 Російські терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки - поранено жінку, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. Внаслідок цього 65-річна громадянка Л. зазнала кульове поранення в ногу. Літню жінку доставили в міську лікарню м. Авдіївка і надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю немає. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з'ясовуються.
Своїми діями окупанти знову знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, і продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров'я беззахисних мирних жителів".
Они визжат - то не "наши мальчики" виноваты, то украхфашизды отстреливают мирных житилёв из злобы бандеравскай!
а украинское по тарелкам, стало платным, не всем по карману... не знаю, отменили уже этот дебилизм или нет...
Владимир Жириновский: «Коломойскому вернем деньги»
Объяснило бы преимущества программы примирения!
Кстати, вчера Альбатрос еще навернулся у них.
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…
Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.
Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.
Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…
Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "рашкою" не за гроши.
А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…
Автор: Виктор Залевский (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=02zgqHj4riQ
https://www.youtube.com/watch?v=C5ncTzSmRIU
По-моему,абсолютно все Е-БА-НУ-ТЫ-Е!!!!!!!!!!!!!