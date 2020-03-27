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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

В Італії від коронавірусу з початку епідемії померло вже 39 лікарів.

Станом на вечір середи від коронавірусу в Італії померли 33 лікарі, але пізніше стало відомо про смерть ще чотирьох лікарів у Бергамо, лікаря з міста Фоджа і сімейного лікаря з Турина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Кількість інфікованих медичних працівників також збільшується: за останніми даними Інституту вищої медицини, число заражених медиків зросла до 6205 осіб. Це більше 9% від загальної кількості хворих на коронавірус в Італії.

В Іспанії кількість заражених коронавірусом медичних працівників зросла до 9444 випадків. Про це заявив директор координаційного центру надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон, пише "Європейська правда".

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Кількість заражених медиків зараз становить 14,7% від загальної кількості інфікованих в Іспанії. Крім того, кількість випадків СOVID-19 серед медичних працівників в останні дні суттєво зросла - так, порівняно з вівторком зростання становить 75%.

Чи були серед медиків померлі від коронавірусу, не повідомляється.

Крім того, коронавірусом заразилися 282 співробітники Цивільної гвардії Іспанії, проте це не впливає на роботу правоохоронної служби, оскільки службу продовжують виконувати 80 тисяч гвардійців. В іспанській армії заражених менше - 172.

