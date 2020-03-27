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 П'ять медсестер пологового будинку заразилися коронавірусом у Вінниці

У Вінниці у п'яти співробітниць пологового будинку №5 виявили інфікування коронавірусною інфекцією, стан жінок задовільний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Першою захворіла COVID-19 42-річна медсестра, яка контактувала зі своїм знайомими з Польщі.

Коли фахівці почали перевіряти контакти, то виявили інфікування у чотирьох її колег. Жінки, яким 30, 35, 60 і 44 роки, не мають явних ознак хвороби, але вірус у них вже офіційно підтверджено. Вони перебувають у боксованих палатах першої міської клінічної лікарні. Їх самопочуття задовільне, температура нормальна, немає проявів ГРВІ.

Читайте також: У Вінниці обстежують 21 пацієнтку пологового будинку, де працювала перша хвора COVID-19, - мер Моргунов

Акушерський корпус пологового будинку №2 закрили на карантин. "Там перебуває сім породіль і 14 вагітних. Вони під наглядом медичних працівників та забезпечені всім необхідним", - заявив мер Вінниці.

На самоізоляції перебуває медичний персонал, який був за межами закладу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на 27 березня у Вінницькій області відомо про дев'ятьох осіб, інфікованих коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184909
 
 
 Топ коментарі
 
Выздоровления вам, девчата. Быстрого и полного. И иммунитета на всю жизнь.
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Это не хорошо. Плохо только.
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нужно захватывать рынки пока хитрожЁпые водят хороводы вокруг вируса.
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А яка **** п"яткою в груди било себе і кричало, який він величний і скільки він повернув українців. А мізків скільки потрібно мати, щоб перевести на карантин, усіх без виключення, хто повернувся з країн уражених вірусом. *********** і всю його шоблу під суд за недолугість і мародерство. І мабуть під суд Лінча.
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Выздоровления вам, девчата. Быстрого и полного. И иммунитета на всю жизнь.
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.. и мозгов побольше, в безмозглую голову, и шоб не просто так , а шоб работали ...хотя бы иногда..
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не вижу безмоглости. ходить на работу глупость?
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Да них... этот карантин не помог и не поможет никому.
Разве, что время оттянет, пока все не заразятся.
Нужна вакцина от короновируса, которую ещё не создали
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нужно захватывать рынки пока хитрожЁпые водят хороводы вокруг вируса.
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не ссы. сдохнем все. в своё время. вирус может пощадить, точнее, скорее всего пощадит. голод - нет.
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Так в этом и есть помощь. Эти пациенты освободят боксы через недельку, будет место для новых. А представляешь, что было бы (а скорей всего еще будет), когда боксов 20, к примеру, а больных 200?
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І отримували зарплату менше 5 тис грн.
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Ну, судя по экипировке, в которой вчера дефилировал Виталя - "Болеть будут усе!"
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Вот как раз у него была отличная экипировка. Если всех врачей снабдить такой, то врачи будут в безопасности.
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Да, да! У него ещё костюм для сноуборда такой же!
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Что тут смешного? У тебя что, истерика?
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Роддом - это серьёзно.Видно руки не мыли.Бедные семьи.Сколько малышей они заразили в скрытой фазе ?
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вирус воздушно-капельным... и руки в том числе.... я так понимаю, цель со всех стран собрать заробитчан в котел и варить медленно, в своем соку, периодически свежих инфицированных... геноцид? в какой то степени да, особенно если пропустят посевную а зерно продали как маски из фонда чтобы заработать миллионы
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Село живёт своей полнокровной жизнью.Посевная будет,урожай будет.Всё будет.Люди при деле.Чтобы отсеяться но 10000га достаточно 20-30чел.Есть власть ,нету власти ,село выращивает.Старикам проблемы.
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но ведь они где то жили, с кем-то общались, ходили в магазины и ездили в транспорте...
т.е. имеем неконтролируемое число условно зараженных
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Слов нет, там где все стерильно, контактировала со своим знакомыми из Польши, та хер с тобой если мозгов нет, но при чем здесь роженицы, и родившиеся и те которые должны появиться на белый свет?
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я так понимаю что у большинства молодежи до 50 симптомы либо отсутствуют, либо незначительны
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Хорошо, что выявляют. Может удастся остановить распространение.
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остановить - похоже что нет... разве что замедлить.. но чем больше насыщением вируса начеления - тем быстрее он будет распространяться - проще не допустить чем тушить потом... сил и здоровья всем нам!
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У нас его мало и вирус находится пока в стадии распространения. Эпидемии еще нет.
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так бы бездумно не свозили если:
1) небыли уверены, что внутри страны еще нет вируса
2) если бы были на своих местах специалисты, а не Радуцкий,Скалецкая, Емец
3) Вышеперечисленных не выборные - их выбирал Зеленский из того что у него было знакомых и с умыслом абы не Супрун
4) советником президента не был Комаровский
5) не было умысла уничтожить Украину....
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Знайомими з Польщі 5 медсестер віком від 30 до 60 років заразив
Однак велелюбний "знайомий". Цікаво, а скільки ж йому самому
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Регистрация новорожденных.
- Кто папочка малыша?
- Вася Жук из Сосновки.
- О Господи! Опять Вася Жук. Сегодня вы уже седьмая женщина, которая регистрирует своего ребенка от Васи Жука. Вот полюбуйтесь: Машенька Жук из Антоновки, Феденька Жук из Покотилова, Симочка Жук из Бердичева...
- Да что вас так удивляет? У него же ВЕЛОСИПЕД.(БУ, из Польши)
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Плохо , плохо , очень плохо ... Люди всё это заслужили . Жизнь на Земле существует 500 млн лет . Всё засрали за 100 лет . Это даже не секунда .
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Люди пережили кучу пандемий.А это- насморк.Просто надо мыть руки чаще и тщательней.Плохо только пожилым.В США с начала года умерли от осложнений гриппа более 20000чел.Трамп выделил 2 триллиона и его рейтинг быстро подскочил до небес.Но до начала ноября -уйма времени.И хотя Трамп -отъявленный расист ,он сможет победить.
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Как может быть вирус без симптомов (температуры и т.д.)?
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Вирус просто живет у тебя в организме и размножается. Кто-то быстро, кто-то медленно. Этот медленно.
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це означає, що вірус вже активно виділяється організмом, захвачує нові і нові клітини,і вже його ідентифіковано зовнішніми тестами , і сама битва для організма людини попереду. Чи ти думав що 10 клітин захвачено вірусом , то організм вже і тривогу підіймає в вигляді підвищення температури і т д.? Фіг там, в початковий період оргазізм людини ще нічого не може зрозуміти,
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Это может означать, что человек уже переболел раньше.
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В Виннице у пяти сотрудниц роддома №5 Источник: https://censor.net.ua/n3184909

в Виннице нет 5го роддомма,есть №1,№2 и центр матери и ребенка
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