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 Суспільство, Здоров'я
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 Херсонська лікарня для прийому пацієнтів із коронавірусом забезпечена респіраторами менш ніж на 1%, - глава StateWatch Канєвський

У Херсонській обласній інфекційній лікарні ім. Г.І. Горбачевського, яка обрана для госпіталізації пацієнтів з симптомами коронавірусу, наявні 610 респіраторів різних марок при потребі 82 980 штук на час карантину. Таким чином реальний стан забезпечення респіраторами в лікарні становить 0,74%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на дані Херсонської обласної державної адміністрації.

У працівників цього медичного закладу гострий дефіцит ізоляційних халатів, різних марок, медичних рукавиць та іншого. Немає жодного костюму біозахисту, при потребі у 25 590 штук, розповіли експерти.

У лікарні в наявності 388 ізоляційні халати, при потребі у 29160, тобто лише 1,33% від необхідної кількості. Наявні також 1300 пар нітрилових рукавиць при потребі у 90720 пар (1,43%). 1260 пар бахіл при потребі у 90720 пар (1,39%). 199 медичних фартухів при потребі у 1460 штук (13,63%).


Херсонська лікарня для прийому пацієнтів із коронавірусом забезпечена респіраторами менш ніж на 1%, - глава StateWatch Канєвський 01

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Втім чиновники ОДА звітують про достатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів. Всього таких в лікарні 5, що складає 100% від потреби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184917
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, 73%-ные, вера в мудрость Зе тверда как никогда? Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 3296
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Зате Радуцкій трохи шекелів заробив.
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Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
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Ну что, 73%-ные, вера в мудрость Зе тверда как никогда?
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А что зебилы? У них и мозгов-то нет, чтобы оценить всю трагедию ситуации. Сейчас вам расскажут про тяжелое наследство "мародера", про принимаемые меры и то что все это выдумки порохоботов.
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дык... я ж специально выбрал пример, который ясно показывает, что меры приняты не были. хотя было отрапортовано, что...
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.Каждый вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины,
От зари до зари.
Здесь девачки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

Ось така муйня малята, нас ще чекає чотири роки
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Это не одна такая больница, их по всей стране СОТНИ
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Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский

Не верю. Наш пейсатый гетьман говорил месяц назад, что у нас от этого добра все закрома трещат.
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дома у него шкафчик трещит - а то что не влезло в шкаф он продал за кордон
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Обеспечение больниц в регионах - задача местных бюджетов. В облсовете Херсонской области 18 человек из БПП, 13 из Жоппоблока, 9 из Батькивщины, в горсовете Херсона примерно та же картина.
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То напевно місцеві ради усі захистом засоби за кордон продали? 😂
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Ну и где за бюджетные деньги, даже если они есть маски купить если Радуцкий из Госрезерва их в Китай продал?
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Зебобіки не мовчіть! Розкажіть щось про баригу мальдівського, а то тонус просідає!
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дружину зЄлі туди - волонтеркою...., і на РАНОК - там все є...
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середня температура по- палаті "Україна" - цей Короно "вскрие" в Україні ще багато чого

В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ ФОТО УЖАСНОГО СОСТОЯНИЯ ХУСТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРОЙ ПЛАНИРУЮ ПРИНИМАТЬ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Херсонская больница для приема пациентов с коронавирусом обеспечена респираторами менее чем на 1%, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 9142

https://newsone.ua/news/society/v-seti-pojavilis-foto-uzhasnoho-sostojanija-khustskoj-bolnitsy-v-kotoroj-planiruju-prinimat-bolnykh-koronavirusom.html

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это наследие Австро- Венгрии , совьетска власть не сподобилась построить больницу , одни лозунги
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Как можно за 30 лет не сподобиться построить больницу или хотя бы ремонт
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Зато аппаратов ШВЛ аж 5 штук - 100% .Это капец у немццев 25000 и еще у себя на заводе заказали 10000шт.
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Меньше говорить, шить надо,а не китайское фуфло ждать.Оцепенели,иждевенцы в Херсонском гор и облсоветах.
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Ну начинается. А куда же вы дели 1млрд. грн. выделенных на борьбу с коронавирусом? Даже на маски не хватило закупить? Так с такими раскладами вам не хватит не то что 5 млрд. МВФ а и 1трлн. долларов на борьбу с вирусом и стабилизацией економики. Дуракам деньги вообще противопоказано давать в руки. Или порвут или жопу подотрут
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На Херсонщину й Миколаївщину Зєля на сходняку Новінського смотрящим поставив.
За інфекційну-це він мав потурбуватись першочергово.
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Та чичас им Новинский раздаст всем иконки по 20 гривен и пламенный привет от ихнего любимого бубочки,за которого они рвали жопы.
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А куда торопиться ? Емец ясно сказал - пенсы умрут
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