 Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Дніпропетровщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної ради.

Двоє хворих - жителі Дніпра, один - із Нікополя. 1 особа, яка повернулася з Прибалтики, чекає на результат аналізів.

За добу було проведено 15 нових досліджень на коронавірус.

За результатами повторних аналізів - від COVID-19 видужав 1 із перших двох хворих на Дніпропетровщині.

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