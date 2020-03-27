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 До Одеси прибули 10 тис. експрес-тестів для діагностики COVID-19

До Одеси прибули 10 тис. експрес-тестів для діагностики коронавірусу, закуплених за рахунок коштів міського бюджету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Одеса одна з перших в Україні зайнялася закупівлею експрес-тестів для міста. Сьогодні ми отримали 10 тис. таких тестів виробництва Великої Британії", - заявив Труханов.

Зазначається, що вони дозволені до застосування в Україні та мають всі необхідні сертифікати відповідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі продукти із закритих на карантин дитсадків і шкіл передадуть багатодітним сім'ям та малозабезпеченим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184919
 
   
 Топ коментарі
 
Ми відстаємо десь на 2 місяці. Масовість заходів повинна була бути коли Скалецька з фізруком займались фітнесом на карантині в Санжарах і вихвалялись презервативами.
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Думаю заражених на порядок більше ніж наявних тестів, можливо і на два порядки.
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"Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города. Сегодня мы получили 10 тыс. таких тестов производства Великобритании", - заявил Труханов. Источник: https://censor.net.ua/n3184919 - не зеленые попугаи - факт
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"Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города. Сегодня мы получили 10 тыс. таких тестов производства Великобритании", - заявил Труханов. Источник: https://censor.net.ua/n3184919 - не зеленые попугаи - факт
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Ну хорошо что из Англии, тут недавно в Италии забраковали партию китайских тестов и отправили обратно.
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Прибыли тесты...Через две недели после обьявления карантина, через пару месяцев, когда разбушевался корновирус и было ясно, что он вызовет пандемию в Украине...
Такими темпами, через полгода наконец то маски прибудут...
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Ми відстаємо десь на 2 місяці. Масовість заходів повинна була бути коли Скалецька з фізруком займались фітнесом на карантині в Санжарах і вихвалялись презервативами.
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Думаю заражених на порядок більше ніж наявних тестів, можливо і на два порядки.
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Так і є.
Принаймі у своїй поведінці ми повинні виходити з того, що навкруги нас ВЖЕ є люди з безсимптомно протікаючою хворобою, але які вже є розносчиками вірусу.
Досить бути легковажними.
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и в Одессе ,впрочем как и по всей стране - все без зеленых попугаем - а нафиг они вообще нужны нам?
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Спасибо за ссылку, а то здесь редко дает.
С чего Вы взяли что это точная таблица? Ее составлял https://www.facebook.com/hlodovskyi. Кто это, какие его заслуги, какие таблицы он еще составлял? Я порылся на его страницы, то там не про какие-то аналитики вообще речь не идет.
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Это типичная математика, когда в отсутствии карантина (!) прирост идентифицированных зараженных 25% в день. Считаем, что будет черз месяц так: 1.25 в степени 30 (дни) умножить на начальную концентрацию.
Интересно что 5 дней спустя начала расчетов цифра зараженных , близка к оффициальной
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Тесты привезли, но не используют. Ждут подтверждения МОЗ с инструкцией их использования...
https://dumskaya.net/news/v-infektcionnoy-bolnitce-odessy-ne-delayut-testy-111565/
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шота на думской нет такой новости...неужто униан лучше знает?
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