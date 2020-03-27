 Херсонська лікарня для прийому пацієнтів із коронавірусом забезпечена респіраторами менш ніж на 1%, - глава StateWatch Канєвський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на дані Херсонської обласної державної адміністрації.
У працівників цього медичного закладу гострий дефіцит ізоляційних халатів, різних марок, медичних рукавиць та іншого. Немає жодного костюму біозахисту, при потребі у 25 590 штук, розповіли експерти.
У лікарні в наявності 388 ізоляційні халати, при потребі у 29160, тобто лише 1,33% від необхідної кількості. Наявні також 1300 пар нітрилових рукавиць при потребі у 90720 пар (1,43%). 1260 пар бахіл при потребі у 90720 пар (1,39%). 199 медичних фартухів при потребі у 1460 штук (13,63%).
Втім чиновники ОДА звітують про достатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Всього таких в лікарні 5, що складає 100% від потреби.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины,
От зари до зари.
Здесь девачки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Ось така муйня малята, нас ще чекає чотири роки
Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ ФОТО УЖАСНОГО СОСТОЯНИЯ ХУСТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРОЙ ПЛАНИРУЮ ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ
https://newsone.ua/news/society/v-seti-pojavilis-foto-uzhasnoho-sostojanija-khustskoj-bolnitsy-v-kotoroj-planiruju-prinimat-bolnykh-koronavirusom.html
За інфекційну-це він мав потурбуватись першочергово.