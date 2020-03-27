 Херсонська лікарня для прийому пацієнтів із коронавірусом забезпечена респіраторами менш ніж на 1%, - глава StateWatch Канєвський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на дані Херсонської обласної державної адміністрації.

У працівників цього медичного закладу гострий дефіцит ізоляційних халатів, різних марок, медичних рукавиць та іншого. Немає жодного костюму біозахисту, при потребі у 25 590 штук, розповіли експерти.

У лікарні в наявності 388 ізоляційні халати, при потребі у 29160, тобто лише 1,33% від необхідної кількості. Наявні також 1300 пар нітрилових рукавиць при потребі у 90720 пар (1,43%). 1260 пар бахіл при потребі у 90720 пар (1,39%). 199 медичних фартухів при потребі у 1460 штук (13,63%).





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Втім чиновники ОДА звітують про достатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Всього таких в лікарні 5, що складає 100% від потреби.