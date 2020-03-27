Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Всі БТР прийняті військовим прийманням Міноборони і вже сьогодні вирушать у військові частини.
Виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.
Перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися в грудні 2019 року - ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.
Зараз контракт виконується в повному обсязі і згідно з графіком, зазначають в Укроборонпромі. У лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, в січні - 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати ЗСУ 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.
В 2014 іхтамнєти і сєпари сралісь в разниє сторони: «У укров нємєцкіє БТР ! Ти чьто ! Пушка рейн металл, автомат ! Кладку в четирє кирпіча насквозь ! »
Помнішь?
«Много буков, брателло.
Я лично на всякий случай вообще не выхожу. Семья разделилась и сидит в разных местах.
Выйду, когда будет плато.
Хочу еще узнать сколько тысяч у укров реальных жертв, и куда они прячут тысячи трупов.
Когда выяснится, картина станет понятнее.»
Зрада? Нє?