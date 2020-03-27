 Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, але залишилася останньою в Європі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.
Згідно з рейтингом, Україна входить у категорію країн "переважно невільних".
"Україна посідає 45-те місце серед 45 країн європейського регіону, і її загальний бал значно нижчий за регіональні і середні світові", - сказано в повідомленні.
Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий за середні регіональні і світові показники.
Сусіди України за рейтингом - Бенін (133 місце) і Пакистан (135 місце).
Україна низькі бали отримала за показниками фінансової та інвестиційної свободи (30 і 35 балів зі 100 відповідно), найвищі - в показниках "фіскальне здоров'я" (83,9) і податковий тягар.
"Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне.
Судова влада схильна до політичного тиску і корупції. Корупція залишається серйозною проблемою - зараз мало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства", - сказано в повідомленні.
Також серед факторів, які гальмують прогрес України в рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс і велику кількість непрацюючих кредитів.
Серед позитивних починань виділили повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.
Польща в рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88.
Рейтинг очолює Сінгапур, також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія.
Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.
А потому, что народ такой...
Не нужно на зеркало пенять, если рожа кривая.
Не власть виновата во всех бедах, а именно народ.
Какой народ такая и власть... Что заслужили то и имеем.
1. Для чого пов'язувати кошти на боротьбу з коронавірусом до "ринку землі? Щоб закатати " веселий баль під час чуми? На нещасті?
2. До приходу ЗЕлЕні в вимогах МВФ "ринок землі" не фігурував як умова надання кредитів! ,Це вони змовилися між собою (СН+МВФ) і однозначно - на платне замовлення міжнародної мафії...
3. Як "ринок землі може вплинути на стабільність державних фінансів, коли ВСЯ земля с/г призначення розпайована і знаходиться у приватній власності у селян (а не держави) ? Тобто в результаті продажу землі ВСЯ виручка піде селянам ( їх правонаступникам), а не до державного бюджету. До бюджету лише МОГЛИ б попасти якісь кошти від продажу паїв -як податок, АЛЕ - на сьогодні такий податок ДЕРЖАВОЮ ЗОВСІМ не встановлений.
4.Більше того... оподаткування продажу паїв, ЗАБОРОНЕНО! Ось підстава для "моїх слів: (даю посилання http://www.visnuk.com.ua/…/100016274-dokhid-vid-prodazhu-ze…) "До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого ним внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 ЗКУ залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (пп. 165.1.40 ст. 165 Податкового кодексу пахв були України (далі - ПКУ).
5. Згідно законів України - норми паїв були узаконені, на основі чого ВСІ паї були передані селянам БЕЗОПЛАТНО! Тобто, й розмір виручки селян від їх продажі НЕ МОЖЕ бути оподаткованим! А значить ЗЕ- бажання отримати 5 млрд.грн до бюджету від "ринку землі", це не більше, ніж "fata Morgana", що означає: міраж, оптичний обман! Я б ще й добавив - засліпленість ЗЕ і його СН!
6 НІ "ринку землі" на умовах СН ( читай - міжнародної мафії...!!!
Для чого (і ДО чого) для боротьбі з коронавірусом, чи фіннансової стабілізації... вимоги "ринку землі" від МВФ? АБО, як кажуть : - " при чому тут міліція, коли грим свиню вбив"...?