 Гончаренко направив депутатське звернення Зеленському з вимогою розблокувати роботу вітчизняних розробників тест-систем на коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Влада блокує виробництво вітчизняних тестів на коронавірус, які дешевші за іноземні аналоги", - заявив народний депутат.
Він повідомив, що звернувся до президента Зеленського за роз'ясненням ситуації з тестами на коронавірус.
"Нагадаю, ще в січні Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ розробив тест-систему для виявлення Covid-19, яка дешевша закордонних аналогів. Однак запустити масове виробництво тестів не можуть через постійну затримку фінансування", - зазначив він.
"Ситуація пробила дно абсурду, коли тиждень тому співробітників Інституту відправили у відпустку за свій рахунок і тільки позавчора почали знову виплачувати зарплату", - також додав Олексій Гончаренко.
"Україна вже давно могла б забезпечити себе тестами на коронавірус і не закуповувати їх за кордоном. Чому влада блокує роботу Інституту? Це свідомий саботаж чи службова недбалість? Чекаю відповіді від президента", - зазначив представник "Європейської Солідарності".
Пиара много не бывает!
https://censor.net.ua/news/3184385/institut_molekulyarnoyi_biologii_mojet_vypuskat_nabory_na_10_tysyach_testov_na_covid19_za_nedelyu_ves
ПІАР-це коли після скандалу,піднятого опозицією ,в інститут приїжджає цілий віце-прем'єр,все схвалює,потім виділяють суму для оплати боргів (все гарно освітлюється в ЗМІ),а дати гроші для запуску виробництва-ЗАБУВАЮТЬ.
СХема производства укр.теста не указана нигде. Применяются ли импортные комплектующие, нужно ли дополнительное оборудование для применения укр.тестов. А то инфо в инете дает повод сомневаться , что все так хорошо, как нам рассказывают академики .
До речі,чому нам невідомі цифри кількості і цін медицинських грузів ,доставлених з Китаю ???
Більше того,цифри міняються навіть в офіційних повідомленнях !
https://petition.president.gov.ua/petition/89776
Потому что банк быстро раскусит, что это афера!