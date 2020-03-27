 Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Дніпропетровщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної ради.
Двоє хворих - жителі Дніпра, один - із Нікополя. 1 особа, яка повернулася з Прибалтики, чекає на результат аналізів.
За добу було проведено 15 нових досліджень на коронавірус.
За результатами повторних аналізів - від COVID-19 видужав 1 із перших двох хворих на Дніпропетровщині.
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
За даними видання НВ, засідання найімовірніше проведуть у сесійній залі.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.
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д-р Бендавид и д-р Бхаттачарья, профессора медицины в Стэнфорде.
https://www.youtube.com/watch?v=3Udze8vnvX4