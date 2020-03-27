 Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу командування Повітряних Сил ЗСУ.

Роботи були виконані на профільному ДП "ЛДАРЗ". Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становитиме не менше 8 років з можливістю продовження до 12.

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Зазначається, що цьогоріч це вже не перший винищувач, який поповнив бойовий склад тактичної авіації ПС.