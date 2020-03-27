 Перший випадок коронавірусу зафіксовано на Полтавщині, - мер Кременчука Малецький

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, є перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, останнім часом за кордон не виїжджала. Зараз проводимо всі необхідні заходи і встановлюємо коло осіб, з якими контактувала жінка. Для підтвердження діагнозу направляємо зразки аналізів у референс лабораторію в Києві", - повідомив Малецький.

Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Однак остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР у Києві.

Читайте також: Коронавірус у двох жителів Полтавщини не підтвердився, 29 полчавчан перебувають у самоізоляції, - ОДА