 Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства розвитку громад і територій України, передає Цензор.НЕТ.
У разі необхідності скористатися ліфтом рекомендується уникати торкання до кнопок ліфтів і дверних ручок без рукавичок.
Також громадян закликають виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності, за межами приміщення за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя, замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчення людей, не користуватися дитячими майданчиками і дезінфікувати особисті речі.
Крім того, наголошується, що дистанція між людьми має становити мінімум 1,5 метри.
"Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн; на цей період підсилюйте заходи, і за можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезинфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфта тощо)", - йдеться в рекомендаціях.
Також українців закликають пускати в під'їзд тільки знайомих людей.
"Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - підкреслили в міністерстві.
Этот идиотизм уже устарел.
Теперь новая фишка. - Перестаньте дышать. И тогда возможность заразится короновирусом уменьшится...
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
А у нас. а у нас... буквально в ста метрах от дма. под всевозсожными ларьками, магазинчиками, которые все закрытв, кроме ломьардОФФ, стоят "мальчонки", стоят в сторонке, рюмашки в руках теребят... И те "мальчонки" сплошь бухие! Как вы думаете, они в масках?))) На свежем воздухе отдыхвют! Круглый год! Одни и те же. Никто им не запрещает стоять кучкой пьяными в драбадан и дышать на прохожих черти чем!! А дети... Партия приказала сидеть, дети и сидят. По домам. Смотрят в окошко, а за окошком бродит кошка... Хорошо быть кошкою, хорошо собакою...
И да... что те "мальчонки" пьют, кто им это вкусное снадобье продает, я не знаю. Как и то, что почему полиция на них ноль внимания. (И на тех, кто продает бухло тоже ноль)) А ведь у них есть жены и дети тоже.....
Все бегут, бегут, бегут.....бегут. ЗелЁный светит!
Мы сидим, сидим, сидим.... сидлим. Нам - КРАСНЫЙ цвет!)))
И на фоне массовой истерии запретим машины!
в возрасте от 30 до 49 лет - 38%:
от 18 до 29 лет - 17%
65 лет и старше - 6%
https://cv1.pikabu.ru/video/2020/03/26/15852203402525081_720x404.webm
Пешком с 10+ и назад - очень удобно.
ЗЫ: у меня до мусоропровода две двери на этаже, до лесницы и потом улицы - пять дверей на этаже + две на улицу.
Что или кто мешает взять и отключить лифты на время карантина? И оплату за лифт не брать...