 Лукашенко не планує скасовувати парад у Білорусі: "Господь нас має оберігати від коронавірусу"

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство Белта, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лукашенка, підготовка в країні триває і жодні заплановані заходи не скасовуться.

Поряд із цим президент торкнувся теми поїздки на парад, який заплановано в Москві на Красній площі, туди він теж має намір поїхати.

"У мене одна проблема: у нас точно такі ж заходи і от ми думаємо, як зробити так, щоб я зміг побувати там. Але я не знаю, виходячи з того, що у них відбувається і цей психоз їх охопив (у зв'язку з коронавірусом. - Ред.), чи проводитимуть вони ці заходи. Ми поки нічого не скасовуємо, у нас будуть всі заплановані заходи", - сказав він.

Лукашенко зазначив, країна вже багато населення втратила у Другій світовій війні.

"Тому Господь нас має оберігати від коронавірусу, ми вже багато населення втратили", - сказав Лукашенко.

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