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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області підтверджено 3 нові випадки захворювання коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної ради.

Двоє хворих - жителі Дніпра, один - із Нікополя. 1 особа, яка повернулася з Прибалтики, чекає на результат аналізів.

За добу було проведено 15 нових досліджень на коронавірус.

За результатами повторних аналізів - від COVID-19 видужав 1 із перших двох хворих на Дніпропетровщині.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184949
 
 
 Топ коментарі
 
Бля, еще и Брюс Уиллис на карантине....
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Повернувшихся із "Прибалтики"? Це з Естонської РСР?
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Це як росію назвати прикитайською країною.
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Повернувшихся із "Прибалтики"? Це з Естонської РСР?
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Разве имеет значение из какой прибалтийской страны?
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Це як росію назвати прикитайською країною.
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Різні країни, з різним етнічним складом. Наприклад, литовці, мають спільне коріння з пруссами, естонці з фінами.
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15 исследований и 3 положительных неутешительная статистика
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йду пробухаю заначку... ще, **** той метеорит...

NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2

Три новых случая COVID-19 подтверждены на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 2689

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«Позачергове засідання парламенту планується наразі провести в неділю, 29 березня», - сказало джерело у ВР.
За даними видання НВ, засідання найімовірніше проведуть у сесійній залі.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.
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Та да...земля налетит на небесную ось..и все...тапки всем...😃
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Та да брехня.это для того ,,"что бы продать маски")
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"Всеобщий карантин может не стоить расходов, которые он налагает на экономику, общинное и индивидуальное психическое и физическое здоровье. Мы должны предпринять незамедлительные шаги для оценки эмпирической основы нынешних блокировок." -
д-р Бендавид и д-р Бхаттачарья, профессора медицины в Стэнфорде.
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Всю эту летучую тварь привозят за бугра .
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зеля распоряжение дает, он и ответственный за распространение короновируса в Украине.
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