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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:обстріл (6119) Авдіївка (1335)

 Російські терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки - поранено жінку, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. Внаслідок цього 65-річна громадянка Л. зазнала кульове поранення в ногу. Літню жінку доставили в міську лікарню м. Авдіївка і надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю немає. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з'ясовуються.

Своїми діями окупанти знову знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, і продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров'я беззахисних мирних жителів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авдіївка на добу залишиться без світла

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184954
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть москалським окупантам.
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Сивохо: "Ну а чево вы хатели - гражданский конфликт"
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Где тот зеленый пидор который говорил что просто нужно перестать стрелять и что глаза путина хотят мира? На площадь его и к столбу!
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Сивохо: "Ну а чево вы хатели - гражданский конфликт"
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Обоссанную сивоху ,марионетку зеленнского отправить под обстрелы «их братьев и повстанцев «
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Так лохо видно слово ЦЕ. Я сразу прочла НЕ. А увидела флаг, успокоилась.)
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Из Авдеевки приезжают дамы в госучереждения в свободную Украину - не жалейте их...
Они визжат - то не "наши мальчики" виноваты, то украхфашизды отстреливают мирных житилёв из злобы бандеравскай!
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там везде транслируется рашисткое и дыровское ТВ, до их пор....
а украинское по тарелкам, стало платным, не всем по карману... не знаю, отменили уже этот дебилизм или нет...
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Где тот зеленый ***** который говорил что просто нужно перестать стрелять и что глаза путина хотят мира? На площадь его и к столбу!
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он спрятался то коронавируса в холодильнике
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зеленский пришел к власти на кремлёвские деньги через подкуп дырявого коломойши... вот почему беркута выходят с тюрем, отвод войск по всей линии фронта... а Зе-******* посвящается, смотреть до конца

Владимир Жириновский: «Коломойскому вернем деньги»
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Оце напевне від Авдіївки ВСУ треба відвести терміново. Де сивий пілмочений мерин Сивохо? Напевне знову запив з горя. Брент сьогодні впав нижче 25 баксів за бочку і зараз торгує ься у межах 24,55. Кацапи просто не будуть мати чим розплатитися з колаборантами його штибу. Бяда! 😁
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А сивоха не в авдеевке?
Объяснило бы преимущества программы примирения!
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В Крыму самолет Пулера Су-27 упал в море.Пилота шукають...но шторм мешает
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так то еще вчера. Интересна предыстория - они хотели опять облететь корабли НАТО, чтоб потом пафосно так писать про "НАТОвцы обделались от страха при пролете наших самолетов". Но что-то, КАК ВСЕГДА, пошло не так.
Кстати, вчера Альбатрос еще навернулся у них.
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***
Проложите маршрут сквозь Авдеевку,
Сквозь развалины чьих то домов.
Где, во всем обвиняя Америку,
Кроют из запрещенных стволов…

Сквозь Водяное, Пески, Изварино,
Где пропитана кровью земля.
Где расстреляно все и изранено
По прямому указу Кремля.

Проложите маршрут через кладбище
Что бы каждый, кто едет в Москву,
Видел лица погибших товарищей,
Жизнь отдавших за нашу страну.

Через госпиталь путь проложите.
Пусть не самый центральный но пусть,
Вы из окон в глазах разгядите,
Душ, войной искалеченных, грусть…

Проложите маршрут сквозь траншеи
Сквозь окопы и сквозь блиндажи.
Где солдаты, себя не жалея,
Бьются с "рашкою" не за гроши.

А потом отправляйтесь с комфортом.
К тем кто предал, унизил, солгал.
Согласившись на сдельщину с чертом,
От солдата не ждите похвал…

Автор: Виктор Залевский (2015)
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Не стрелять и Путлер прийдет на коленях к ЗелеНойскому
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щоб ото цю гніду на фарш тим снарядом!!
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Ало, Зелёный, опять стреляют, а нахрена мы тебя выбрали?
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Нужно в ответ тоже какую-нибудь бабку у сепаров подстрелить
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Не треба, даю гарантію що поранена кричить в лікарні що її правасєкі падстрелілі.
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щоб тих стрільців до пекла косата забрала!!!!
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Ну і що ЗЄля їм зробить ? Нехай звонить куйлу "Ми так ни дагаваривались"
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Вот как такое может быть:получает говнокомандующий вот такие сводки и тут же дает добро на переговоры и "миротворческие платформы" ...вот они там в ОП нормальные???
По-моему,абсолютно все Е-БА-НУ-ТЫ-Е!!!!!!!!!!!!!
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НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСЕЛИТЬ ОП В АВДІЇВКУ И ЗЕЛОХА С ЕГО СЕМЕЙКОЙ!
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