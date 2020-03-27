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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (1349) Одеса (2415) Одеська область (1178) штаб (1053) Куций Максим (11) COVID-19 (2264) коронавірус (865) Ставніцер Андрій (3)

 Глава обласного управління охорони здоров'я зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу

Бізнесмен Андрій Ставніцер, який надає Одеській області допомогу в боротьбі з коронавірусом, вимагає, щоб штаб при ОДА працював, а не існував на папері.

Про це Ставніцер написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одеській області п'ять разів за останній тиждень змінювався список опорних лікарень. Щоразу сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей у буквальному сенсі на півдорозі розвертають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області... Глава облохоронздоров'я Оксана Сорочан, кожні півтори години зривається в сльози. Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає", - написав він.

Ставніцер зазначив, що виконав прохання президента Зеленського і організував бізнес на допомогу області в боротьбі з коронавірусом.

"200 власників найбільш ключових підприємств регіону цілодобово працюють над тим, щоб знайти не тільки дорогі апарати ШВЛ, а й елементарні маски, костюми, окуляри, рукавички, бахіли. І оплачують їх. 20 менеджерів залишили свою роботу, не сплять і не їдять, щоб забезпечити закупівлі, документообіг, логістику, комунікації і все, що потрібно Штабу", - написав він.

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За його словами, партнери з ОДА за цей час тільки подзвонили кілька разів з питанням про те, скільки грошей здали бізнесмени.

"Знаєте, що було в Одеському аеропорту, коли туди привезли тести з Китаю? Представники різних регіонів побилися між собою і з Національною гвардією за ці коробки. Кожен почав брати собі те, що бачив - довелося перекривати виїзд з аеропорту. Таке відбувається під час безвладдя. І це страшніше, ніж порожні лікарні", - написав Ставніцер.

"Я не можу пересувати ноги владі. Я не можу змушувати працювати облохоронздоров'я, командувати лікарями, піднімати зі стільців співробітників ОДА і робити так, щоб їхній штаб працював насправді, а не на папері. І не хочу! У мене немає медичної освіти, і кажуть, що я не повинен вказувати лікарям. Добре. Покажіть мені, хто повинен? В одеській області цієї людини немає. Повний параліч", - додав він.

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Бізнесмен вимагає, щоб було прийняте остаточне рішення щодо опорних лікарень, штаб при ОДА почав функціонувати насправді, а не на папері як контролюючий орган.

"Вирішіть питання з лікарнями. Або вся наша праця матиме мізерний результат, а ми так не вміємо", - підсумував він.

Глава обласного управління охорони здоровя зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу 01
Глава обласного управління охорони здоровя зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу 02
Глава обласного управління охорони здоровя зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184963
 
 
 Топ коментарі
 
Зелені призначенці можуть організувати тільки концерт Кварталу.
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Какой там концерт. Максимум Собачий вальс хе...м по роялю сбацать )))
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Такое везде.
Есть кое-где просвет - Харьков, Днепр... - но это исключение.

Зеленский не способен править.
Зеленский - не президент.
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Зелені призначенці можуть організувати тільки концерт Кварталу.
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Какой там концерт. Максимум Собачий вальс хе...м по роялю сбацать )))
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Головні лікарі найбільших лікарень Одеси в ультимативній формі відмовляються від розміщення хворих на коронавірус в своїх закладах і їх ніхто не звільняє і не арештовує, тому що немає Воєнного стану і немає політичної волі у центральної влади, а управління закладами медицини передано місцевій мафії, яка кришує мафію медичну! Фактично центральна влада втратила можливість керувати ситуацією, всім керує місцева мафія! Ось результати децентралізації - повна некерованість процесами! Після відмови від розміщення хворих на коронавірсу, головний лікар має арештовуватись за саботаж і саджатись в СІЗО, паралельно він має звільнятись з посади без права займатись медичною практикою до кінця життя!
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Легше піаніста запхати в піаніно, ніж з ним щось організувати. Вже пора гнати геть його з посади засцяними штанами сивохи
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а по существу статьи шо можешь сказать про главу ога одессы?молодец,зеленый огурец?или таки такое же чмо и бездарь,как и тот,кто его назначал?
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эту картинку надо на лоб набить той медсестре с Винницы шо пол-роддома заразила...
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Тебе на лоб набить и темзелебокам которые сейчас рулят. Ты же их них?
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Такое везде.
Есть кое-где просвет - Харьков, Днепр... - но это исключение.

