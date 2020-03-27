 Голова Дніпропетровської ОДА вирішив створити в 2 обласних багатопрофільних лікарнях інфекційні відділення для "своїх", - Корбан

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"Губернатор-маріонетка Бондаренко і його начальник облздороввідділу Валерій Сердюк кілька днів тому вирішили на території обласної дитячої клінічної лікарні та обласної лікарні ім.Мечникова відкрити інфекційні відділення для хворих на коронавірус. Коли ми про це дізналися, тут же підняли скандал. Але нам відповіли, що це їхнє колегіальне рішення, а облрада підтримала.
Тепер пояснюю для тупих чиновників. Дві обласні лікарні, розташовані на території міста є багатопрофільними. В одній розміщуються онкохворі та діти з проблемами гематології. А в іншій маса людей з патологічними і хронічними захворюваннями. А також поранені з передової. Проникнення вірусу на територію цих лікарень миттєво викличе спалах. І як наслідок - ці лікарні перетворяться в братські могили", - написав Корбан.
На його думку, таке рішення в ОДА ухвалили для того, щоб "організувати лікування ВІП-персон і чиновників в особливих умовах, тобто для своїх", і не користуватися "з народом" послугами двох окремих опорних лікарень для хворих на коронавірус.
"Уявіть собі, якими цинічними мерзотниками треба бути, щоб переводити в інше відділення онкохворих дітей, заради того, щоб лікувати "своїх" у комфортних умовах. Але цього не станеться. Ми не допустимо. Поїдете, суки, в 21-шу інфекційну лікарню", - пообіцяв Корбан.
2) заявление Китая на эту тему - производитель не имел официальной лицензии на продажу своей продукции.
Стоит пройти всего лишь по первоисточнику указанному в статье
https://english.elpais.com/society/2020-03-27/unreliability-of-new-tests-delays-effort-to-slow-coronavirus-spread-in-spain.html
неужели вы хотите вернуть Пороха ?
Ужас! Ужас! Ужас !
Свадьба в Малиновке.
2 - узкопрофильные больницы (одна (21я) - готовность 90-95 процентов, вторая (8-я) - 70) и 5-эт. комфортабельный санаторий (в черта города) перепрофилированный под обсервацию...
какого хера вам занимать Мечьку!!!! больничку, в которую воины верили и верят как в чудо, а в докторов, как в поцелованных Богом (они столько вырывали у смерти пацанов, что им за это надо давать Героев!) а еще и детскую онкологию???? дети перестали болеть???
Филатов сказал - не будет хватать мест, я знаю как организовать один-два-пять полевых госпиталей!!!
тааак,прахвессар стоять!
вы арестованы в карантин Короновируса за аренду излишнего помещения.
товарищ Швондер,возмутился Филиппыч,я тебе товарища Шарикова подарил? подарил.,он теря человеком стал,это ты Короновирус....
Ок, а теперь она забита, предположим (а так и будет) Твои предложения окромя популизма оголтелого?
Вообще все прекрасно в его пассаже. В многопрофильных областных больницах есть онкобольные детки ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на деток. В другой, тоже многопрофильной - инвалиды и бойцы с передовой ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на раненых бойцов далее гадкие чиновники коррупционеры, которые якобы ДЛЯ СВОИХ это делают. Добавляем гнева, чутка крепкого слова. И...
И лохторат течет....
т.е. для корбана создают отделение, а он размахивает белым (на самом деле нет) пальто и возмущается... негодяй!