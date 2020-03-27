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 Кабмін збереже всю бюджетну підтримку аграріїв у розмірі 4 млрд грн, - уповноважений президента Лещенко

Кабінет Міністрів України повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектору, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко.

"Президент Володимир Зеленський розуміє, що аграрії - це економічна основа України, особливо в такі складні часи. Влада зберегла всі 4 мільярди, заплановані для програм аграрного сектору", - розповів він.

Лещенко зазначив, що зберігається 2,2 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції та дешеві кредити аграріям. Зокрема, 1 млрд грн піде на розвиток тваринництва і переробку сільськогосподарської продукції та 1,2 млрд грн - на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Ще додаткові 240 млн грн підуть на Фонд часткового гарантування кредитів. Решта фінансування піде на часткову компенсацію сільгосптехніки та обладнання, страховку, рослинництво та інші потреби сектору.

"Такі кроки дадуть змогу, незважаючи на світову кризу, гарантувати продовольчу безпеку країни, а також зберегти АПК головним локомотивом економіки України", - зазначив він.

За словами Лещенка, також найближчим часом буде внесено зміни до базових аспектів реалізації земельної реформи в Україні.

Читайте також: Мінагрополітики відновить роботу наступного тижня, - уповноважений Зеленського з питань землі Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184947
 
 
 Топ коментарі
 
Нет конечно.
Это мелкий, всеми брошенный фермер, который как никто другой, нуждается в государственных субсидиях.
И которые он получит.
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Надеюсь Косюка к аграриям не относят?
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Вы бы приоритеты пересмотрели: ведь есть много проектов в сфере культуры и спорта, на которые в этом году предусмотрены деньги!
И совсем необязательно финансировать их сейчас, когда срочно надо дофинансировать медицину.
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Нет конечно.
Это мелкий, всеми брошенный фермер, который как никто другой, нуждается в государственных субсидиях.
И которые он получит.
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После слова получит надо поставить запятую вместо точки. И добавить слово с..ка
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Вы бы приоритеты пересмотрели: ведь есть много проектов в сфере культуры и спорта, на которые в этом году предусмотрены деньги!
И совсем необязательно финансировать их сейчас, когда срочно надо дофинансировать медицину.
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Не факт! Доп.финансирование и целевые закупки и целевые выплаты - две большие разницы Кабмин сохранит всю бюджетную поддержку аграриев в размере 4 млрд грн, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 2290
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Краще давайте розповідайте про сиквестр бюджету на 400 млрд грн. Ви голі зебіли, бо грошей у вас нема.
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Намалюють фантиків під час дефолту🙄
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Ух ты. 4 млрд раздерибанят аграрии косюк, ахметов, бахматюк, коломойский.

А в это время нищее зе-стадо будет подыхать от болезней и голода. Шарман.
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это не аграрии, это владельцы агрохолдингов. Паны, одним словом.
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Действительно - что важнее, спасти от смерти 100 людей или прыгнуть на 100 метров в длину. Если в первом случае явное достижение, то во втором - это просто рекорд.
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Ну наконец то хоть один правильный шаг.....
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Уманский написал заявление. Что Шмыгаль скажет?
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половина земель разворована, а им еще и дотации...
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