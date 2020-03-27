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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом

В одного зі співробітників Кремля діагностували коронавірус.

Про це журналістам повідомив представник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

За його словами, в адміністрації вживають заходів, щоб не допустити поширення вірусу. Пєсков запевнив, що ця людина не контактувала з самим Путіним.

Також представник Кремля підтвердив, що він був на вечірці, де також був присутній співак Лев Лещенко, у якого діагностували коронавірус.

Пєсков зазначив, що це було близько двох тижнів тому і "вже тоді особливо ніхто за руку не вітався".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітників адміністрації Путіна перевіряють на коронавірус, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184944
 
   
 Топ коментарі
 
Молния: Уже 2 неделе в Кремле с Путиным за руку никто не здоровается
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Даст Бог, может и пуйло уже заражен...
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Это рыжее мурло тоже там было- вот оно и заразило. Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5106
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13 марта Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Там был госпитализированный Лев Лещенко и обратившийся вчера в больницу в Коммунарке Игорь Николаев.https://twitter.com/i/status/1243453526002499584

Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 8669
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Х-лів шестеро. Як мінімум з одним з них цей інкогніто і сам йоршік контактували. Карочє, (-1)
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вирус маленький, он через любые кремлевские стены с охраной проберется Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2376
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***** -- ВСЕ !!! Заразите єто старое плешивое гавно
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коронавирус пришел в гости к путину, чтобы поздравить его с пожизненным переизбранием на пост царя-императора всея лапотной раиссии Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 3494
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Для порятунку х-ла вже відкликають "тигри" і спецназ з Італії
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Молния: Уже 2 неделе в Кремле с Путиным за руку никто не здоровается
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а просто так здороваются?
или уже посылают ? Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 782
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Легочной...ибо крыс и блох у ***** наверняка нет
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...не контактировал с путиным, а я уже обрадовалась..., ну хоть с песковым он хоть поконтактировал...
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"Ихтамнет" Брянцев Денис "Питер" охоту на укров закончил.( 22.07.1986-25.03.2020) -




IgorGirkin

@GirkinGirkin

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Земля ему стекловатой,ублюдку. Кобзону привет
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вечеринка удалась! уже и николаев в комунарке, где этого носило проскурякова не рассказывает.
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Непогано, непогано... Чекаємо на коронний номер - і тоді взагалі буде:

Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9691
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Скрестили пальцы ( и на ногах то-же ) и главное не спугнуть ... Ждём !
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еще бы и двойников повыкосило...такие мерзкие рожи...у всех))))
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Якось написав віршика на тему "коли здохне *****"... а в умовах карантину колапсу може й не бути...

на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы прекрыты в целях
енотобезопасности
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А я колись про ***** такого віршика написав:

Разговор ***** с народом

- Нет ли, царь-батюшка, лишнего рублика?
- Все у нас есть, - вот вам дырка от бублика.
- Ну, а найдется ль хоть корочка хлебушка?
- Кушайте орган кремлевского дедушки.
- Смилуйся, царь, - наши детки не кормлены.
- Лучше продайте их сразу на органы.
- Сколько ж, родимый, терпеть этот ад еще?
- Есть пока силы, - ползите на кладбище.
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Ну хоть одна хорошая новость.
Надеюсь он там со всеми переручкался и пообнимался?
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Главное чтобы парад и шествие дидов на палочках успели провести.
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Писькова шо, током долбануло перед тем как эту фотку сделали?
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На вечеринке, где мог подцепить вирус Л. Лещенко присутствовала и это говорящая голова - Песков. Посмотрим как костюм хим. защиты " DuPont****** поможет
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Все ближче... вже час комусь піти до лихих парфумів на пекельні борошна Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 1753
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Пухнастий бандерівець вже зачекався...

Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9560
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разом з ним в тому літаку загинула його дружина і п'ятеро їх дітей ((
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Той випадок, коли ефект ********* спрацьовує майже миттєво.
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Тётя Роза

Это неправда, что Россия сырьевой придаток Европы или Китая.
Россия - сырьевой придаток Кремля!
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он кстати общался там не с настоящим больным, а с врачем из той же больнички, который играл роль больного.
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з ****** хоч почеломкався?? Бо навіщо нам в іншому випадку про це знати?)
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А как же бабульки окуривали от коронавируса парашку?
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Это конец *****, пришло откуда он и не догадывался. Дай бог и дидов пабедоносцев вирус заберёт
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ирония судьбы, все кремляди в опасности, тикать некуда, спасения нет нигде. Ждем..
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"и уже тогда особо за руку не здоровались"

Ну да, просто лобызались по дебильной кацапской традиции.
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********.....неужто сам Песковъ??? Никогда, никогда ещё Штирлиц не был так близок к..провалу.
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метро работает, urals -20$, победного настроя нет, но те что в жолтых пендосовских костюмах широкой поступью хотят бодро шагать в рай, а те шо в масках-к дидам, к дидам! Короче, не 9 Мая, а День ..беды, парад - МАСКАрад!
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хахаха старичок ЛЁВА ЛЕЩЕНКО своим пением забрызгал слюнями всех гостей ...сам скопитился на больничку и фанатов потянул с собой на койку..))а ЦАРЬ не дурак...сразу ноги в руки и свалил на дачу прятаться в барокамеру от вируса..
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а маленький полярный лисенок подбирается все ближе и ближе к деду кабаеву...
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там двойников полный холодильник , так что при любом раскладе смена вечного царя не будет , даже если двойники через день дохнуть будут
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Вы шо думаете , войско нечистой силы тронет самого люцифера?

Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 320
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Письков сам - ходячий вирус . Достаточно только на его рожу взглянуть , смесь идиота с шизофреником Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 4771 .. Зараза заразу не тронет . Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 9217 .
Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 8523 .
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Кремлевский проктолог первым обнаружил вирус , обследовав пациента ... С кем контактировал пациент выясняется...
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Ху#ло вже давно сидить десь у бункері та ніфіга йому не буде. Це падло ще всіх нас переживе.
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Тебя и всю кодлу кремлевскую во главе с бесом путлером надо отдать прокаженным, чтобы они посношали в свое удовольствие во все дыры, особенно в ваш насквозь лживый и вонючий рот.
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А жаль, может хоть слегка законтачил ... ?
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