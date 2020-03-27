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 Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Жителів багатоквартирних будинків на час карантину закликають ходити сходами і не користуватися ліфтами.

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства розвитку громад і територій України, передає Цензор.НЕТ.

У разі необхідності скористатися ліфтом рекомендується уникати торкання до кнопок ліфтів і дверних ручок без рукавичок.

Також громадян закликають виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності, за межами приміщення за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя, замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчення людей, не користуватися дитячими майданчиками і дезінфікувати особисті речі.

Крім того, наголошується, що дистанція між людьми має становити мінімум 1,5 метри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції, - Мінрегіон

"Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн; на цей період підсилюйте заходи, і за можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезинфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфта тощо)", - йдеться в рекомендаціях.

Також українців закликають пускати в під'їзд тільки знайомих людей.

"Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - підкреслили в міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священники УПЦ МП у Запоріжжі на вертольоті провели "повітряний хресний хід" проти коронавірусу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184926
 
 
 Топ коментарі
 
Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
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Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
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Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина...

Этот идиотизм уже устарел.
Теперь новая фишка. - Перестаньте дышать. И тогда возможность заразится короновирусом уменьшится...
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а если ти труп то вообще не один вирус тебе нипочем
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Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
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як раз "чем бистрєй" не потрібно.Хай краще розтягнеться в часі, бо наші лікарні не витримають такого навантаження. А враховуючи те, що лікарі також заражаються, то взагалі нікому людей буде лікувати..От в моєму Дніпрі, наприклад, лише 380 койкомісць для інфікованих короною.. В мільонному місті лише 380 !! І так у багатьох містах України.
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мы живем на третьем этаже и лифтом никогда не пользовались. Но! Всегда платим. Потому, что езджи, не езди на нем, плати все тут. Теперь все будут идти пешком и платит не перестанут?))) Так и вижу, как дадуля тащится по приказу партии на девятый этаж. Молча и с улыбкой! Хоть постеснялись бы... Люди в них ездят несмотря на грязь и прочая. Тяжело им..
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ох уж эти описки...)) Не дадуля, а БаБуля.
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Сочувствую жителям улья,в многоэтажках жить реально как-то страшновато.
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Сегодня наблюдал, стоит толпа возле магазина, в магазин разрешено заходить не больше 5 человек, зато у магазина все стоят кучно без всяких масок, да еще каждый кто подходит обязательно здоровается за руку со знакомыми.
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предлагаете их дубинками али как? ну обосралась власть и нет доверия ни к ней ни к её дурацким мерам.
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Продублирую свой пост:
А у нас. а у нас... буквально в ста метрах от дма. под всевозсожными ларьками, магазинчиками, которые все закрытв, кроме ломьардОФФ, стоят "мальчонки", стоят в сторонке, рюмашки в руках теребят... И те "мальчонки" сплошь бухие! Как вы думаете, они в масках?))) На свежем воздухе отдыхвют! Круглый год! Одни и те же. Никто им не запрещает стоять кучкой пьяными в драбадан и дышать на прохожих черти чем!! А дети... Партия приказала сидеть, дети и сидят. По домам. Смотрят в окошко, а за окошком бродит кошка... Хорошо быть кошкою, хорошо собакою...
И да... что те "мальчонки" пьют, кто им это вкусное снадобье продает, я не знаю. Как и то, что почему полиция на них ноль внимания. (И на тех, кто продает бухло тоже ноль)) А ведь у них есть жены и дети тоже.....
Все бегут, бегут, бегут.....бегут. ЗелЁный светит!
Мы сидим, сидим, сидим.... сидлим. Нам - КРАСНЫЙ цвет!)))
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Тю, да во многих ларьках наливают паленку на разлив и движняк там постоянный, менты просто имеют долю и не лезут.
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Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
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Каждый час в Украине гибнет кто-то в ДТП. Давайте с каждого ДТП репортажи с натуралистическими подробностями, потом похороны.

И на фоне массовой истерии запретим машины!
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На впавшего в панику логика не действует. У нас сейчас пандемия паники. Меры убивают больше людей, чем вирус и это только начало, ведь хоть маленький запас прочности есть почти у всех.
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По прогнозам, массовая истерия в мире начнёт угасать где то к лету... так, что ещё пару месяцев будет жёсткий маразм всех властей во всём мире.
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После эпидемии мы увидим много обьявлений ------------ меняю пентхаус на бунгало в отдаленном хуторе с доплатой за отсутствие инфраструктуры Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 9523
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После эпидемии сам себе выберешь пентхауз. Если выживешь конечно!
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у меня есть отдельно стоящий с двухметровым забором по периметру Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 8260
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ІСТV сообщает. Количество заболевших в Украине
в возрасте от 30 до 49 лет - 38%:
от 18 до 29 лет - 17%
65 лет и старше - 6%
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Вернуть всех пенсионеров в строй, а молодежь в отпуска!
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И ешо! Не плюйте с балконов! Вирус распыляется на множество боеголовок и залетает во все нижние квартиры! Потом собачки бегают под балконом и заносют заразу в дом! Нюхают окурки, потом лижут морды хозяев! Хозяева лижут морды соседкам и соседям: кто кого разберетесь....
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Какраз вовремя мусоропроводы позаваривали типа против распространения вируса.

Пешком с 10+ и назад - очень удобно.

ЗЫ: у меня до мусоропровода две двери на этаже, до лесницы и потом улицы - пять дверей на этаже + две на улицу.
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Свежий воздух и вода быстро их вылечат, если это фейк.
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мдаааа, руки вже точно до дірок "намили" )).. А ті, хто постійно сидить вдома, то реально може стати шизіком від наших новин. ((
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"Сижу дома который день на карантине . Из собеседников только жена Разговорился . .Классная баба оказалась "
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Насыщенным раствором поваренной соли можно обрызгивать снаружи маски и обрабатывать помещения, коридоры, подъезды, стены и туалеты, после высыхания на поверхности остаются еле заметные следы от кристаллов соли, получается эффект соляной комнаты, безопасно, нетоксично, минимальный расход и цена, главное доступен. Также можно полоскать рот несколько раз в день взяв просто щепотку соли и сделать физраствор для промывания носа.
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И клизма физраствором всем шизофреникам . Очень помогает.
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Но платить за лифт не забывайте...

Что или кто мешает взять и отключить лифты на время карантина? И оплату за лифт не брать...
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