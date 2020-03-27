EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  6341  46
Матеріали за темою:
Все про:Івано-Франківськ (147) карантин (1349) Марцінків (16) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Коронавірус виявили у 10 хворих на пневмонію в Івано-Франківську. ВIДЕО

В Івано-Франківську експрес-тести на Covid-19 показали позитивний результат у 10 пацієнтів із пневмонією. Результати передали в лабораторію на підтвердження.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на Covid-19, з них 6 - позитивні ... Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, із них 4 - позитивні і передаємо їх також у лабораторію для підтвердження", - сказав мер.

Читайте також: В Івано-Франківську піку захворювань на коронавірус варто чекати в квітні, - мер Марцінків

Він зазначив, що п'ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірус, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.

Також сьогодні тестували на наявність коронавірусної інфекції частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.

"Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов'язково пізніше зробимо повторне тестування, оскільки тут йдеться про життя двох", - зазначив мер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184945
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине за 3 месяца умерло около тысячи человек от пневмании, а больных десятки тысяч, и никому из них тестов не делали.
 показати весь коментар
 
Помогло бы, если б не свезли заробитчан без карантина и тестов.
 показати весь коментар
 
остановить нет, замедлить да, в этом и суть карантина, - не перегружать больницы больными
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Писал уже, что скоро считать здоровых будет легче Коронавирус обнаружили у 10 больных пневмонией в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 699
 показати весь коментар
 
 
В Украине за 3 месяца умерло около тысячи человек от пневмании, а больных десятки тысяч, и никому из них тестов не делали.
 показати весь коментар
 
 
ну а где их взять? так и получается хорошая статистика в таких странах, как Украина...
 показати весь коментар
 
 
Если б это все в Украине началось 3 месяца назад, переболевших было бы уже около половины населения
 показати весь коментар
 
так оно, скорее всего, так и есть...
отсюда и тысячи умерших, списанных "на грипп".
 показати весь коментар
 
 
У вас устаревшие сведения, умерли от пневмАнии уже миллионы, и это толлько в одном Житомире.
 показати весь коментар
 
 
"от гриппа и пневмонии". Это норма как и каждый год.
 показати весь коментар
 
 
В іспанії та італії по 700 в добу відходять, а не тисяча за квартал
 показати весь коментар
 
 
Не ну понятно что такого слава богу нет, но то что очень много народу лежит с вирусом а им лечат пневмонию это факт, если протестировать все больницы то цифры по Украине изменятся очень сильно.
 показати весь коментар
 
 
говорил и буду говорить... Никакой маразм в виде карантинов, запретов, итд не поможет остановить распространению короновируса...
Кстати, Франковск самый первый в Украине среди всех городов остановил городской транспорт.
И что помогло это как то бороться с распространением корорновируса во Франковске?
Естественно, нет...
тогда вопрос - зачем это нужно было делать, если вирус не остановишь ничем и никак?
 показати весь коментар
 
 
Помогло бы, если б не свезли заробитчан без карантина и тестов.
 показати весь коментар
 
 
Их и завозили для того, чтобы так думал.
 показати весь коментар
 
 
та какие заробитчане?сегодняшняя вспышка от куршавельцев,рыгов и слуг....
а заробитчане,если аукнутся,то попозже.
 показати весь коментар
 
 
Куршавельцы в Ивано-Фрнаковских и черновецких сёлах?
 показати весь коментар
 
 
по киеву и области...турмстов по горящим путевкам очень много было,и сейчас еще остались
а с куршавеля в буковель...а села на работу ездили.
 показати весь коментар
 
остановить нет, замедлить да, в этом и суть карантина, - не перегружать больницы больными
 показати весь коментар
 
 
да они и так будут перегружены...
возможно тут бы опыт китая пригодился...
Срочно построить несколько больниц, как в китае сделали..., а почему бы и нет?
 показати весь коментар
 
щоби не було пікового зростання, а розтягнути в часі. Шо не ясно?
 показати весь коментар
 
Ти навіть в силу особливого складу мислення- (жрать-ср*ть) не розумієш ,що всі ці обмеження є для пригальмовування швидкості епідемії, щоб не сталося повного колапсу в лікарнях від одночасного напливу хворих.
 показати весь коментар
 
