коллапс медицинской системы, как в Италии и Испании.
Просто ни одна страна не готова к подобному вирусу, нет столько аппаратов ИВЛ. Даже Китай строил отдельную спецбольницу с большим количеством ИВЛ и прочим оборудованием для лечения конкретно коронавируса и пока только притормозил эпидемию, и то неизвестно, что там на самом деле с количеством погибших от короны.
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Вот, не на секунду не верю китайскому правительству.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
25 марта в 03:46 ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
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через недельки три когда понаехавшие бесконтрольно и без карантина в неньку заразят свои села и райцентры - мы будем впереди всей планеты.
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То 5 дней, то 2 недельки, то 3... вы там определитесь уже.
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я где то говорил про 5 дней ? я говорю о двух неделях от возвращения кучи самолетов и три недели от возвращения поездов. увидели какие то несоответствия в моих словах и логике ? давайте обсудим. мне всегда приятно пообщаться с умным человеком.
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за сегодняшние сутки сколько уже подтвержденных ? за прошлые было два раза меньше ? значит завтра- послезавтра удвоится от сегодняшних.
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а ты маску не носи, перчатки не одевай, деинфекцию не делай. спишемся через пол годика, обсудим. договорились ?
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Ми й досі не знаємо, скільки 24 лютого їх було у нас.
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Згоден, ну ми ж коментуємо ту статистику що виклали. Хоча я думаю, що в нас буде менше.
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В сесесері теж була статистика. Така собі.
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кому еще кацапская помощь нужна?
в очередь - они всем быстро циферки поправят...
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Ні, Апокаліпсис більше би забрав, а це більше схоже на попередження від природи.
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Невероятно, неужели зеленский не осознает последствия массового завоза поездами больных .
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Интересно, а сколько итальянцев умерло в прошлом году этого же числа?
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Никогда в таких количествах за один день не умирало!
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А это только от пневмонии, спровоцированной коронавирусом. Те, которые умирают от других болезней, как то инфаркты, онко, в ДТП, в эту статистику не входят.
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в прошлом году за год умерло 650тыс итальянцев. Путем нехитрого подсчета выходит порядка 2000 в сутки по стране.
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Принадлежащий итальянскому модельеру Джорджо Армани дом моды Armani переоборудует все заводы в Италии и будет шить на них одноразовые халаты для медицинских работников, сообщила компания.
В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.А что у нас?
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Стонущие от санкций на рашке - в лицах.
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В Італії 50 на 50 працездатних і пенсіонерів, старше за 60 років!
Населення Італії в двічі більше ніж в Україні (на 2019 р 60 з чимось млн) Якщо смертність старших за 60 років складає в середньому 5-10 % то треба очікувати більше мільйона , а то і 2 млн. померлих від ускладнень covid 19 !
(уточнити цифри можете у вікі, дані по демографії Італії, за минулий 2019 рік є)
Так що, нас ще довго пугатимуть померлими в Італії, готуйтесь звикнути, як звикли до постійних смертей українців на даунбасі.




Cimitero Monumentale. Цвинтар у Вероні
В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії - Цензор.НЕТ 1103
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Естественно , ведь "специалисты" с России прибыли. Высадились в Риме и через всю Италию ехали на Север, распыляя по дороге короновирус. Италия - все!
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в 2019году по оф. статистике Италии умерло порядка 650 000 человек. Это выходит в районе 2000 в сутки. Учитывая, что итальянцы вписывают любую смерть при наличии коронавируса в смерть от коронавируса еще есть куда разгоняться. Т.е. если ты упал с крыши и у тебя был коронавирус - смерть от коронавируса. Именно этим объясняется такое различие с Германией, где население практически такое же старое.
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Похоже не дождаться нам вакцины. Придётся всем нам в итоге переболеть и выработать иммунитет, кто-то выживет, кто-то нет, а там... Короче, да поможет нам Бог.
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