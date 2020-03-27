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 У Чернівцях на одержанні 1 тис. дол. хабаря затримано голову військово-лікарської комісії військкомату, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівцях на одержанні хабаря правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Чернівцях на одержанні 1 тис. дол. хабаря затримано голову військово-лікарської комісії військкомату, - Нацполіція 01

Поліцейські з'ясували, що 54-річна голова військово-лікарської комісії військового комісаріату вимагала у призовника хабар за звільнення від служби в Збройних Силах України.

Сьогодні, 27 березня, під час отримання хабаря в розмірі 1 тисячі доларів зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Також дивіться: На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернівцях на одержанні 1 тис. дол. хабаря затримано голову військово-лікарської комісії військкомату, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За місцем роботи та проживання затриманої проходять обшуки.

Співробітники поліції перевіряють інших посадових осіб військового комісаріату на причетність до вказаного злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184914
 
   
 Топ коментарі
 
доктор БЫКОВ... фамилия подходящая попалась... я же написал про расстрелять что это как бы так говорится... хотя порой нужно! а взяла 4 своей зарплаты просто так нифуя не делая...так это с одного оно взяла ..а их там сотни проходят и тысячи через комиссию... считать и фантазию включать умеешь? так мало того она делает двойной и тройное приступление. сама незаконно наживается.не платит налоги. и оставляет страну без защитников!.ну у тебя понятия о 1 тысяче баксов...я бляха на минималке пенсии бля живу в 1645 грн и субсидии с болячками давление и диабет и другое и что мне делать с таким богатство 60 долларов...? скажи...?((
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Так какие проблемы? Если ее не устраивает ее работа пусть ищет другую, а не на взятках выезжает.
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расстрелять сучку.....(( понимаю что это мои эмоции.... но а как иначе это должно звучать я немогу понять....?((
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понять и простить...
медики и педагоги, они же бл"""ь, такие незащишенные, такие бедные и несчастные

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А ты знаешь, что 1000 баксов это примерно ЧЕТЫРЕ её зарплаты? Всё ещё хочешь расстрелять?
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доктор БЫКОВ... фамилия подходящая попалась... я же написал про расстрелять что это как бы так говорится... хотя порой нужно! а взяла 4 своей зарплаты просто так нифуя не делая...так это с одного оно взяла ..а их там сотни проходят и тысячи через комиссию... считать и фантазию включать умеешь? так мало того она делает двойной и тройное приступление. сама незаконно наживается.не платит налоги. и оставляет страну без защитников!.ну у тебя понятия о 1 тысяче баксов...я ***ха на минималке пенсии *** живу в 1645 грн и субсидии с болячками давление и диабет и другое и что мне делать с таким богатство 60 долларов...? скажи...?((
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Во-первых, не надо словами такими бросаться - расстрелять. Не при сталине живём. А во-вторых, да, взятки брать не хорошо, и отмазывать призывников не хорошо. Но и платить такую зарплату врачу, что он за 1000 баксов исполнит любой каприз тоже не хорошо. А по поводу вашей пенсии - это не ко мне. Вон есть маленький ЗЕлёный, у него спрашивайте. И ещё, 1000 уёв не такая уж и редкая зарплата в Киеве.
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ну у вас вижу всё нехороше делать! а это не хорошо ,а престепление! ну и так такие и больше зарплаты люди зарабатывают чесно как вы пишите что есть такие зарплаты... так пусть идёт работать на такую зарплату... так нет. зачем работать если можно бабло стрич одной всего своей подписью!? ну не зеленский мне дал такую пенсию...тоже ради справедливости...а добавляли в течении 5 ле по 20-30грн другие...зачем же так врать открыто?
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Так какие проблемы? Если ее не устраивает ее работа пусть ищет другую, а не на взятках выезжает.
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Ну не она, так другая, третья, пятая... Как сказал один сантехник - тут всю систему менять надо.
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