 До Одеси прибули 10 тис. експрес-тестів для діагностики COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Одеса одна з перших в Україні зайнялася закупівлею експрес-тестів для міста. Сьогодні ми отримали 10 тис. таких тестів виробництва Великої Британії", - заявив Труханов.

Зазначається, що вони дозволені до застосування в Україні та мають всі необхідні сертифікати відповідності.

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