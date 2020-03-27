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 В Угорщині запровадили комендантську годину

В Угорщині через поширення коронавірусу з 28 березня уряд запроваджує комендантську годину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, цей стан триватиме наразі до 11 квітня. Громадяни зможуть залишати свої домівки виключно з метою виконання трудової діяльності або забезпечення життєво необхідних потреб, наголосив Орбан.

За його словами, влада намагатиметься "у терпимий спосіб" ізолювати літніх людей від молодших громадян, щоб не допустити швидшого поширення епідемії. Тож із 28 березня набуде чинності спеціальне правило, за яким угорці похилого віку, тобто старші за 65 років, матимуть змогу відвідувати продуктові крамниці й аптеки з 9-ї ранку до 12-ї години дня; покупці молодшого віку не зможуть у цей час перебувати в закладах торгівлі.

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Також в Угорщині кожному належить обмежити свої соціальні контакти поза домівкою, за винятком подружжів чи осіб із обмеженими можливостями, і триматися на відстані не менш ніж 1,5 метри одне від одного, мовиться в постанові уряду.

Перевірку дотримання обмежувальних заходів здійснюватимуть правоохоронні органи і військова поліція, аж до застосування примусу із залученням будь-якого силового органу, відповідно до угорського Закону про правові відносини у режимі комендантської години. Порушення режиму тягне за собою штрафні санкції від 5 тисяч до 500 тисяч форинтів (від 15 до 1500 доларів США).

В Угорщині зафіксовано на цей час 300 випадків захворювань на інфекцію коронавірусу. З 15 березня від цієї хвороби померли 10 хворих, 34 пацієнти одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184918
 
 
 Топ коментарі
 
Так тут же поднимется крик что Зеля ограничивает свободы.))
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мова им наша не нравится... больше свобод они требовали.. получите, пля!
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Сколько Вы лично готовы сидеть в режиме домашнего ареста, не понятно для чего? Если Вам таки понятно для чего, объясните мне.
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Так тут же поднимется крик что Зеля ограничивает свободы.))
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Сколько Вы лично готовы сидеть в режиме домашнего ареста, не понятно для чего? Если Вам таки понятно для чего, объясните мне.
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Большая часть стран вывозит своих граждан, а обеспечить изоляцию сотням тысяч людей нереально, вот и приходится действовать на доверии и самоизоляции.
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когда еще было известно о вирусе, не один месяц назад. А сколько нужно времени что бы вы нагулялись в вирусной обстановке и потом стадами перли в Украину? И не просто так , а с багажом вирусов новых и свежих.
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А у нас. а у нас... буквально в ста метрах от дма. под всевозсожными ларьками, магазинчиками, которые все закрытв, кроме ломьардОФФ, стоят "мальчонки", стоят в сторонке, рюмашки в руках теребят... И те "мальчонки" сплошь бухие! На свежем воздухе отдыхвют! Круглый год! Одни и те же. Никто им не запрещает стоять кучкой пьяными в драбадан и дышать на прохожих черти чем!! А дети... Партия приказала сидеть, дети и сидят. По домам. Смотрят в окошко, а за окошком бродит кошка... Хорошо быть кошкою, хорошо собакою...
И да... что те "мальчонки" пьют, кто им это вкусное снадобье продает, я не знаю. Как и то, что почему полиция на них ноль внимания. (И на тех, кто продает бухло тоже ноль)) А ведь у них есть жены и дети тоже.....
Все бегут, бегут, бегут.....бегут. ЗелЁный светит!
Мы сидим, сидим, сидим.... сидлим. Нам - КРАСНЫЙ цвет!)))
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У нас пока свозят всю заразу в Украину. А когда накроет поголовная епидемия тогда и перекроют все чтобы никто не сбежал и не выжил
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мова им наша не нравится... больше свобод они требовали.. получите, пля!
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Треба організовувати Штаб Національного Порятунку і усунути від влади профанів поки не почався масовий мор в Україні.
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Комендантский час это дебилизм. От круглосуточного сидения дома здоровья не пробавится, и устойчивость к вирусу только ухудшится.
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