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 Голова Дніпропетровської ОДА вирішив створити в 2 обласних багатопрофільних лікарнях інфекційні відділення для "своїх", - Корбан

Чиновники Дніпропетровської ОДА хочуть створити інфекційні відділення для хворих коронавірусом на території 2 обласних лікарень, де лікуються онкохворі діти і поранені з передової.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Губернатор-маріонетка Бондаренко і його начальник облздороввідділу Валерій Сердюк кілька днів тому вирішили на території обласної дитячої клінічної лікарні та обласної лікарні ім.Мечникова відкрити інфекційні відділення для хворих на коронавірус. Коли ми про це дізналися, тут же підняли скандал. Але нам відповіли, що це їхнє колегіальне рішення, а облрада підтримала.

Тепер пояснюю для тупих чиновників. Дві обласні лікарні, розташовані на території міста є багатопрофільними. В одній розміщуються онкохворі та діти з проблемами гематології. А в іншій маса людей з патологічними і хронічними захворюваннями. А також поранені з передової. Проникнення вірусу на територію цих лікарень миттєво викличе спалах. І як наслідок - ці лікарні перетворяться в братські могили", - написав Корбан.

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На його думку, таке рішення в ОДА ухвалили для того, щоб "організувати лікування ВІП-персон і чиновників в особливих умовах, тобто для своїх", і не користуватися "з народом" послугами двох окремих опорних лікарень для хворих на коронавірус.

"Уявіть собі, якими цинічними мерзотниками треба бути, щоб переводити в інше відділення онкохворих дітей, заради того, щоб лікувати "своїх" у комфортних умовах. Але цього не станеться. Ми не допустимо. Поїдете, суки, в 21-шу інфекційну лікарню", - пообіцяв Корбан.

Голова Дніпропетровської ОДА вирішив створити в 2 обласних багатопрофільних лікарнях інфекційні відділення для своїх, - Корбан 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184965
 
   
 Топ коментарі
 
Довольно четкая закономерность: если местные советы и мэры городов хоть пытаются как то решить возникшие в связи с эпидемией вопросы, то государственные администрации любо положили ...уй на все это, либо занимаются исключительно решением своих персональных проблем.
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везде теперь беда у чиновников в Украине, вирус не разбирает бедный ты человек, богатый, слесарь, сантехник, олигаргх или чиновник, но чиновник хочет лучшее себе все равно забрать, думает вирус их больше испугается, если у него комфорт будет и тут
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Купити подешевше і продати подорожче тепер зветься бізнесом.
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в том то и дело что они искали подешевле и купили у хер пойми кого
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1)Испания их покупала, возможно через посредников. Это не оф. гумпомощь.
2) заявление Китая на эту тему - производитель не имел официальной лицензии на продажу своей продукции.
Стоит пройти всего лишь по первоисточнику указанному в статье
https://english.elpais.com/society/2020-03-27/unreliability-of-new-tests-delays-effort-to-slow-coronavirus-spread-in-spain.html
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Здесь только + !!! Чинуш на мыло -- вип палаты для своих в областной психушке . там пусть лечаться твари Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 3490
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не хрен! им и обычные психушки слишком жирно. Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 6551
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Корбана в президенты! Писюниста гундосого вон!
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Корбан тебе не заплатит. Или ты думаешь все забыли кто такой корбан?
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так что делать ?

