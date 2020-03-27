 Від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномета, а також використовував станковий протитанковий гранатомет.

По захисниках Павлополя противник вів вогонь із мінометів калібру 82 мм з використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

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Поблизу населеного пункту Піски сьогодні зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, своєчасно й ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Пресслужба зазначає, що сьогодні, 27 березня внаслідок ворожих обстрілів немає втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил.

"На сьогодні випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі.





