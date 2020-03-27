 Злодія в законі "Гегу Озургетського" засудили до 7 років ув'язнення, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "У 2017 року поліцейські затримали наймолодшого "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський". За рішенням суду його було поміщено до Чернігівського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, які не законно перебувають на території України. Перебуваючи у закладі, під час суперечки він наніс ножові поранення іноземцю. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Згодом відносно кримінального авторитета було відкрито ще одне провадження – за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Під час судових засідань він неодноразово погрожував керівникові правоохоронного органу та його родині фізичною розправою.

У подальшому, скориставшись тим, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, він виїхав за межі України до однієї з країни ЄС. За рішенням суду 28-річного обвинуваченого у скоєнні тяжких злочинів оголосили у міжнародний розшук. Через деякий час він його затримали правоохоронці Болгарії, про що відразу повідомили українським колегам.

У вересні 2019 року "злодія в законі" у порядку процедури екстрадиції передали оперативника управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції.

У четвер, 26 березня, Чернігівській районний суд Чернігівської області визнав "злодія в законі" винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання – сім із половиною років позбавлення волі".

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