 Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства розвитку громад і територій України, передає Цензор.НЕТ.

У разі необхідності скористатися ліфтом рекомендується уникати торкання до кнопок ліфтів і дверних ручок без рукавичок.

Також громадян закликають виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності, за межами приміщення за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя, замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчення людей, не користуватися дитячими майданчиками і дезінфікувати особисті речі.

Крім того, наголошується, що дистанція між людьми має становити мінімум 1,5 метри.

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"Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн; на цей період підсилюйте заходи, і за можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезинфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфта тощо)", - йдеться в рекомендаціях.

Також українців закликають пускати в під'їзд тільки знайомих людей.

"Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - підкреслили в міністерстві.

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