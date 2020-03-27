 Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу командування Повітряних Сил ЗСУ.
Роботи були виконані на профільному ДП "ЛДАРЗ". Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становитиме не менше 8 років з можливістю продовження до 12.
Зазначається, що цьогоріч це вже не перший винищувач, який поповнив бойовий склад тактичної авіації ПС.
пригодиться могут всегда,в самый неподходящий момент.
и с тех пор кадыровцы резко перестали хотеть на дамбац..
никто авиации в аэропорту не применял!!
Я,лично за использование,более того за использование всего имеющегося арсенала,если ввязалися в войну....
курва
А то полчищами перли в Англию и Германию и уже как неделю сваливают восвояси.
уже одно то,что они оторвались от нарасейской братской могилы - дорогого стоит..
не пропадут
Цель любого самолета ето просто доставка бомбы к цели и ее сброс. В современном мире ето заменяет относительно недорогой беспилотник который наводит ракету земля-земля и или наводит беспилотник-доставщик бомбы к месте выброски. Даже в случае уничтожения врагом беспилотника теряются только деньги и не нужно потом будет выкупать или обменивать с плена пилотов или идти с врагом на компромисы ради обмена.
Для ВВС Украины стоит постепенно закупать и переходить на американские F-16 или на шведские JAS 39 Gripen...подготовка летного состава и обслуживающего персонала занимает около 7-8 месяцев, для JAS 39 Gripen.
Для примера, готовить людей к F-16 придется 1,5 года. Учитывая то, что Украина до последнего откладывает принятие решения о реформировании боевого авиапарка, этот показатель будет иметь не последнее значение.
Если Украина не начнет решать вопросы реформирования ВВС уже сейчас, то через несколько лет может вообще без авиации остаться. А это вопрос национальной безопасности.