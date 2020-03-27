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Все про:Харківщина (892) Укроборонпром (605) БТР (54)

 ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - "Укроборонпром". ФОТО

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 01

Всі БТР прийняті військовим прийманням Міноборони і вже сьогодні вирушать у військові частини.

Виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 02

Дивіться також: Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися в грудні 2019 року - ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 03

Зараз контракт виконується в повному обсязі і згідно з графіком, зазначають в Укроборонпромі. У лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, в січні - 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати ЗСУ 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184958
 
   
 Топ коментарі
 
ХКБМ им. Морозова, РЕСПЕКТ !
В 2014 іхтамнєти і сєпари сралісь в разниє сторони: «У укров нємєцкіє БТР ! Ти чьто ! Пушка рейн металл, автомат ! Кладку в четирє кирпіча насквозь ! »
Помнішь?
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на 1й фотке с виду такой себе двухметровый мегаган, уххх
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Насправді обсяги по 3-4 БТР на місяць це не масове виробництво! Потрібен завод який буде виробляти в місяць по 200-300 БТР, щоб можна було воювати і поповнювати втрати на фронті! Потрібно починати виробництво цих БТР на танкових заводах Польщі, Словаччини, Румунії, а для цього потрібно об'єднати всі ці підприємства в спільний військовий консорціум для забезпечення ЗСУ та іноземних замовників нашою бронетехнікою!
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на 1й фотке с виду такой себе двухметровый мегаган, уххх
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Это комплект запасных стволов. Заводская поставка, без понтов для торжественной передачи и перерезания ленточек.
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ХКБМ им. Морозова, РЕСПЕКТ !
В 2014 іхтамнєти і сєпари сралісь в разниє сторони: «У укров нємєцкіє БТР ! Ти чьто ! Пушка рейн металл, автомат ! Кладку в четирє кирпіча насквозь ! »
Помнішь?
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Вот еще, чьо там у кассапов:
«Много буков, брателло.
Я лично на всякий случай вообще не выхожу. Семья разделилась и сидит в разных местах.
Выйду, когда будет плато.
Хочу еще узнать сколько тысяч у укров реальных жертв, и куда они прячут тысячи трупов.
Когда выяснится, картина станет понятнее.»

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"Выполнение поставок происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями Президента Украины, правительства, Минобороны и нового руководства Укроборонпрома конце 2019 года."

Зрада? Нє?
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Ну добре хоч тут не зрада і не "зебіли"...
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Прежде чем усираться от счастья, узнай, кто заблокировал контракт, почему и на каких условиях разблокировали.Узнай о дефектах корпусов и фейковых испытаниях прочности. И не проси что бы я дал пруфы, ты не поверишь, так что ищи сам.
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Безусловно зрада, раз Парашенка торжественно не вручил, и не перерезал ленточку.
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Безусловно зрада, раз Парашенка торжественно не вручил, и не перерезал ленточку./Не зли украинцев, Рабинович. Здесь от своих рабиновичей-менделей-шефиров-коломойских -зеленских житья нет а ещё и ты со своим Путиным лезешь./Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/ Делегация ОПЗЖ во главе с Медведчуком и Рабиновичем посетила Госдуму РФ в день, когда Путина сделали "вечным" президентом.
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.....труженики тыла делают все для ЗАЩИТНИКОВ Украины !!! Слава УКРАИНИ !!!
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Классный БТРчик, продуманная компоновка, тихий движ.
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тут было шо вна Филиппинах тестировали, даааа, тихий как комар прям. еще и в море поплыли на нем)
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Да. Машинка пливає. Но, там Океан. Єслішо.

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та я писав і думав шо океан, але море якось зручніше. одна сотона і те і те солоне
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симпатичная машинка...побольше бы таких...
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на 10 минут беспилотникам... Не говоря уж за ударные вертолеты.
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Не совсем верно.Беспилотники используют для других целей и задач.Да и эти БТР не простые.Этот БТР может спокойно сбить ударную вертушку.
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Гарні машинки рогаті аж всираються, але завжди хочеться їх більше!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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Мало очень...нужно больше таких БТР -4Е. больше сотни.
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