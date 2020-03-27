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 Гончаренко направив депутатське звернення Зеленському з вимогою розблокувати роботу вітчизняних розробників тест-систем на коронавірус

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вимагає від президента Зеленського роз'яснень щодо блокування роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ з розробки української тест-системи на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Влада блокує виробництво вітчизняних тестів на коронавірус, які дешевші за іноземні аналоги", - заявив народний депутат.

Він повідомив, що звернувся до президента Зеленського за роз'ясненням ситуації з тестами на коронавірус.

"Нагадаю, ще в січні Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ розробив тест-систему для виявлення Covid-19, яка дешевша закордонних аналогів. Однак запустити масове виробництво тестів не можуть через постійну затримку фінансування", - зазначив він.

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"Ситуація пробила дно абсурду, коли тиждень тому співробітників Інституту відправили у відпустку за свій рахунок і тільки позавчора почали знову виплачувати зарплату", - також додав Олексій Гончаренко.

"Україна вже давно могла б забезпечити себе тестами на коронавірус і не закуповувати їх за кордоном. Чому влада блокує роботу Інституту? Це свідомий саботаж чи службова недбалість? Чекаю відповіді від президента", - зазначив представник "Європейської Солідарності".

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Гончаренко направив депутатське звернення Зеленському з вимогою розблокувати роботу вітчизняних розробників тест-систем на коронавірус 01
Гончаренко направив депутатське звернення Зеленському з вимогою розблокувати роботу вітчизняних розробників тест-систем на коронавірус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184927
 
   
 Топ коментарі
 
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Гончаренко направил депутатское обращение Зеленскому с требованием разблокировать работу отечественных разработчиков тест-систем на коронавирус - Цензор.НЕТ 5944
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Лёшику наверное интернет отключили, а то он бы знал, что у них уже сделали заказ на тесты, хотя....
Пиара много не бывает!
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А зеленым мозг отключили - вопрос, поднятый в обращение, касается на заказа, а его оплаты.
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О ! Про піар-це в точку попав .
ПІАР-це коли після скандалу,піднятого опозицією ,в інститут приїжджає цілий віце-прем'єр,все схвалює,потім виділяють суму для оплати боргів (все гарно освітлюється в ЗМІ),а дати гроші для запуску виробництва-ЗАБУВАЮТЬ.
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Леша в наступление пошел,когда понял,что патрону никуя не будет.
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Аза что Пороха судить? За то что не прогнулся под ***** как Осел Оманский?!
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Так это шестерка Януковича или патриот Украины при Петре Сывочолом?
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Зеклоун- Голохвастов обосцался, легли и ждуть. Зато как по приколу!
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Принаймі, якби в Україні досі мала б владу коаліція БПП+НФ (безвідносно від того, як би вона називалаь... наприклад, як варіант - "Європейська солідарність"; чи просто "РУХ") - то такого би бардака в країні не було би. Принаймі, бюджет би виконувався, спаду виробництва і ВВП не було би... - а тому цей інститут був би профінансований, і Україна мала би вітчизняні тести...
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Назвіть рік, коли дефіцита бюджета не було
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зеля с китайских откат имеет а с наших только головняк)))
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Шо самое интересное что тесты Ма раздает бесплатно!
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зеля маски раздал бесплатно по стране, только вот на фапах их продают по 4,5 по 2 шт в руки, и черт баканов молчит)))
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Пороховату всю ізолювали на цензорі)))
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О кацапскакя ватная свинья захрюкала! Что дошираком затарился кацап?
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Це наш сайт. Твої на срусь-вєснє тусуються.
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тю, на цій гілці зебілів ще небагато, ти й тих всіх заспамили... І що цікаво - навіть перевзутих не бвчу, нікому нагадати, яку біду вони принесли...
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Еще одна проблема: по словам ученых, вирус сильно мутирует. Это также нужно учитывать при изготовлении тест-систем", - рассказал чиновник. Источник: https://censor.net.ua/n3184385
СХема производства укр.теста не указана нигде. Применяются ли импортные комплектующие, нужно ли дополнительное оборудование для применения укр.тестов. А то инфо в инете дает повод сомневаться , что все так хорошо, как нам рассказывают академики .
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Та нє-є-є ! Луччє в китайців експрес-фуфлотестів ще закупити !
До речі,чому нам невідомі цифри кількості і цін медицинських грузів ,доставлених з Китаю ???
Більше того,цифри міняються навіть в офіційних повідомленнях !
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На сайті президента з'явилась петиція Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України 🚑Яка ваша думка?
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
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интересно, какой идиот написал питицию? пришлепаную америкоску нах не надо .
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У ФРН вчені змоделювали сценарії поширення коронавирусаНімецькі вчені прийшли до висновку, що при масовому проведенні тесту на вірус і ізоляції інфікованих, заразитися може 1 млн жителів країни, а померти - близько 12 тисяч. Без цих заходів число смертей перевищить 1 мільйон. У ФРН вчені змоделювали сценарії поширення коронавируса | Новини з Німеччини про Німеччину | DW | 27.03.2020
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А куди це наш полум'яний борцуха з ;баригамі; подівся?
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А теперь подумайте, почему предприятие способное выпускать дефицитный продукт не идёт в банк за финансированием, а скулит за дармовыми бюджетными средствами?
Потому что банк быстро раскусит, что это афера!
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