 До Одеси прибули 10 тис. експрес-тестів для діагностики COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Одеса одна з перших в Україні зайнялася закупівлею експрес-тестів для міста. Сьогодні ми отримали 10 тис. таких тестів виробництва Великої Британії", - заявив Труханов.
Зазначається, що вони дозволені до застосування в Україні та мають всі необхідні сертифікати відповідності.
Такими темпами, через полгода наконец то маски прибудут...
Принаймі у своїй поведінці ми повинні виходити з того, що навкруги нас ВЖЕ є люди з безсимптомно протікаючою хворобою, але які вже є розносчиками вірусу.
Досить бути легковажними.
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С чего Вы взяли что это точная таблица? Ее составлял https://www.facebook.com/hlodovskyi. Кто это, какие его заслуги, какие таблицы он еще составлял? Я порылся на его страницы, то там не про какие-то аналитики вообще речь не идет.
Интересно что 5 дней спустя начала расчетов цифра зараженных , близка к оффициальной
https://dumskaya.net/news/v-infektcionnoy-bolnitce-odessy-ne-delayut-testy-111565/