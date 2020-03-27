 Коронавірус виявили у 10 хворих на пневмонію в Івано-Франківську. ВIДЕО

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
"Є інформація з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на Covid-19, з них 6 - позитивні ... Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, із них 4 - позитивні і передаємо їх також у лабораторію для підтвердження", - сказав мер.
Він зазначив, що п'ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірус, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.
Також сьогодні тестували на наявність коронавірусної інфекції частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.
"Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов'язково пізніше зробимо повторне тестування, оскільки тут йдеться про життя двох", - зазначив мер.
отсюда и тысячи умерших, списанных "на грипп".
https://ukranews.com/news/691459-statistika-smertej-ot-pnevmonii-v-yanvare-umer-621-chelovek
Кстати, Франковск самый первый в Украине среди всех городов остановил городской транспорт.
И что помогло это как то бороться с распространением корорновируса во Франковске?
Естественно, нет...
тогда вопрос - зачем это нужно было делать, если вирус не остановишь ничем и никак?
а заробитчане,если аукнутся,то попозже.
а с куршавеля в буковель...а села на работу ездили.
возможно тут бы опыт китая пригодился...
Срочно построить несколько больниц, как в китае сделали..., а почему бы и нет?
В аэропорт Борисполь в Киеве одновременно прибыли рейсы с украинцами из США и Италии, при этом никаких мер карантина не было соблюдено.
Об этом написал у себя в Facebook юрист-международник Геннадий Друзенко.
Он отметил, что США и Италия в настоящее время в лидерах по заболеваемости COVID-19, поэтому пассажиров должны были проверить хотя бы на симптомы, а сами рейсы - развести по времени.
"Даешь экспоненту заболеваемости в Украине? Кажется именно такую задачу ставит перед собой украинская власть, которая даже при полном отсутствии рейсовых самолетов умудрилась организовать в "Борисполе" паспортный контроль и получение багажа так, чтобы как можно большее количество граждан, прилетающих с разных направлений, получило 100% шанс встретиться с COVID-19 уже на родине. Собрать в одном помещении толпу людей в 200 прибывших из Нью-Йорка и Италии - двух эпицентров распространения пандемии в мире - это надо было хорошо поработать над логистикой!", - написал Друзенко. https://apostrophe.ua/news/society/2020-03-27/tolpa-passajirov-iz-italii-i-ssha-poyavilos-foto-ajiotaja-v-aeroportu-borispol/192166
уже все это видят.
Стаття 33.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
развитиемдеградацией, природа не перестает эксперементировать с видами и возможно наш, проголосовавший за дибилов во многих странах таки принят за тупиковый.... и да - погубить целые племена, в свое время, мог обычный вирус гриппа