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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький

Перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Вся наша команда цілодобово працює над тим, щоб не допустити на Львівщині людських втрат від коронавірусу. Хочу анонсувати новий напрямок цієї протидії. ЛОДА спільно з Львівським ІТ Кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус!" - заявив глава ОДА.

"Я завжди повторюю, що наш пріоритет в роботі – люди! Тому усі сили спрямовані на те, щоб захистити мешканців Львівщини. Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться немало зусиль, просте, я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус", - додав глава ОДА.

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"Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їх ініціативи було створено проект "United for health". Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів. Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус", - резюмував Козицький.

На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184920
 
   
 Топ коментарі
 
После заявления о закрытии границы домой массово устремились украинцы из Польши.
Я посмотрел это видео. Почти все без масок, как селёдки в банке на минимальном пространстве...
Мне жаль этих заробитчан. Но ещё больше жаль проживающих в Украине в эпоху зелёной власти. Устроить цирк в Санжарах, запереть там министерку здравохраннения (вместо того, чтобы та занималась подготовкой к эпидемии), закрыть все города, метро, авиасообщения... Но впустить сюда более 100 тыс потенциальных носителей коронавируса БЕЗ тестирования и БЕЗ возможности проконтролировать их дальнейшее передвижение. Это не трэш, это пиzдец и государственное преступление.
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результат массового тестирования населения на коронавирус будут ошеломляющими...
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Це буде жах! Очікуйте лавинного зростання захворюваності. Всі у кого буде позитивний результат ломануться мед заклади.
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13 марта Дмитрий Песков присутствовал на Дне рождения сестры Игоря Крутого. Там был госпитализированный Лев Лещенко и обратившийся вчера в больницу в Коммунарке Игорь Николаев.https://twitter.com/i/status/1243453526002499584
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Наконец-то? Когда говорилось, что зеленая власть - это плохо, крик был до небес. Врачи скоро будут разбегаться в связи с тем, что они банально не защищены. И на фоне этого в страну запускают десятки тысяч потенциально зараженных людей без какого-либо карантина. Вот теперь можете спокойно выдохнуть, и произнести "наконец-то". От слова конец.
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результат массового тестирования населения на коронавирус будут ошеломляющими...
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Це буде жах! Очікуйте лавинного зростання захворюваності. Всі у кого буде позитивний результат ломануться мед заклади.
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А может и хорошо, что уже каждому ребёнку будет понятно, что рано или поздно все заразятся этим вирусом, переболеют и будет выработан иммунитет у людей...
Ведь все эти идиотские карантины не обьявляют ради того, что бы люди не заразились, а лишь для того, что бы растянуть во времени заражение всех людей (ну или большинства людей).
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Це правда, але я про інше, а саме про навантаження на працівників закладів охорони здоров*я. Адже ж майже кожен, у кого, буде +, а таких буде дууже багато, будуть вимагати до себе особливої уваги. А ще не забувайте про можновладців, блатних, родичів, знайомих. У таких умовах буде важко не пропустити тих, хто дійсно потребуватиме допомоги, а як наслідок буде зростати летальність.
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якими - половина із них максимум дає фіфті- фіфті.., щоб не сказати більше -все як готовність лікарень та іншого ...
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Тобто досвід Південної Кореї ти рахуєш не вірним?
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П.С. ПЛР тести виявляють Covid19 на ранній стадії і є великий шанс на одужання навіть без лікарні. Та і взагалі,краще вже 50/50 ніж ніх*я... Моя думка
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После заявления о закрытии границы домой массово устремились украинцы из Польши.
Я посмотрел это видео. Почти все без масок, как селёдки в банке на минимальном пространстве...
Мне жаль этих заробитчан. Но ещё больше жаль проживающих в Украине в эпоху зелёной власти. Устроить цирк в Санжарах, запереть там министерку здравохраннения (вместо того, чтобы та занималась подготовкой к эпидемии), закрыть все города, метро, авиасообщения... Но впустить сюда более 100 тыс потенциальных носителей коронавируса БЕЗ тестирования и БЕЗ возможности проконтролировать их дальнейшее передвижение. Это не трэш, это ****** и государственное преступление.
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А в Запоріжі кАцапосекта далі "ожыгает" - ідіоти непугані...

Сегодня, 27 марта, священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву. Таким способом хотят избавить город и горожан от коронавируса. Полет будет длиться около часа.

По словам Митрополита Мелитопольского и Запорожского Луки, во время обряда решили обойтись без "святой воды". На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 466 С собой в небо взяли чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".

На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 3788
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будьмо гуманістами - могли безневинно постраждати інші...
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Ну якщо б вони наї*нулись на таких же свідків МП сатанату,то думаю ні ти ні я особливо не засмутились би На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 2788
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по опыту 112 канала ? Там коробка от Оксаны Марченко ежедневно массово в течении недели куда то едет , хватит издеваться над коробкой пусть она уже куда нибудь приедет На Львовщине запустят программу массового тестирования населения на коронавирус, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 9496
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Ну и сколько у них тестов, уверен даже на вьезжающих не хватит, не говоря уже о массовом тестировании населения.
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я вот не пойму - все заботятся о себе сами - а зеленые попугаи еще и деньги у громад забрали - но не чего - выборы все расставять по своим местам
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********ки роблять все можливе,щоб найменше українців дожили до наступних виборів...
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В Киеве пока массово тестируют не народ, а только его слуг // "Слуги народа" массово сдали тест на коронавирус. Около 30 народных депутатов из фракции "Слуга народа" прошли тест на коронавирус COVID-19. Об этом "РБК-Украине" сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Ирина Верещук. "У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами - тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", - рассказала политик. Также тестирование прошел спикер ВР Дмитрий Разумков. "На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", - подчеркнула она" - https://ria-m.tv/news/186527/slugi_naroda_massovo_sdali_test_na_koronavirus_chto_izvestno.html
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І ні слова про те,яким чином буде відбуватись це "масове тестування"...
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Через сім-картки, як прийнято ,потім помножать на магічний конфіцієнт 0,888! На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 4425 На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 4425 На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 4425
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