 Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню

Компанія "АТБ-Маркет" оприлюднила на своєму сайті офіційні листи постачальників продукції на адресу компанії із зазначенням їх відпускних цін, а також опублікувала зведену інформацію про динаміку цін на низку товарних позицій у категорії "овочі та фрукти" - саме вони останніми тижнями із запровадженням загальнонаціонального карантину сильно подорожчали в роздробі.

Компанія зробила такий крок у рамках протидії необґрунтованому підвищенню цін виробників і постачальників. Поряд з іншими торговими мережами, такими як NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт мережа АТБ зазнала звинувачень в необґрунтованому підвищенні цін. Згодом Антимонопольний комітет України ініціював розслідування обґрунтованості підвищення цін.

Генеральний директор мережі "АТБ" Борис Марков в ефірі програми "Право на владу" заявив, що перевірки АМКУ дозволять побачити обґрунтування підвищення цін, а також допоможуть покупцям розібратися, хто насправді винен у підвищенні цін на полицях супермаркетів.

"Ми дуже вдячні, що АМКУ оперативно зреагував на таке стрімке підвищення цін. Ми надамо всю необхідну документацію, всі первинні документи, всі дані щодо листування з нашими постачальниками. Не сумніваюся, що найближчим часом при повній та об'єктивній перевірці Антимонопольний комітет переконається, що основне подорожчання відбувається через переоцінку продукції з боку постачальників. Ми максимально відкриті і максимально прозорі в нашій роботі. І не сумніваюся, що АМКУ підтвердить те, що я зараз говорю", - сказав Борис Марков.

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Він пообіцяв, що мережа АТБ оприлюднюватиме дані про відпускні ціни постачальників і виробників: "Ми ухвалили принципове рішення: від завтрашнього дня ми починаємо розміщувати всю цю інформацію в ЗМІ, у себе на сайті. Будемо підтверджувати всю цю інформацію первинними документами. Країна має знати своїх героїв, особливо в такий складний час як зараз. Ми хочемо, щоб кожен, кого цікавить це питання, кожен, хто намагається маніпулювати цією темою, міг розібратися, міг вникнути і побачити реальний розмір збільшення відпускних цін з боку постачальників".

Як випливає з матеріалів про динаміку закупівельних цін, які оприлюднила сьогодні АТБ, найбільш приголомшливе зростання цін у "борщовому наборі" на капусту, цибулю і моркву. Наприклад, окремі постачальники збільшили відпускну ціну капусти на 132-150%, а середня ціна зросла на 106%.

Ціна цибулі у деяких постачальників злетіла на 117-121%, а середнє збільшення ціни становило понад 93%.

Зростання відпускних цін в окремих виробників моркви - від 70% до 114%, а середній приріст ціни становив 81,15%. Картопля і червоний буряк також подорожчали у виробників, але менш помітно, ніж попередні позиції. Зростання ціни картоплі у виробників зафіксовано від 25% до 58%, а середнє збільшення ціни становило 45,33%. На буряки першого сорту ціни піднялися в середньому на 71,16%, а у деяких виробників зафіксована зміна ціни від 84% до понад 127%. Основні причини підвищення відпускних цін, які назвали виробники у своїх листах з ціновими пропозиціями для АТБ, - високий рівень відходів після сезонного зберігання.

Середня відпускна ціна лимонів, як випливає з оприлюднених мережею АТБ даних, у постачальників зросла в середньому лише на 37,19%, а перебої з поставками виникли через закриття експорту лимонів Туреччиною для забезпечення внутрішніх потреб країни та триразовим зростанням обсягу споживання лимонів в Україні з моменту запровадження національного карантину.

"Хотів поділитися останнім прикладом за останні два дні, - розповів напередодні в ефірі "Право на владу" керівник АТБ Борис Марков, - Нам надійшла інформація від найбільших виробників яєць про планове підвищення цін на 18%. Безумовно, ми не приймаємо ці націнки. Сьогодні ми брали участь у селекторній нараді з керівником антимонопольного комітету, із заступником міністра економіки і поставили пряме запитання: "Що нам робити в тому випадку, якщо у нас немає можливості придбати товар за справедливою ціною? Залишатися без товару чи купувати за завищеною ціною?" Ми отримали єдину розумну відповідь, і ту яку ми підтримуємо: ми вживаємо всі методи тиску, вмовлянь і переговорів із нашими постачальниками, щоб стабілізувати ціни й отримати справедливу ринкову ціну", - розповів керівник АТБ.

У своєму пресрелізі компанія "АТБ" заявила, що переглядатиме доцільність подальшої співпраці з постачальниками, які необґрунтовано завищують ціни, а інформація про такі факти і компанії буде оприлюднена публічно.







