 В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

Станом на вечір середи від коронавірусу в Італії померли 33 лікарі, але пізніше стало відомо про смерть ще чотирьох лікарів у Бергамо, лікаря з міста Фоджа і сімейного лікаря з Турина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Кількість інфікованих медичних працівників також збільшується: за останніми даними Інституту вищої медицини, число заражених медиків зросла до 6205 осіб. Це більше 9% від загальної кількості хворих на коронавірус в Італії.
В Іспанії кількість заражених коронавірусом медичних працівників зросла до 9444 випадків. Про це заявив директор координаційного центру надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон, пише "Європейська правда".
Кількість заражених медиків зараз становить 14,7% від загальної кількості інфікованих в Іспанії. Крім того, кількість випадків СOVID-19 серед медичних працівників в останні дні суттєво зросла - так, порівняно з вівторком зростання становить 75%.
Чи були серед медиків померлі від коронавірусу, не повідомляється.
Крім того, коронавірусом заразилися 282 співробітники Цивільної гвардії Іспанії, проте це не впливає на роботу правоохоронної служби, оскільки службу продовжують виконувати 80 тисяч гвардійців. В іспанській армії заражених менше - 172.
В % это менше - 0,5% из 100%
Или наконец создадут вакцину от короновируса. Или же возможно потепление до 25-30 градусов может остановит вирус.
Других вариантов остановить это безумие нет.
Первое же попавшееся - Дамаск сейчас +20 днём, ночью + 8-9
Не дотягивают.
А про температуру говорят, что это как вариант угасания короновируса.
Но то что сейчас происходит с массовой истерией в виде запретов, карантинов, ЧС, комендатских часов, блокированием всего и вся... это вообще уже за гранью здравого смысла...
Ведь видят же что это не помогает никак, вообще никак... И всё равно продолжают... Дибилы.
Карантин ето когда во время птичьего гриппа или свиной чумки при выявлении одной заболевшей курицы блокируется сразу вся область и все прилегающие раены и ниодна курица ни живая ни мертвая ни даже кусочек мяса в колбасе не пропускаются В и ИЗ зараженного участка. Зато люди зараженные спокойно шастают туда-сюда через все заны и по всем странам. Тоесть за курей или другую живность мы переживаем больше чем за людей.
А знаешь почему так? Потому что олигофрены и власти больше переживают за свой бизнес и свои мясопереробные фабрики чем за людей. Потому что даже на мертвых и больных людях в отличии от мертвых курей можно тоже бабла наварить неплохо