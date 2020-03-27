 Співробітник адміністрації Путіна заразився коронавірусом

Про це журналістам повідомив представник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

За його словами, в адміністрації вживають заходів, щоб не допустити поширення вірусу. Пєсков запевнив, що ця людина не контактувала з самим Путіним.

Також представник Кремля підтвердив, що він був на вечірці, де також був присутній співак Лев Лещенко, у якого діагностували коронавірус.

Пєсков зазначив, що це було близько двох тижнів тому і "вже тоді особливо ніхто за руку не вітався".

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