Читайте також: COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184911
 
 
 Топ коментарі
 
Извините, но у вас головой проблемы. Это МЕДИКИ!!! Не бомжи с алкашами. И не наркота с тубиками. Это медики и только врачи. А сколько умерло среднего медперсонала?
В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли - Цензор.НЕТ 8352
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Тебе ху@ло ещё платит ? Или по инерции ?
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Мозг у Вас ничтожный. Если из всех Ивановых пристрелят только Вас вот это действительно будет ничтожный процент.
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Умерло 39 из 6200, ничтожный процент
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Тебе ху@ло ещё платит ? Или по инерции ?
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С такой фамилией лучше не гавкай, москаль.
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Его имя и фамилия - Мокша Запоребриковый
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А если посчитать, а не писать?
В % это менше - 0,5% из 100%
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Как у гриппа. Более того статистика не по врачам более показательно, потому как их все постоянно проверяют на наличие вируса, все граждан протестировать нереально, а значит и выявить все случаи заражения.
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Мозг у Вас ничтожный. Если из всех Ивановых пристрелят только Вас вот это действительно будет ничтожный процент.
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Извините, но у вас головой проблемы. Это МЕДИКИ!!! Не бомжи с алкашами. И не наркота с тубиками. Это медики и только врачи. А сколько умерло среднего медперсонала?
В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли - Цензор.НЕТ 8352
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А они не люди что-ли и в статистике по смертности не участвуют?
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Мокша, ты очком-то, не крути. Для тебя смерть. 39 врачей "ничтожный процент"! Кацапы - не люди
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Ты хоть значение этого слова знаешь? Сгоняй на вики. вундеркинд
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На уровне гриппа. Более эти врачи работают на износ, то есть иммунитет у них только от этого понижен
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Среди "ничтожного процента" завтра окажутся твои близкие. Просто подожди. А потом прокомментируешь.
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Знаешь, ето как из каждого переполненного автобуса или вагона метро в час пик вытаскивать одного пассажира и расстреливать на месте. А остальным пассажирам говорить что не переживайте, едьте дальше, процент смертности в норме. И так каждый день В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли - Цензор.НЕТ 8408
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О пандемии. Графики и т.д. С пояснениями, что и как. https://habr.com/ru/post/491974/
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Більшість лікарів заразяться, пора б вже второпати це. А в нас "карантин" в лікарнях.
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Сейчас соеферма расскажет что вирус опасен только для стариков, и что итальянские барыги вывезли все средства защиты для врачей.
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В том то и дело, что никто ничего не вывозил. А наоборот, стаскивали в огромных масштабах.
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Осложнениями в большинстве своем да для стариков, но болеют все
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По-Вашему, министр здравоохранения от "Слуг народа" Емец - это главный рупор соефермы?
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заткнись удод. Юморить на похоронах родычей будешь.
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А у нас? А у нас медиков нету значит и умирать не будут. аля-ля-ля-ля-ля... а я сошла с ума....
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а у нас , с позволения и одобрения НАРОДА! , медики не люди, бо приносили клятву Хиппократа, пусть мрут, лишь бы спасали жопы дебилов шатающихся по Крушавелям, Франциям и продающих маски с стратегическим запасом зерна!
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как видно из практики, идиотизм в виде карантина не помогает...
Или наконец создадут вакцину от короновируса. Или же возможно потепление до 25-30 градусов может остановит вирус.
Других вариантов остановить это безумие нет.
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Да. Нужно быстро решать с потеплением.
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А что в Сирии, Иране, Южной корее и тд нет 25 градусов тепла и там вирус не распространяется?
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ну сам и посмотри на температуру в этих странах..
Первое же попавшееся - Дамаск сейчас +20 днём, ночью + 8-9
Не дотягивают.
А про температуру говорят, что это как вариант угасания короновируса.
Но то что сейчас происходит с массовой истерией в виде запретов, карантинов, ЧС, комендатских часов, блокированием всего и вся... это вообще уже за гранью здравого смысла...
Ведь видят же что это не помогает никак, вообще никак... И всё равно продолжают... Дибилы.
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Я что то пропустил. А когда в Украине был карантин? То что половина сейчас ходит в масках по магазинах и на работу ето не карантин. И то что регулярно завозят зараженных людей в каждый украинский город и каждое село ето тоже не карантин.
Карантин ето когда во время птичьего гриппа или свиной чумки при выявлении одной заболевшей курицы блокируется сразу вся область и все прилегающие раены и ниодна курица ни живая ни мертвая ни даже кусочек мяса в колбасе не пропускаются В и ИЗ зараженного участка. Зато люди зараженные спокойно шастают туда-сюда через все заны и по всем странам. Тоесть за курей или другую живность мы переживаем больше чем за людей.
А знаешь почему так? Потому что олигофрены и власти больше переживают за свой бизнес и свои мясопереробные фабрики чем за людей. Потому что даже на мертвых и больных людях в отличии от мертвых курей можно тоже бабла наварить неплохо
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Так кто сказал, что только старики. В основном старики, а не только они
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Тут вчера была статья что в Украине заразилось 5 врачей, так соя аж взвыла что это вина лично Зели.
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блин.......!!!! какой пипец......и это в супер стране с деньгами и медициной....... не дай БОГ у нас допустить до такого состояния то умерли бы все врачи до одного получается и сотни тысяч больных...(( я в шоке....на улицах УКРАИНЫ нужно быдло непонимающее ситуации загонять по домам дубинками .... понапёрлось к нам больных всяких наших из за границы.... припёрли их самолётами. параходами, поездами и автобусами и пешими, никто не изолирован...да и куда их больше сотни тысяч изолировать? с рашки. с крыма и донбасса.а что с бомжами ..какая ситуация кто скажет ? срочно перекрыть границы все на замок нужно было давно. особенно с донбасяо. могу себе представить что там с этим вирусом... там же одни гопники со всей рашки. зеки всякие и бомжи в их армии...никто никого не контролирует. а они то беженцы . то КПП открыто, то пенсии к нам .((
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Заробитчан две недели на улицу не выпускайте, а то всех догонит голубой песец. А врачам скорых и семейным врачам раздайте противогазы и биологические перчатки. Пока не поздно. В многоэтажках перекройте вентиляцию, а то будет как с болезнью легионеров.
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И еще. Залепите скотчем в своей квартире вентиляционные отверстия на время карантина и держите окна приоткрытыми для притока свежего воздуха. Сейчас уже погода это позволяет. И лифтом пользуйтесь минимально (на подъем только) и по одному. Поберегись!
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