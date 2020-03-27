 На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Вся наша команда цілодобово працює над тим, щоб не допустити на Львівщині людських втрат від коронавірусу. Хочу анонсувати новий напрямок цієї протидії. ЛОДА спільно з Львівським ІТ Кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус!" - заявив глава ОДА.
"Я завжди повторюю, що наш пріоритет в роботі – люди! Тому усі сили спрямовані на те, щоб захистити мешканців Львівщини. Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться немало зусиль, просте, я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус", - додав глава ОДА.
"Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їх ініціативи було створено проект "United for health". Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів. Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус", - резюмував Козицький.
Ведь все эти идиотские карантины не обьявляют ради того, что бы люди не заразились, а лишь для того, что бы растянуть во времени заражение всех людей (ну или большинства людей).
Я посмотрел это видео. Почти все без масок, как селёдки в банке на минимальном пространстве...
Мне жаль этих заробитчан. Но ещё больше жаль проживающих в Украине в эпоху зелёной власти. Устроить цирк в Санжарах, запереть там министерку здравохраннения (вместо того, чтобы та занималась подготовкой к эпидемии), закрыть все города, метро, авиасообщения... Но впустить сюда более 100 тыс потенциальных носителей коронавируса БЕЗ тестирования и БЕЗ возможности проконтролировать их дальнейшее передвижение. Это не трэш, это ****** и государственное преступление.
Сегодня, 27 марта, священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву. Таким способом хотят избавить город и горожан от коронавируса. Полет будет длиться около часа.
По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".