Зеленский не способен править.
Зеленский - не президент.
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а он не должен - править - управлать - да ,но не умеет
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Если в Одессе есть губернатор, то надо называть этого селезня не бизнесмен, а купец первой гильдии
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Губернатор є і в Мічігані чи Арізоні.
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Губерна́тор (англ. governor) - офіційний представник влади, голова місцевого підлеглого уряду колонії, штату, території тощо
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Саме слово губернатор іноземне, хто винен що москалі забули, як в них звалися раніше шматки країни.
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Бланк в мавзолее в хрустальном гробу крутится
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ты лучше послушай как ярославский главу харьковской администрации ровнял и смешивал.в тырнете есть.а селезень зеленый-то как раз одесский глава ога
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Одного не пойму. Зачем публиковать эту статистику если проверяют либо богатых либо тех кто уже присмерти?
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пропиарились , - самолёт гавна привезли...Испания - Китай -Украина...
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так в Одессе власть заточена только для сбора бабла, если на короне не заработь, то на х им это нужно
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все ключевые посты расставлены кум, брат, сват - чтобы собирать деньги, а не вирусом заниматься
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А кому там Зе Одесскую область отдал?
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Туды надо Сивоху,он продюссер,он организовывает процесс.
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"Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы", - написал Ставницер
Так що, хіба це новина нині, що зебільна влада зашкварилась?
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паралич не только в Одесской обасти, а и в стране.
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Всі ці облздрави, постачі, хрінздрави, - 500000 чиновників сиділи і жрали країну. А зараз вони плачуть.
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Зато ставницер таки да самый умный. Знаем, уже проходили...
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Не хватает там знаменитого продюсера Сивохи, он все может организовать от пожирания пиццы привезённой волонтёрами до ....
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"В эти напряженные моменты, я думаю, что Трампу пора позвонить президенту Украины и сказать, что, если он не остановит этот гребаный вирус, то не получит никакой военной помощи, чтобы защитить себя от России", - написал актер Рон Перлман.

///

Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу - Цензор.НЕТ 8740
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tZE inform

Зеленский, вам хороший совет - идите в отставку.
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции).
Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.
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С целью экономии госбюджета целесообразно на период карантина ликвидировать ОГА, пускай регионами руководят олигархи, один чёрт они фактически это делают.
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"Губернатор Максим Куций не плаче, але рішень не приймає" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184963
Він же не голова ОДА! А Губернатор, як в расее, там теж так роблять! Чого дивуєтесь. Вас к расее гатовят.
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Цікаво ,а хто поставив того губернатора ,не Зеленський часом? У нього вся команда така .Нічого не роблять ,тільки сидять і грабують нас .
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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ці всі державні "управлінці" закінчували всякі спеціальні "вузи", де їх там нічого не вчили, де вони просто стояли в черзі за дипломами ...вони мало де працювали, тому і результати відповідні
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В четверг, 26 марта, в Израиле объявили о том, что правительство решило открыть военный бункер в Иерусалиме для того, чтобы появились дополнительные возможности координировать борьбу с коронавирусом в стране.
По словам анонимного израильского чиновника, из бункера будут контролировать ситуацию в Израиле, связанную с пандемией коронавируса.
Бункер «Центр национального управления» находится в горах. Он имеет помещения для работы, а также жилую зону. Его построили 10 лет назад, когда появилась угроза ядерной войны с Ираном.Глава обласного управління охорони здоров'я зривається в сльози, губернатор рішень не ухвалює, список опорних лікарень за тиждень змінювався 5 разів, - бізнесмен Ставніцер про готовність Одещини протистояти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8124
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