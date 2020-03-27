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 Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню

Найбільший всеукраїнський ритейлер АТБ почав процес оприлюднення закупівельних цін на товари від своїх постачальників, щоб уникнути зростання цін на них.

Компанія "АТБ-Маркет" оприлюднила на своєму сайті офіційні листи постачальників продукції на адресу компанії із зазначенням їх відпускних цін, а також опублікувала зведену інформацію про динаміку цін на низку товарних позицій у категорії "овочі та фрукти" - саме вони останніми тижнями із запровадженням загальнонаціонального карантину сильно подорожчали в роздробі.

Компанія зробила такий крок у рамках протидії необґрунтованому підвищенню цін виробників і постачальників. Поряд з іншими торговими мережами, такими як NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт мережа АТБ зазнала звинувачень в необґрунтованому підвищенні цін. Згодом Антимонопольний комітет України ініціював розслідування обґрунтованості підвищення цін.

Генеральний директор мережі "АТБ" Борис Марков в ефірі програми "Право на владу" заявив, що перевірки АМКУ дозволять побачити обґрунтування підвищення цін, а також допоможуть покупцям розібратися, хто насправді винен у підвищенні цін на полицях супермаркетів.

"Ми дуже вдячні, що АМКУ оперативно зреагував на таке стрімке підвищення цін. Ми надамо всю необхідну документацію, всі первинні документи, всі дані щодо листування з нашими постачальниками. Не сумніваюся, що найближчим часом при повній та об'єктивній перевірці Антимонопольний комітет переконається, що основне подорожчання відбувається через переоцінку продукції з боку постачальників. Ми максимально відкриті і максимально прозорі в нашій роботі. І не сумніваюся, що АМКУ підтвердить те, що я зараз говорю", - сказав Борис Марков.

Читайте також: Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков

Він пообіцяв, що мережа АТБ оприлюднюватиме дані про відпускні ціни постачальників і виробників: "Ми ухвалили принципове рішення: від завтрашнього дня ми починаємо розміщувати всю цю інформацію в ЗМІ, у себе на сайті. Будемо підтверджувати всю цю інформацію первинними документами. Країна має знати своїх героїв, особливо в такий складний час як зараз. Ми хочемо, щоб кожен, кого цікавить це питання, кожен, хто намагається маніпулювати цією темою, міг розібратися, міг вникнути і побачити реальний розмір збільшення відпускних цін з боку постачальників".

Як випливає з матеріалів про динаміку закупівельних цін, які оприлюднила сьогодні АТБ, найбільш приголомшливе зростання цін у "борщовому наборі" на капусту, цибулю і моркву. Наприклад, окремі постачальники збільшили відпускну ціну капусти на 132-150%, а середня ціна зросла на 106%.

Ціна цибулі у деяких постачальників злетіла на 117-121%, а середнє збільшення ціни становило понад 93%.

Зростання відпускних цін в окремих виробників моркви - від 70% до 114%, а середній приріст ціни становив 81,15%. Картопля і червоний буряк також подорожчали у виробників, але менш помітно, ніж попередні позиції. Зростання ціни картоплі у виробників зафіксовано від 25% до 58%, а середнє збільшення ціни становило 45,33%. На буряки першого сорту ціни піднялися в середньому на 71,16%, а у деяких виробників зафіксована зміна ціни від 84% до понад 127%. Основні причини підвищення відпускних цін, які назвали виробники у своїх листах з ціновими пропозиціями для АТБ, - високий рівень відходів після сезонного зберігання.

Середня відпускна ціна лимонів, як випливає з оприлюднених мережею АТБ даних, у постачальників зросла в середньому лише на 37,19%, а перебої з поставками виникли через закриття експорту лимонів Туреччиною для забезпечення внутрішніх потреб країни та триразовим зростанням обсягу споживання лимонів в Україні з моменту запровадження національного карантину.

"Хотів поділитися останнім прикладом за останні два дні, - розповів напередодні в ефірі "Право на владу" керівник АТБ Борис Марков, - Нам надійшла інформація від найбільших виробників яєць про планове підвищення цін на 18%. Безумовно, ми не приймаємо ці націнки. Сьогодні ми брали участь у селекторній нараді з керівником антимонопольного комітету, із заступником міністра економіки і поставили пряме запитання: "Що нам робити в тому випадку, якщо у нас немає можливості придбати товар за справедливою ціною? Залишатися без товару чи купувати за завищеною ціною?" Ми отримали єдину розумну відповідь, і ту яку ми підтримуємо: ми вживаємо всі методи тиску, вмовлянь і переговорів із нашими постачальниками, щоб стабілізувати ціни й отримати справедливу ринкову ціну", - розповів керівник АТБ.

