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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (1349) Нацполіція (9217) Бутусов Юрій (1296) Крищенко (267) COVID-19 (2142) коронавірус (865)

 Глава столичної поліції Крищенко заразився COVID-19 у Києві, у списку контактів - сотні осіб, на нього чекає тривале лікування, - Бутусов

Хворий на коронавірус глава Нацполіції в Києві Андрій Крищенко не виїжджав за кордон, вірусом він заразився у Києві.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Захворів на коронавірус начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Крищенко не був за кордоном, вірус підхопив у Києві. Хто точно його заразив - з'ясувати вже неможливо. Поліція встановлює список контактів - але там сотні людей, глава поліції постійно в русі.

Вчора температура підскочила до 38,6, а Крищенко сам встановив правило для столичної поліції - при стрибку температури не переносити хворобу на ногах, не ризикувати зараженням, а ізолюватися і викликати лікаря. Симптоми були підозрілі, тест підтвердив коронавірус. В успіху лікування головне - вживати заходів відразу після перших симптомів, а не продовжувати ходити в надії, що на ранок все саме мине".

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"Зараз у Крищенка температура трохи вище норми, проте його чекає тривале лікування. Він почувається дієздатним, працює з палати. Побажав Андрію якнайшвидшого одужання.

Але треба розуміти - коронавірус серед нас, і він поширений вже досить широко, тому що далеко не всі, хто хворіє і хто контактував, встигли пройти тестування", - резюмував Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184941
 
 
 Топ коментарі
 
Крищенко вроде нормальный мент что редкость...
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
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Такой в окоп не влезет. В противотанковом рве, наверное.
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У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.

20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня

Може і не правда
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С таким пузиком? Разве что в танковом...
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Пожелал Генералу скорейшего выздоровления !
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Зеленский, вам хороший совет - идите в отставку.
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.

https://twitter.com/tZEinform
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Следующим президентом будет Аваков. Независимо от того когда уйдет Зеленский.
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Стервец ты, вот уж не думал, что буду тебе когда-нибудь лайкать. Тьфу и всё тут.
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Аналогічно. А ще у тебе погана пам'ять.
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Уж поверь, не хуже твоей. А ещё в подтверждение оной-скрины))))
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Любопытствую знать,а чем ты кому то не угодил?
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в смысле аваков не будет никогда президентом
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Крищенко вроде нормальный мент что редкость...
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
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кому и Саша Грей в костюмчике полицая Мент Глава столичной полиции Крищенко заразился COVID-19 в Киеве, в списке контактов - сотни людей, ему предстоит длительное лечение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6990
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Ты, да что все надра...ют на ту Сашу?Там же по сути ничего нет.
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Но надо понимать - коронавирус среди нас, и он распространен уже достаточно широко, потому что далеко не все кто болеет и кто контактировал успели пройти тестирование", - резюмировал Бутусов. Источник:https://censor.net.ua/n3184941

ну тогда какого хрена уже нужен этот карантин, остановка целой страны, если вирус среди всех нас или уже и в нас сидит этот вирус?
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на того хрена, что пархатые любят ловить рыбку в именно МУТНОЙ водичке.
для того и запустили в страну тысячи зараженных.
для того и остановили промышленность.
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Василь Грім Карантин потрібен людям з групи ризику,от і все.Після карантину молодим і здоровим буде,ой як важко.
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Он так любил считать деньги, что подцепил от них коронавирус..
Ну все, теперь все менты умрут.
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чи хто небудь перевіряє,чи дійсно люди яки зобов'язалися бути вдома на самоізоляції справді знаходяться на свому місці? для довідки-в Україні кількість силових структур одна з найбільших на планеті.
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они так любили силовые структуры, что оказались позади планеты всей.
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ЗЕ команды проиграла вирусу по времени . В середине апреля будет пипец в Украину .

Очень многие почувствуют последствие голосования по приколу , что такое не компетентность!
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Обнаруживаются в Украине и больше нигде в мире интересные свойства коронавируса.Чем с большим числом людей контактируеш тем более длительное лечение.Видимо корона-вирус в Украине мутировал,надо сказать китайцам.
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В Испании коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч медиков .

Это не шутки от клоуна ЗЕ
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Грузия вслед за Испанией отказалась от тестов китайской компании

-- внимание вопрос : какого качества получила Украина тесты от Китая ?

Почему об этом никто не пишет ?

Аааааааааууууууу , где ты , цензор ?

Напиши пожалуйста, как дела с этим
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В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 769 человек -- Что вы на это зебибики от Украине ?
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В Испании и Италии вымерли пациенты в домах престарелых.Там всё скрываетсяБолее половины погибших именно из их числа.
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Откуда вы такие дол ... берётесь? Во Франции умерла 16-я девушка, она что с дома престарелых?
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В Испании коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч медиков . - они откуда ?
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Кроме того, коронавируса заразились 282 сотрудники Гражданской гвардии Испании, однако это не влияет на работу правоохранительной службы, поскольку службу продолжают выполнять 80 тысяч гвардейцев. В испанской армии зараженных еще меньше - 172.

Напомним, в Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей. -- 39 врачей откуда ?
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Руки мыть надо ,советы санврачей соблюдать .Полный пофигизм!После окончания надо разбор полётов делать.Не должно быть снисходительности бюрократам,раз не защитились сами,да ещё и подчинённых заразили.Бюрократа всегда можно заменить,а вот бойца-некому.
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У тебя почему-то мозги как у зебобиков .

Кроме рук , жо моешь ?

Через жо вирус не передаётся , только через руки ?
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По распространению вируса среди чинуш будет видно кто в плотную общается с отдыхающими в куршевеле)))
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пусть выздоравливает, хоть он и из МВД
что ещё сказать
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Дуже цікаво. Тобто для чиновників - "...главное - принимать меры сразу после первых симптомов", а для інших найголовніше - самоізолюватись на 2 тижні....
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