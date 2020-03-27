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 Економіка
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Все про:держборг (50) Кабмін (3999)

 Держборг у лютому знизився на 1,46% і становить 2 047,8 млрд грн

Фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні щодо долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 становила 1,8%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 1,46% та становить 2 047,8 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,02% до 83,38 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні відносно долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 склала 1,8%).

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З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу в лютому 2020 становили 20,1 млрд грн, з обслуговування - 7,6 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184939
 
 
 Топ коментарі
 
Назовите хоть одну страну ЕС, где короновирус положительно сказался на росте ВВП.
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Равноденствие и благоденствие )
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Ну в феврале и курс был намного ниже, а вот в марте долг в гривне вырастет существенно.
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Ну в феврале и курс был намного ниже, а вот в марте долг в гривне вырастет существенно.
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Погодите, будет статистика за март, апрель... тогда все охренеют.
Во что превратила власть страну за эти месяцы карантина, как опустила ВВП. экономику, жизненный уровень населения... Это будет сопоставимо с полным дефолтом.
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Назовите хоть одну страну ЕС, где короновирус положительно сказался на росте ВВП.
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Хіба ваща зебільна влада лише " за эти месяцы карантина" - положила економіку держави? Та ви, сволота, своїм галасуванням почали ложити її ще рік тому! А зебіли - вони її добили в четвертому кварталі!
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це ти сволота, підтримуєш грабунок України своїм господарем - олігархом, на якого ти працюєш
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я ні на кого не працюю, наволоч ир сволотна: в тягнисракова ****, від рижої мразі сосеш через членство тягнисрака
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Да чё там за долг - хвыгня - всего то каких 2 триллиона )))) Тоже наверное зеля набрал? )))))
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нужно Мародера, Гонтареву, Гладковского и прочих бывших "патриотов" БПП потрусить и показать что вор должен сидеть в тюрьме, тогда отдавать придется намного меньше
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