У своєму пресрелізі компанія "АТБ" заявила, що переглядатиме доцільність подальшої співпраці з постачальниками, які необґрунтовано завищують ціни, а інформація про такі факти і компанії буде оприлюднена публічно.

Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню 01
Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню 02
Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню 03
Мережа АТБ почала оприлюднення закупівельних цін на товари, щоб протидіяти їхньому зростанню 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184960
 
   
 Топ коментарі
 
А почему по Г+Г не показывают цену борщевого набора как показывали при Порохе?! Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 4334
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Рынки откройте и цены просядут.
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Хай Мосійчук розповість, чого це борщовий набір так хріново мажеться на хліб
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Достатньо буде вказати власників оптових ринків.....
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І що? Вони і так відомі. Власники не торгують. Вони здають місця в оренду. Проблема не в торгівлі, а в дефіциті товарів. Попит перевищує пропозицію. Імпорт майже вмер, підприємства зупиняються.
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А они не в Турции случайно??? ну например по овощам...
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И транспорт остановите и будет Вам счастье только не с нынешней властью конченных клоунов Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 3944
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Не просядуть. Ринки покривали не більше 10% обороту.
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А почему по Г+Г не показывают цену борщевого набора как показывали при Порохе?! Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 4334
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а страшно ты шо скоко инфарктов и инсультов Да ты шо рейтинг Г+Г упадет или расшифровать шо таке Г+Г Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 1219
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Так давай, сравнивай цену набора сегодня и при падлошенко.
Токо не обделайся, когда итого увидишь
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При падлошенко Зеленском намного выше цены на борщевой набор чем при Порохе!
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Ну ты и притрушеный)))
Намного, это можно в цифрах как-то))))
Давай считай, пифагор)))
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а почему Зеленского сейчас поддерживают только российские троляки с немецкими прокси и лугандонские сепаратисты ?
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Это у тебе рошен черепной коробки просто.
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тому що у звязку з закінченням епохи бідності борщ вже став не в моді ...все ананаси ...осетри ...рябчики ...
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Больше половины продуктов в АТБ под торговой маркой "Своя линия"... это торговая марка самого АТБ...и цены на нее тоже выросли...
Так что там...публиковать входные будете?
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Их формируют из товаров поставщиков. Или у них свои заводы?
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Да, свої підконтрольні підприємства, в Метро таке "АРО", у Ашана ще якось зветься.
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Не зовсім так. Окремі торгові мережі дійсно мають окремі виробництва в.ч. продовольчого направлення. Але більшість торгових мереж просто замовляє у виробників продукцію зі своєю торговою маркою. Проблема не торгівлі. Зупиняється економіка в т.ч. виробництва. Що продавати? А коли виникає дифіцит, ціни ростуть. Проста схема дії економічних законів у всьому світі.
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Они заказывают эти продукты под своей маркой у сторонних производителей (кроме колбас и конд изделий, которые сами производят).
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Не у сторонних...а у подконтрольных...читай на своих...
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Нет, у сторонних и известных в своей отрасли. Так же делают и другие сети.
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Хрен там. Если присмотреться к адресам производителей на упаковке на "своей линии" и на соседних по ценам аналогичным товарам, то сразу можно понять кто именно их производит. Это совершенно сторонние для АТБ производители.
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не знаю как по поводу фруктов овощей но сыпучку : крупы , сахар они фасуют сами у них есть линии для расфасовки
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Бойкот супермаркетов расставит все цены по своим местам.
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Бойкот супермаркетів це оголосити голодування?
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Нет, просто покупаешь там, где дешевле. А умные, ну и при деньгах конечно, купили все из расчета на 1-2 месяца автономной жизни.
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Зараз закрили ринки, потім закриють маленькі магазини, супермаркетам бойкот....
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ще гуртівні залишилися ...але там теж ціни "ростуть" не по детски ...на тому тижні купив мішок цукру по 575 ...сьогодні вже по 600 ледве знайшов ...
