 ОДА запускають сервіси замовлення ліків онлайн, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах. Зокрема, показовим є досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків", - йдеться в повідомленні.
Пілотний проект "ЛікиВдома" дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном. Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області.
Зазначається, що замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби.
Сегодня в России рекомендовали 100% средство для излечения (кстати, Трамп намедни тоже рекомендовал).
Во чего о нем нагуглил.
Убийственное самолечение. Житель США умер, приняв препарат от малярии против коронавируса
27 мартa, 10:27
Американец умер после приема хлорохина
Мужчина из Аризоны умер, а его жена находится в критическом состоянии после того, как они приняли хлорохинфосфат для лечения нового коронавируса.
Хлорохин одобрен в Соединенных Штатах для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита, но его упоминают в качестве возможного лечения COVID-19.
Хлорохин также является «добавкой, обычно используемой в аквариумах для очистки аквариумов», говорится в заявлении медицинской службы Banner Health из города Финикс. Врачи не предоставили каких-либо подробностей о том, как семейная пара в возрасте 60 лет приобрела хлорохин.
В заявлении говорится, что «в течение тридцати минут после приема пищи пара испытала немедленные последствия, требующие госпитализации в ближайшую больницу Banner Health».
Хлорохин и другие «неподходящие лекарства и товары для дома» - «не следует принимать внутрь для лечения или профилактики этого вируса», - предупредили медики.