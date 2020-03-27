 Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу"

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство Белта, передає Цензор.НЕТ.
За словами Лукашенка, підготовка в країні триває і жодні заплановані заходи не скасовуться.
Поряд із цим президент торкнувся теми поїздки на парад, який заплановано в Москві на Красній площі, туди він теж має намір поїхати.
"У мене одна проблема: у нас точно такі ж заходи і от ми думаємо, як зробити так, щоб я зміг побувати там. Але я не знаю, виходячи з того, що у них відбувається і цей психоз їх охопив (у зв'язку з коронавірусом. - Ред.), чи проводитимуть вони ці заходи. Ми поки нічого не скасовуємо, у нас будуть всі заплановані заходи", - сказав він.
Лукашенко зазначив, країна вже багато населення втратила у Другій світовій війні.
"Тому Господь нас має оберігати від коронавірусу, ми вже багато населення втратили", - сказав Лукашенко.
Послушай что он говорил, с 2:21. https://www.youtube.com/watch?v=Q5gS8HedUMk
Ютьюб.Андрей Купцов.
Оставшиеся диктаторские режимы постсоветского пространства уже живут в альтернативной реальности, далеки от проблем граждан и ненавидимы народами.
Парад будет либо "пиром во время чумы", либо несуразностью при пустых трибунах. В любом случае вызовет неприятие граждан.
А уже поездку в Московию - скрестил пальцы и боюсь сглазить!
Один-другого будут травить полонием и позеленевшей картошкой, да этот " говид19" еще...
Как пел классик - "а вот теперь седые люди помнят прежние дела - билась нечисть грудью - в груди и друг-друга извела."