 П'ять медсестер пологового будинку заразилися коронавірусом у Вінниці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Першою захворіла COVID-19 42-річна медсестра, яка контактувала зі своїм знайомими з Польщі.

Коли фахівці почали перевіряти контакти, то виявили інфікування у чотирьох її колег. Жінки, яким 30, 35, 60 і 44 роки, не мають явних ознак хвороби, але вірус у них вже офіційно підтверджено. Вони перебувають у боксованих палатах першої міської клінічної лікарні. Їх самопочуття задовільне, температура нормальна, немає проявів ГРВІ.

Читайте також: У Вінниці обстежують 21 пацієнтку пологового будинку, де працювала перша хвора COVID-19, - мер Моргунов

Акушерський корпус пологового будинку №2 закрили на карантин. "Там перебуває сім породіль і 14 вагітних. Вони під наглядом медичних працівників та забезпечені всім необхідним", - заявив мер Вінниці.

На самоізоляції перебуває медичний персонал, який був за межами закладу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на 27 березня у Вінницькій області відомо про дев'ятьох осіб, інфікованих коронавірусом.