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 Злодія в законі "Гегу Озургетського" засудили до 7 років ув'язнення, - Нацполіція

"Злодія в законі" "Гегу Озургетського" засудили до семи з половиною років позбавлення волі. Такий вирок у четвер, 26 березня, виніс Чернігівській районний суд Чернігівської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "У 2017 року поліцейські затримали наймолодшого "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський". За рішенням суду його було поміщено до Чернігівського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, які не законно перебувають на території України. Перебуваючи у закладі, під час суперечки він наніс ножові поранення іноземцю. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Згодом відносно кримінального авторитета було відкрито ще одне провадження – за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України. Під час судових засідань він неодноразово погрожував керівникові правоохоронного органу та його родині фізичною розправою.

У подальшому, скориставшись тим, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, він виїхав за межі України до однієї з країни ЄС. За рішенням суду 28-річного обвинуваченого у скоєнні тяжких злочинів оголосили у міжнародний розшук. Через деякий час він його затримали правоохоронці Болгарії, про що відразу повідомили українським колегам.

У вересні 2019 року "злодія в законі" у порядку процедури екстрадиції передали оперативника управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіції.

У четвер, 26 березня, Чернігівській районний суд Чернігівської області визнав "злодія в законі" винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання – сім із половиною років позбавлення волі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злодія в законі Гегу Озургетського, якого раніше видворяли з України, затримали на Київщині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184957
 
   
 Топ коментарі
 
«Ватник умирает от короновируса. Перед ним появляется обнуленный джин и говорит: " Желания россиян я исполнять не могу, но могу хорошо отвечать на вопросы, так что задай сын мой на прощанье свой последний вопрос?". Ватан приподнявшись над кроватью: "А чём, там у хохлов?"

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В Італії 919 померло, після "допомоги" москалів, італійці стали вмирати більше.
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" суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства"

Я фигею с наших судов...и что самое печальное - мудак-судья, который вынес такое решение, скорее всего вообще никак не наказан, хотя должен сидеть в соседней камере с этим гегой.
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«Ватник умирает от короновируса. Перед ним появляется обнуленный джин и говорит: " Желания россиян я исполнять не могу, но могу хорошо отвечать на вопросы, так что задай сын мой на прощанье свой последний вопрос?". Ватан приподнявшись над кроватью: "А чём, там у хохлов?"

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Не посадили а выделили офис место для управления делами на воле
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Навіщо він нам потрібен? Витрачати на нього людські податки?
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Им что клички в министерстве образования придумывают?
Гега Защекан Вора в законе "Гегу Озургетского" приговорили к 7 годам тюрьмы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4415
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Під час надзвичайного стану цю сволоту розстрілюють, але ми гуманні, нехай лайно виносить з палат інфекційних лікарень.
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В Італії 919 померло, після "допомоги" москалів, італійці стали вмирати більше.
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" суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства"

Я фигею с наших судов...и что самое печальное - мудак-судья, который вынес такое решение, скорее всего вообще никак не наказан, хотя должен сидеть в соседней камере с этим гегой.
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Добре що Зеленський поміняв суди і МВС.
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Свою альтернативну реальність засунь собі в анус.
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плть, еще этого 7 лет кормить на халяву....чего-то ои все лезут в Украину....значит неплохо им там живется...в Беларусь почему-то не лезут, да? Видимо взгляд у власти разный на таких людей
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А чого лізти в Білорусь, злодій полізе туда, де є що вкрасти.
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Да? а может быть он быстрей полезет туда где ему ничего не будет за кражу?
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Ну да , в дитячий садок за батареями опалення.
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Вот и я о том же....все в мире знают где рассадник коррупции и беспредела....
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Що є то є, тут ми програєм вам, але ось якщо мінятись, то я проти.
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Гегу в президенти,все одно гірше не буде.
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Путлера Короновирусного арестует самЗе
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У тебя какая то паранойя!Во всем виноват Зе.Так наверное жить проще.
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В секті Свідків Петіної Мочі всі так вважають
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Зеки взяли власть в 1917 году...пршло 103 года шо изменилось?
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На поля его и пусть копает , под кукурузу ., а потом на прополку буряка . Так через 7 лет выйдет готовый фермер .
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..как медом здесь намазано, прут и прут...кто их пропускает на границах?
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мы единственная страна в бывшем совке где вор уважаемый и неприкосновенный
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Почему их не калечат при задержании?Проще было бы.
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