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 Економіка, Суспільство, За кордоном
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Все про:Європа (454) рейтинг (318)

 Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, але залишилася останньою в Європі

Україна в 2019 році піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, посівши 134 місце зі 180.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.

Згідно з рейтингом, Україна входить у категорію країн "переважно невільних".

"Україна посідає 45-те місце серед 45 країн європейського регіону, і її загальний бал значно нижчий за регіональні і середні світові", - сказано в повідомленні.

Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, але залишилася останньою в Європі 01

Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий за середні регіональні і світові показники.

Сусіди України за рейтингом - Бенін (133 місце) і Пакистан (135 місце).

Україна низькі бали отримала за показниками фінансової та інвестиційної свободи (30 і 35 балів зі 100 відповідно), найвищі - в показниках "фіскальне здоров'я" (83,9) і податковий тягар.

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"Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне.

Судова влада схильна до політичного тиску і корупції. Корупція залишається серйозною проблемою - зараз мало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства", - сказано в повідомленні.

Також серед факторів, які гальмують прогрес України в рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс і велику кількість непрацюючих кредитів.

Серед позитивних починань виділили повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.

Польща в рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88.

Рейтинг очолює Сінгапур, також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія.

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184913
 
 
 Топ коментарі
 
а почему всегда последние в Европе?
А потому, что народ такой...
Не нужно на зеркало пенять, если рожа кривая.
Не власть виновата во всех бедах, а именно народ.
Какой народ такая и власть... Что заслужили то и имеем.
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Никогда не забуду как при мерзавце потрохе судьи в открытую говорили как их собирали и требовали не принимать решений в пользу предпринимателей в борьбе с держпрацей и налоговой,сейчас всё так же,зелька просто хлопает ушами и теряет время.
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яка нах економічна свобода ??? Через день віджимають чий то бізнес чи роблять рейдерські захоплення (!!) Ось це реальний , правдивий на сьогоднішній день наш рейтинг - між Беніном і Пакистаном (!) курва...
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Продаж епідеміологічного запасу - це безпредендентно, це кілька левел-апів.
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а почему всегда последние в Европе?
А потому, что народ такой...
Не нужно на зеркало пенять, если рожа кривая.
Не власть виновата во всех бедах, а именно народ.
Какой народ такая и власть... Что заслужили то и имеем.
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При чому тут "земельна реформа"?

1. Для чого пов'язувати кошти на боротьбу з коронавірусом до "ринку землі? Щоб закатати " веселий баль під час чуми? На нещасті?
2. До приходу ЗЕлЕні в вимогах МВФ "ринок землі" не фігурував як умова надання кредитів! ,Це вони змовилися між собою (СН+МВФ) і однозначно - на платне замовлення міжнародної мафії...
3. Як "ринок землі може вплинути на стабільність державних фінансів, коли ВСЯ земля с/г призначення розпайована і знаходиться у приватній власності у селян (а не держави) ? Тобто в результаті продажу землі ВСЯ виручка піде селянам ( їх правонаступникам), а не до державного бюджету. До бюджету лише МОГЛИ б попасти якісь кошти від продажу паїв -як податок, АЛЕ - на сьогодні такий податок ДЕРЖАВОЮ ЗОВСІМ не встановлений.
4.Більше того... оподаткування продажу паїв, ЗАБОРОНЕНО! Ось підстава для "моїх слів: (даю посилання http://www.visnuk.com.ua/…/100016274-dokhid-vid-prodazhu-ze…) "До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого ним внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 ЗКУ залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (пп. 165.1.40 ст. 165 Податкового кодексу пахв були України (далі - ПКУ).
5. Згідно законів України - норми паїв були узаконені, на основі чого ВСІ паї були передані селянам БЕЗОПЛАТНО! Тобто, й розмір виручки селян від їх продажі НЕ МОЖЕ бути оподаткованим! А значить ЗЕ- бажання отримати 5 млрд.грн до бюджету від "ринку землі", це не більше, ніж "fata Morgana", що означає: міраж, оптичний обман! Я б ще й добавив - засліпленість ЗЕ і його СН!
6 НІ "ринку землі" на умовах СН ( читай - міжнародної мафії...!!!
Для чого (і ДО чого) для боротьбі з коронавірусом, чи фіннансової стабілізації... вимоги "ринку землі" від МВФ? АБО, як кажуть : - " при чому тут міліція, коли грим свиню вбив"...?
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Очень важная информация , когда на улице скоро останутся бомжи , собаки и коты ( кстати орут , у них весна и всё хорошо) .
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Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133 место) и Пакистан (135 место) Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, но осталась последней в Европе - Цензор.НЕТ 7899
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Никогда не забуду как при мерзавце потрохе судьи в открытую говорили как их собирали и требовали не принимать решений в пользу предпринимателей в борьбе с держпрацей и налоговой,сейчас всё так же,зелька просто хлопает ушами и теряет время.
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яка нах економічна свобода ??? Через день віджимають чий то бізнес чи роблять рейдерські захоплення (!!) Ось це реальний , правдивий на сьогоднішній день наш рейтинг - між Беніном і Пакистаном (!) курва...
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Эстония десятая. И вроде ж как и мы, из совка, а вот не испоганились за годы оккупации.
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Еесті в совку були 50 років, а укри 300 років ..
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мы живем по законам совка 60-70х годов прошлого века
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Хе.ово ты историю знаешь. Эстония была в составе рашки с 1721 года. Независимой была лишь 1918 до 1940.
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Если под совком вы подразумеваете расею, то значительно больше, чем 50 лет.
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Украина занимает по всем последние места. Элиты украинские, вышедшие из гопников 90-х кроме наглости ничего не имеют в голове, а жаль. Просрать такую страну.
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Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы/не на 13 а на 113: "Мой план: оставляем вам все, что вы наворовали. 5% снимем - за легализацию. ", - Зеленский. /Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского / Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн./ Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию «Центрэнерго», - Корольчук / Государство компенсирует компании Коломойского 5 миллиардов из-за невозможности летать над Донбассом и Крымом.
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Ми знаходимось у такій зоні "економічної свободи",що двадцять пунктів вверх чи двадцять пунктів вниз - однакове дно...Просто візьміть для прикладу пересічного власника магазинчика чи кнайпи,що орендує приміщення і заносить туди-сюди,домовляється тамто-срамто...Деякі,правда,чудово себе чують в цій ситуаціі,ну,знайомства у нас вирішують все...
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Та врут они всё...У нас 145 найпотужних реформ успешно проведены.Каких им, "ля"ь,ещё не хватает?!
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Не.Не переводи стрелки.Надо всё же сначала разобраться,что не так со 145-тью реформами?Почему наглый Запад их в упор не увидел и мы по прежнему глубоко внизу во всех их рейтингах?
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этот зеленый дебил с абсолютной властью мог в турборежиме вывести украину хотя бы в 50 ку, но увы, пробегал за прохом)))) какие все таки дебилы наше население (не в коем случае не граждане)
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