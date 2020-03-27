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 ОДА запускають сервіси замовлення ліків онлайн, - МОЗ

У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без необхідності не відвідувати місця масового скупчення і користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої необхідності або оплати комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах. Зокрема, показовим є досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків", - йдеться в повідомленні.

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Пілотний проект "ЛікиВдома" дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном. Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області.

Зазначається, що замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184932
 
 
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Из подслушанного от нарида в аптеке ......

ОГА запускают сервисы заказа лекарств онлайн, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8615
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все эти инициативы и проекты до одного места. Всё будет через Ж
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хто-хто а аптеки добре зароблять на цій беді..
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Сча накинутся.

Сегодня в России рекомендовали 100% средство для излечения (кстати, Трамп намедни тоже рекомендовал).
Во чего о нем нагуглил.



Убийственное самолечение. Житель США умер, приняв препарат от малярии против коронавируса

27 мартa, 10:27
Американец умер после приема хлорохина

Мужчина из Аризоны умер, а его жена находится в критическом состоянии после того, как они приняли хлорохинфосфат для лечения нового коронавируса.
Хлорохин одобрен в Соединенных Штатах для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита, но его упоминают в качестве возможного лечения COVID-19.
Хлорохин также является «добавкой, обычно используемой в аквариумах для очистки аквариумов», говорится в заявлении медицинской службы Banner Health из города Финикс. Врачи не предоставили каких-либо подробностей о том, как семейная пара в возрасте 60 лет приобрела хлорохин.
В заявлении говорится, что «в течение тридцати минут после приема пищи пара испытала немедленные последствия, требующие госпитализации в ближайшую больницу Banner Health».
Хлорохин и другие «неподходящие лекарства и товары для дома» - «не следует принимать внутрь для лечения или профилактики этого вируса», - предупредили медики.
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есть много информации, от французов, что таки да помогает. В сочетании с азитромицином. Но конечно не в порядке самодеятельности.
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