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а жопа у тебя не слипнется сахар по мешку в неделю жрать?! и с такими ипланами еще хочешь что бы цены не росли!
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я ж не сказав що купив за 600 ...а знайшов ...різницю бачиш ? ...а взагалі я сьогодні шукав борошно першого гатунку ...не знайшов ...точніше знайшов але там мішок не відпускають тільки тонами (у звязку з коронавірусом) ...
PS: а взагалі з такими темпами вивозу зерна з України як вони це роблять зараз ...за місяць з борошном у нас буде те ж саме що й з "масками" ... гроші їсти не будеш а хліб потрібен завжди ...та й літом щось "закрити" потрібно ... я вже надто давно живу щоб вірити "владі"...ми "наконуне" 90х ...повтор
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Сегодня заходил в Посад , яйца - 11.90 , - картошка 15.00 , . Крупы - подорожали процентов на 25 - 30 , от цены на начало марта . Сахар , - точно не помню , но в районе 15 грн . Всё это я покупал заранее и дешевле , поэтому сейчас только скользил глазами по прилавкам . ( Не реклама ) .
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Яблоко по 18 в АТБ...это полный отстой...вялое...
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Я в АТБ не хожу, але ті яблука що я зазвичай беру в метр по 19, вже по 32. Нормальні в принципі.
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Мені повезло, до Метро 3 км, навіть в місто не треба заїзжати.
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у Штатах яблука взагалі дорогі ...дешевше їсти банани
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Банан взагалі це показник курсу валюти . Не може коштувати кіло бананів дорожче за долар .
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Ну что касается овощей то такое каждый год, и прошлой весной капуста с луком до 40 грн доходили.
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Капуста цього року була дешева, ще тиждень назад по 4,6 грн, зараз по 9. Стара, не молода.
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Поставщики поднимают цены по указке АТБ и прочих.
В 90% случаев поставщик это прокладка самого супермаркета, которая купила этот товар за копейки у производителя и "продала" супермаркету с наценкой в 100%.
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Что за хрень ты сейчас несешь? Магазину выгоднее продать 10 кг лука с наценкой 50 коп, чем 1 кг с наценкой в гривну. Поднятие цен обваливает обороты магазинов и уменьшает их прибыль.
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Типа сами с собой борются ИЗВИНИТЕ Но Я ПОТЕЮ ОТ этих придурков АТБ КОНЧЕННЫЕ Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 1187
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Кстати: сегодня проезжал мимо строящегося АТБ. На них карантин не распространяется? Примерно с 20 работяг пашут без устали, без масок и прочей защиты.
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На строителей похоже карантина вообще нет. У нас в Днепре все коммунальные стройки и ремонты работают как и обычно.
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Спекуляція тепер називається комерцією.
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Вона завжди так називалась, крім СРСР.
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Вже Мосейчук розказала яка зараз ціна борщу?
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А расскажи ты.
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А я тут до чого? Це улюблена з тем Мосейчучки, у неї треба питати.
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Шо, посчитала и удивилась, шо при падлошенко было намного дороже)))
Отож.
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Дислексія - хвороба зебілів!
Так, так ціни на продукти зросли, а борщ став дешевше. Може хіба що ЗЕлений борщ (з ягелю) 😂😂😂. Зебілизм не лікується!
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Хай Мосійчук розповість, чого це борщовий набір так хріново мажеться на хліб
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Давай тебя послушаем))))
Вы совсем рехнулись там.
Давай, считай, Архимед))))
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Схема как и в прошлом году, ближе к апрелю начинается сговор поставщиков на овощах и грандиозный навар.
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Бубочке бешенный рост цен пох , ему Ленка борщ не варит , по магазинам не ходит . Жрёт одну шаурму . Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту - Цензор.НЕТ 5235 .
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Самая паршивая сеть которая есть у нас в городе. Появились они в 2019 году. Сами пока ничего не построили заняли где пустующие а где и площади бывших маркетов. Конкретно выкупили площади у "Новус" Овощи фрукты отвратного качества и это всегда. Очень агрессивная сеть. Обхожу стороной.
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Оказалось, инфекция активнее всего распространяется при 6-8 градусах тепла.
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Если бы в этой долбаной стране работали законы госструктуры выполняли свои функции ,то все было Ок.Пример На рынке яиц существует монополия - 80% производит Авангард Бахматюка ,Овастар Беликова и запоржский Интер .Где долбаный Антимонопольный комитет ? Кроме того всегда существовал сговор по цене между этими тремя производителями ,опять же где долбаный атимонопольный комитет
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