Толпа пассажиров из Италии и США: появилось фото ажиотажа в аэропорту "Борисполь"
В аэропорт Борисполь в Киеве одновременно прибыли рейсы с украинцами из США и Италии, при этом никаких мер карантина не было соблюдено.
Об этом написал у себя в Facebook юрист-международник Геннадий Друзенко.
Он отметил, что США и Италия в настоящее время в лидерах по заболеваемости COVID-19, поэтому пассажиров должны были проверить хотя бы на симптомы, а сами рейсы - развести по времени.
"Даешь экспоненту заболеваемости в Украине? Кажется именно такую задачу ставит перед собой украинская власть, которая даже при полном отсутствии рейсовых самолетов умудрилась организовать в "Борисполе" паспортный контроль и получение багажа так, чтобы как можно большее количество граждан, прилетающих с разных направлений, получило 100% шанс встретиться с COVID-19 уже на родине. Собрать в одном помещении толпу людей в 200 прибывших из Нью-Йорка и Италии - двух эпицентров распространения пандемии в мире - это надо было хорошо поработать над логистикой!", - написал Друзенко. https://apostrophe.ua/news/society/2020-03-27/tolpa-passajirov-iz-italii-i-ssha-poyavilos-foto-ajiotaja-v-aeroportu-borispol/192166
 показати весь коментар
 
 
специально это делают.
уже все это видят.
 показати весь коментар
 
 
Страусиный обман с пневмонией и ОРЗ заканчивается , страшно спрашивать что с персоналом больничек стационаров которые лечили обычный грипп по методичке нашего МОЗ ?
 показати весь коментар
 
 
щас еще холопы гастарбатеры по своим селам проприносят. можете заскринить мой пост, через недели три - вместе поплачем.
 показати весь коментар
 
 
А меня, например, не "холопы" по селам волнуют, а "господа", которые из куршавелей и миланов в Киев попривозили. В Киеве-то - больше всего больных. Боюсь, мест не хватит в больницах. Тоже можете заскринить.
 показати весь коментар
 
господ - 1% а холопов понаехало десятками тысяч. какого хера их сюда везут ?
 показати весь коментар
 
Не знаю, сколько кого понаехало, но я живу в Киеве. А в Киеве по статистике заболевших больше всего.
 показати весь коментар
 
я живу в киеве на васильковской, голосеевский район, так называемая "сталинка". я даже в своей машине езжу в противогазе и перчатках. я лучше буду выглядеть как идиот, но буду живым и здоровым идиотом.
 показати весь коментар
 
 
включи печку на всю и вирусы высохнут Коронавірус виявили у 10 хворих на пневмонію в Івано-Франківську - Цензор.НЕТ 7863
 показати весь коментар
 
заболевших по статистике в киеве больше всего, потому что всех тяжелых пакуют в александровскую больницу (октябрьскую)
 показати весь коментар
 
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 33.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
 показати весь коментар
 
В ФРГ ученые смоделировали сценарии распространения коронавирусаНемецкие ученые пришли к выводу, что при массовом проведении теста на вирус и изоляции инфицированных, заразиться может 1 млн жителей страны, а умереть - около 12 тысяч. Без этих мер число смертей превысит 1 миллион. Коронавирус обнаружили у 10 больных пневмонией в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 5758В ФРГ ученые смоделировали сценарии распространения коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 27.03.2020
 показати весь коментар
 
В Швеції мінімальний карантин і мало померлих.
 показати весь коментар
 
 
Пневмония - частный случай осложнений от коронавируса. Это уже то, что называют серьезный случай, грозящий летальным исходом.
 показати весь коментар
 
 
На улице должны большие машины ездить и мыть улицы водой с моющими средствами!
 показати весь коментар
 
я думаю что всех кто прется сюда в неньку с европы - надо изолировать в аушвице
 показати весь коментар
 
Правильно, это спасёт тех, кто привык облизывать асфальт ну или подошвы.
 показати весь коментар
 
Испания возвращает КНР тест-системы. Они оказались не той системы. У нас та же история.
 показати весь коментар
 
Коли вже буде новина що знайшли вакнину від коронавіруса ? Вже не терпиться поставить буквою ЗЮ той COVID 19 Коронавирус обнаружили у 10 больных пневмонией в Ивано-Франковске - Цензор.НЕТ 7421
 показати весь коментар
 
 
может через год, может через пол года, но голодные и беспощадные бунты будут раньше.... кроме того жизнь в напряжении дает рост всякого рода шизиков, проповедников, целителек, сект типа московского сатаната. да и вирус не спроста появился - паралельно с нашим развитием деградацией, природа не перестает эксперементировать с видами и возможно наш, проголосовавший за дибилов во многих странах таки принят за тупиковый.... и да - погубить целые племена, в свое время, мог обычный вирус гриппа
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору