 Глава столичної поліції Крищенко заразився COVID-19 у Києві, у списку контактів - сотні осіб, на нього чекає тривале лікування, - Бутусов

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "Захворів на коронавірус начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Крищенко не був за кордоном, вірус підхопив у Києві. Хто точно його заразив - з'ясувати вже неможливо. Поліція встановлює список контактів - але там сотні людей, глава поліції постійно в русі.
Вчора температура підскочила до 38,6, а Крищенко сам встановив правило для столичної поліції - при стрибку температури не переносити хворобу на ногах, не ризикувати зараженням, а ізолюватися і викликати лікаря. Симптоми були підозрілі, тест підтвердив коронавірус. В успіху лікування головне - вживати заходів відразу після перших симптомів, а не продовжувати ходити в надії, що на ранок все саме мине".
"Зараз у Крищенка температура трохи вище норми, проте його чекає тривале лікування. Він почувається дієздатним, працює з палати. Побажав Андрію якнайшвидшого одужання.
Але треба розуміти - коронавірус серед нас, і він поширений вже досить широко, тому що далеко не всі, хто хворіє і хто контактував, встигли пройти тестування", - резюмував Бутусов.
20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
Може і не правда
И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги.
А вы выживете ... Это ОЧЕНЬ хорошо.
https://twitter.com/tZEinform
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
ну тогда какого хрена уже нужен этот карантин, остановка целой страны, если вирус среди всех нас или уже и в нас сидит этот вирус?
для того и запустили в страну тысячи зараженных.
для того и остановили промышленность.
Ну все, теперь все менты умрут.
Очень многие почувствуют последствие голосования по приколу , что такое не компетентность!
Это не шутки от клоуна ЗЕ
-- внимание вопрос : какого качества получила Украина тесты от Китая ?
Почему об этом никто не пишет ?
Аааааааааууууууу , где ты , цензор ?
Напиши пожалуйста, как дела с этим
Напомним, в Италии с начала эпидемии коронавируса от вызванной им болезни COVID-19 умерли уже 39 врачей. -- 39 врачей откуда ?
Кроме рук , жо моешь ?
Через жо вирус не передаётся , только через руки ?
что ещё сказать