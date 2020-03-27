 Прокуратура повідомила про підозру в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва ще двом особам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії.

У відомстві нагадали, що в січні цього року ОГП змінив підслідність і групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні. На даний момент вже 5 особам повідомлено про підозру.

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В інтересах слідства деталі про участь кожного з них в події не розголошуються.

Як повідомлялося раніше, увечері 1 грудня 2019 року в Києві внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня 2019 р столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

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