неужели вы хотите вернуть Пороха ?
Ужас! Ужас! Ужас ! Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 1929
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везде теперь беда у чиновников в Украине, вирус не разбирает бедный ты человек, богатый, слесарь, сантехник, олигаргх или чиновник, но чиновник хочет лучшее себе все равно забрать, думает вирус их больше испугается, если у него комфорт будет и тут
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Жизнь или кошелек?В переводе на украинский,Украина или Коломойша?
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Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал Корбан.Источник:https://censor.net.ua/n3184965 Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан - Цензор.НЕТ 8815
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Но и ты гусь не лучше. Ворон ворону уже начал глаза клевать. Дожились.
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Довольно четкая закономерность: если местные советы и мэры городов хоть пытаются как то решить возникшие в связи с эпидемией вопросы, то государственные администрации любо положили ...уй на все это, либо занимаются исключительно решением своих персональных проблем.
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Бери ,я тебе еще нарисую...
Свадьба в Малиновке.
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Простой еврейский мальчик Корбан, а за украинцев переживает.
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надеюсь вы вдвоём выразили сарказм.
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...гони их Гена, и ихними "люксами" по месту прописки...это ж такой "княжий беспредел.. вчерашних навозников, в каждой обл. творится...презу поручение СБУ шникам дать нужно для проверки..
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whitehanter А где прописка Гены Корбана ? В Израиле ? Только туда так уже не пустят . Только граждан страны и через 2 недели карантина.
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походу всі чиновники - білі, сині, помаранчеві, зелені - всі вони з однієї партії - партії підарасів
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все правильно сказал!
2 - узкопрофильные больницы (одна (21я) - готовность 90-95 процентов, вторая (8-я) - 70) и 5-эт. комфортабельный санаторий (в черта города) перепрофилированный под обсервацию...
какого хера вам занимать Мечьку!!!! больничку, в которую воины верили и верят как в чудо, а в докторов, как в поцелованных Богом (они столько вырывали у смерти пацанов, что им за это надо давать Героев!) а еще и детскую онкологию???? дети перестали болеть???
Филатов сказал - не будет хватать мест, я знаю как организовать один-два-пять полевых госпиталей!!!
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Швондер заходит к Преображенскому и с порога орет :
тааак,прахвессар стоять!
вы арестованы в карантин Короновируса за аренду излишнего помещения.
товарищ Швондер,возмутился Филиппыч,я тебе товарища Шарикова подарил? подарил.,он теря человеком стал,это ты Короновирус....
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...или в палаты на общих основаниях...никаких ВИПов перед "короной" быть не может, как топали . пусть теперь, кровосиси, и лопают...
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На Канатную тварей, пусть умирают где умирали все простолюдины от желтухи!
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Земародеры. В Мечникова совать эту смертельную заразу!!!
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А на Космической дети с патологиями страшными со всей области! На фоне этих уродских "слуг" непонятного народа даже Корбан выглядит вполне порядочным пацаном...
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Поедете, суки, в 21-ю инфекционную больницу", - пообещал КорбанИсточник: https://censor.net.ua/n3184965

Ок, а теперь она забита, предположим (а так и будет) Твои предложения окромя популизма оголтелого?
Вообще все прекрасно в его пассаже. В многопрофильных областных больницах есть онкобольные детки ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на деток. В другой, тоже многопрофильной - инвалиды и бойцы с передовой ( конечно - она же МНОГОПРОФИЛЬНАЯ). Делаем упор на раненых бойцов далее гадкие чиновники коррупционеры, которые якобы ДЛЯ СВОИХ это делают. Добавляем гнева, чутка крепкого слова. И...
И лохторат течет....
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Ничего удивительного нет, подобное втихаря чиновники творят везде по Украине и даже не в больницах, а в и медпунктах. Они всё надеются, что их не застукают. Но сегодня не то время, вот в Киеве журналисты раскрутили этот масштабный "проект" аж в 17 больницах, причем с индивидуальными медсестрами и ворошиловскими стрелками и возможно с собственными вертолетами на территории больницы. И Президенту пришлось закрывать этот шабаш во время чумы. Просто люди не должны молчать и в первую очередь освещать это через журналистов.
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Глава Днепропетровской ОГА решил создать в 2 областных многопрофильных больницах инфекционные отделения для "своих", - Корбан (c)

т.е. для корбана создают отделение, а он размахивает белым (на самом деле нет) пальто и возмущается... негодяй!
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