 Глава обласного управління охорони здоров'я зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу

Про це Ставніцер написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одеській області п'ять разів за останній тиждень змінювався список опорних лікарень. Щоразу сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей у буквальному сенсі на півдорозі розвертають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області... Глава облохоронздоров'я Оксана Сорочан, кожні півтори години зривається в сльози. Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає", - написав він.

Ставніцер зазначив, що виконав прохання президента Зеленського і організував бізнес на допомогу області в боротьбі з коронавірусом.

"200 власників найбільш ключових підприємств регіону цілодобово працюють над тим, щоб знайти не тільки дорогі апарати ШВЛ, а й елементарні маски, костюми, окуляри, рукавички, бахіли. І оплачують їх. 20 менеджерів залишили свою роботу, не сплять і не їдять, щоб забезпечити закупівлі, документообіг, логістику, комунікації і все, що потрібно Штабу", - написав він.

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За його словами, партнери з ОДА за цей час тільки подзвонили кілька разів з питанням про те, скільки грошей здали бізнесмени.

"Знаєте, що було в Одеському аеропорту, коли туди привезли тести з Китаю? Представники різних регіонів побилися між собою і з Національною гвардією за ці коробки. Кожен почав брати собі те, що бачив - довелося перекривати виїзд з аеропорту. Таке відбувається під час безвладдя. І це страшніше, ніж порожні лікарні", - написав Ставніцер.

"Я не можу пересувати ноги владі. Я не можу змушувати працювати облохоронздоров'я, командувати лікарями, піднімати зі стільців співробітників ОДА і робити так, щоб їхній штаб працював насправді, а не на папері. І не хочу! У мене немає медичної освіти, і кажуть, що я не повинен вказувати лікарям. Добре. Покажіть мені, хто повинен? В одеській області цієї людини немає. Повний параліч", - додав він.

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Бізнесмен вимагає, щоб було прийняте остаточне рішення щодо опорних лікарень, штаб при ОДА почав функціонувати насправді, а не на папері як контролюючий орган.

"Вирішіть питання з лікарнями. Або вся наша праця матиме мізерний результат, а ми так не вміємо", - підсумував він.





