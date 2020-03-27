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 З понеділка в YouTube з'являться відео-уроки для школярів 5-11 класів, - "слуга народу" Бабак

З понеділка, 30 березня, на відеохостингу YouTube, а, можливо, і на популярних телеканалах України можуть з'явитися відео-уроки для школярів 5-11 класів.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над створенням відео-уроків, які, сподіваємося, з понеділка вийдуть на YouTube, а якщо вийде, то й на всіх відомих телеканалах України, для того, щоб щодня наживо транслювати уроки для учнів з 5 по 11 класи, щоб вони мали до них доступ", - сказав Бабак.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство освіти розпочало онлайн-трансляцію курсів підготовки до ЗНО.

Саме зовнішнє незалежне оцінювання цього року через пандемію коронавірусу буде перенесено, а державна підсумкова атестація для 4-х і 9-х класів - взагалі скасовано.

При цьому для студентів вишів невипускних років навчальний рік завершиться так само, як і планувалося.

Читайте також: Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184956
 
 
 Топ коментарі
 
Не здивуюся, якщо там буде і про піонерів. Так, зебільно-козломорда наволоч?
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Бабак- доктор технических наук- утверждал, что для того, чтобы обеспечить зарплаты для учителей на уровне 4000 долларов в месяц хватит только 0,2 млрд долларов в год. На самом деле необходимо 21,5 млрд долларов в год.Т.е. калькулятор доктору оказался не под силу.Не случайно его публикация содержала плагиат из статьи российского студента Данилова.
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бо в тебе погані вчителі.. решті платитимуть С понедельника в YouTube появятся видео-уроки для школьников 5-11 классов, - "слуга народа" Бабак - Цензор.НЕТ 1858
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Не здивуюся, якщо там буде і про піонерів. Так, зебільно-козломорда наволоч?
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Котік,Бабак.А є якийсь слуга з прізвищем Бобік?
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Інтернет придумав Сатана,це не по Християнськи.
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конечно актуально...выпускникам поступать в этом году.для родителей огромная проблема.а когда и как она решится-никто не знает.тесты зно изза недополученных знаний упрощать вряд ли кто будет.
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Интересно, они фиганут все классы тоже в 1 плейлист ?
В названии и описании не судьба видать писать для какого что класса. Хотябы в ролике говорили
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А нахрена?!
Учебный год собираются продлить на 1 месяц. Т.е. дети и сейчас отдыхать не будут и 1 месяц с лета пропадает. У детей тупо украли 1 месяц отдыха
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уверен,что до конца мая обстановка нормализуется?
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С Клоуном у власти?! Конечно нет! Я бы даже сказал по другому - я уверен что до мая нихрена не нормализируется, скорее все уже привыкнут....и положат на запреты....
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И конечно ответы на заданые вопросы содраные из интернета будут оцениваться.Браво у нас будет нация круглых отличников,откуда столько медалей наберут.
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Через все рекомендации ютуба школьники доберутся до уроков к средине лета.
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Бабак- доктор технических наук- утверждал, что для того, чтобы обеспечить зарплаты для учителей на уровне 4000 долларов в месяц хватит только 0,2 млрд долларов в год. На самом деле необходимо 21,5 млрд долларов в год.Т.е. калькулятор доктору оказался не под силу.Не случайно его публикация содержала плагиат из статьи российского студента Данилова.
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"Ми змінимо систему освіти: з системи минулого на систему майбутнього. Держава буде інвестувати в освіту, ми змінимо зміст освіти - відкриємо ринок освітніх послуг для приватних ініціатив, для іноземних навчальних закладів. Ми відкриємо вікно можливостей для всіх, хто робить зусилля для зміни системи." (© Сергій Віталійович Бабак)

Чётаржу З понеділка в YouTube з'являться відео-уроки для школярів 5-11 класів, - "слуга народу" Бабак - Цензор.НЕТ 2958
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До купы :Сергей Витальевич Бабак является противником высшего образования.
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Надеюсь украинскою мовою уроки будут.
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