 З понеділка в YouTube з'являться відео-уроки для школярів 5-11 класів, - "слуга народу" Бабак

Про це голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над створенням відео-уроків, які, сподіваємося, з понеділка вийдуть на YouTube, а якщо вийде, то й на всіх відомих телеканалах України, для того, щоб щодня наживо транслювати уроки для учнів з 5 по 11 класи, щоб вони мали до них доступ", - сказав Бабак.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство освіти розпочало онлайн-трансляцію курсів підготовки до ЗНО.

Саме зовнішнє незалежне оцінювання цього року через пандемію коронавірусу буде перенесено, а державна підсумкова атестація для 4-х і 9-х класів - взагалі скасовано.

При цьому для студентів вишів невипускних років навчальний рік завершиться так само, як і планувалося.

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