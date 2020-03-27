 П'ять медсестер пологового будинку заразилися коронавірусом у Вінниці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов.
Першою захворіла COVID-19 42-річна медсестра, яка контактувала зі своїм знайомими з Польщі.
Коли фахівці почали перевіряти контакти, то виявили інфікування у чотирьох її колег. Жінки, яким 30, 35, 60 і 44 роки, не мають явних ознак хвороби, але вірус у них вже офіційно підтверджено. Вони перебувають у боксованих палатах першої міської клінічної лікарні. Їх самопочуття задовільне, температура нормальна, немає проявів ГРВІ.
Акушерський корпус пологового будинку №2 закрили на карантин. "Там перебуває сім породіль і 14 вагітних. Вони під наглядом медичних працівників та забезпечені всім необхідним", - заявив мер Вінниці.
На самоізоляції перебуває медичний персонал, який був за межами закладу.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на 27 березня у Вінницькій області відомо про дев'ятьох осіб, інфікованих коронавірусом.
Разве, что время оттянет, пока все не заразятся.
Нужна вакцина от короновируса, которую ещё не создали
т.е. имеем неконтролируемое число условно зараженных
1) небыли уверены, что внутри страны еще нет вируса
2) если бы были на своих местах специалисты, а не Радуцкий,Скалецкая, Емец
3) Вышеперечисленных не выборные - их выбирал Зеленский из того что у него было знакомых и с умыслом абы не Супрун
4) советником президента не был Комаровский
5) не было умысла уничтожить Украину....
Однак велелюбний "знайомий". Цікаво, а скільки ж йому самому
- Кто папочка малыша?
- Вася Жук из Сосновки.
- О Господи! Опять Вася Жук. Сегодня вы уже седьмая женщина, которая регистрирует своего ребенка от Васи Жука. Вот полюбуйтесь: Машенька Жук из Антоновки, Феденька Жук из Покотилова, Симочка Жук из Бердичева...
- Да что вас так удивляет? У него же ВЕЛОСИПЕД.(БУ, из Польши)
в Виннице нет 5го роддомма,есть №1,№2 и центр матери и ребенка