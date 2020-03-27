 "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Чернєв зазначив: "На жаль, ризик дефолту в середині країни збільшується. Останні дні я постійно спілкуюсь з колегами по парламенту. Є ймовірність, що для прийняття закону про неповернення банків, який є однією з умов для отримання рятівного кредиту від МВФ, може не вистачити голосів.
Причина проста: частина депутатів з різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". В них все буде добре, особливо, коли їхньому господарю повернуть банк чи виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде лише тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це – переважна більшість українців".
Він продовжив: "Нас намагаються переконати в тому, що дефолт - це добре, мовляв, не віддамо гроші закордонним баригам, а віддамо їх нашим людям. Це абсолютна єресь. Такі розмови розраховані на людей, нездатних критично мислити та бачити на крок уперед. Адже агітатори від Привату не говорять людям, що буде потім. А потім — конфлікт з усіма нашими західними стратегічними партнерами, фінансовий бойкот України, крах національної валюти, гіперінфляція, тотальне безробіття, шалений сплеск злочинності. Дев’яності роки будуть здаватися нам роками нечуваної стабільності.
Розклад на сьогодні такий, що голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС та частина нашої фракції "Слуга народу"".
"На жаль, інша частина депутатів різних фракцій та груп так чи інакше знаходяться на фінансуванні групи "Приват" або пов’язані з нею спільними інтересами.
Ми боремося за українську державність з РФ та епідемією, але можемо її втратити через Іуд, готових продати країну за 30 срібняків.
Закликаю громадянське суспільство, всіх українців звернутися до своїх депутатів та переконати їх у необхідності підтримати закон про неповернення банків. Кожен голос сьогодні важливий.
Тільки разом ми зможемо протистояти силі великих грошей та змусити своїх обранців не продавати країну приватним структурам", - резюмував Чернєв.
финансовый бойкот Украины, крах национальной валюты, гиперинфляция,
тотальная безработица, неистовый всплеск преступности. Девяностые годы
будут казаться нам годами неслыханной стабильности.
По-моему, лучше так. По крайней мере, это честно. Жить за чужой счет в придуманном мирке, в котором все друг-другу врут, притворяются и лицемерят - преступление перед последующими поколениями. Нам нужна очень болезненная встряска, чтобы народ наконец-то вышел из состояния летаргического сна, в котором он пребывал 20 с лишним лет. Сначала его убаюкивали низкими ценами на расеянский газ, теперь - кредитами от МВФ. Живем от транша к траншу без перспектив на хоть какое-то развитие.
"Группа бандитов обворовывает и угнетает бедное население пограничного с Мексикой городка Роуз Крик. Измученные годами несправедливых поборов и наказаний жители объединяются и прибегают к помощи семерых головорезов, которые встают на их защиту с оружием в руках."
Я думаю украинцам выгоднее заказать Беню, чем его кормить.
Может потому, что второй закон (о земле) очччччччень не популярен у поддерживающих первый ? Бене надо дать по пи....де мешалкой, а второй провалить....но денег в этом случае не дадут.
То есть, были все шансы из долговой ямы выбраться. Но, к сожалению, народ решил иначе и проголосовал за Зеленского...
Так что хватит здесь нести полную чушь.
Но 8 млрд в кредит в звр не в экономику и продажа всего оставшегося ради этих копеек, всех ресурсов и земли это гос преступление.
ЛУЧШЕ СЛЕДИЛИ БЫ ЗА ТЕМИ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ МИЛЛИАРДАМИ в оффшоры, втч за своим предводителем у которого недвига за границей хоть и не на миллиард.
Кредитов на 5 копеек, зато наши олигархи финансирует чужие экономики. Об этом все сн молчат, не себя же контролировать зато землёй распоряжается как своей собственностью.
Или мы на данный момент живем лучше всех в Европе, так как у нас нет рынка земли?
А здесь нужны законы и суды, а не рынок.
Это не рынок земли с рейдерством, в экономический крах, без законов и судов, банкам в неограниченное количестве это захват.
В ЕС куча законов, которые работают и контролируют рынок и с/х, потому что это продовольствие и стратегическое значение.
Только быдло это не понимает, оно за феодальний строй.
Фундамента реформы нет.
Сначала законы и посадки, сначала хоть какой-то рост, чтобы появился средний класс которыйможет купить землю, потом рынок. Иначе это захват феодалами и мы окажемся без продуктов, как оказались без масок.
Сейчас же после эпидемии народ лишиться сбережений, а землю скупят 5 человек и ни продуктов нормальных ни цен не будет.
Щось тут не чисто.. Чи можє рейдер №1 вже не хоче дефолту та навмисно включив рупор?))
А от цим не платять.. Бо навіщо?? Бо немає потреби, вони і так голосують за те, що треба каломойському, враховуючи їх кількість, то голосів вистачає. "Слуг" в каломойського багато....
Шкода тільки, що інтереси каломойського геть не співпадають з інтересами України та українців.
А взагалі то, це нонсенс, щоб одна людина отак колотила, крутила, схотіла і просрала всю 40-мільонну країну, просрала всіх нас.. "Вільні" ми кажете, не такі як кацапи?? Ню-ню...
Нацбанк сейчас, в условиях неопределенности ещё сдерживает значительный рост доллара (падение гривны) своими резервами, но после того, как этот закон не будет проголосован, у него уже не будет никаких шансов. Умные люди, фирмы, банки тут же сообразят, что с гривной фсё, надо покупать доллары. Так что через неделю курс будет 50 грн. за доллар, через месяц - 100 грн. вплоть до гиперинфляции, когда один доллар придется покупать и за тысячи гривен. Что будет с ценами через неделю? Правильно, стремительный взлёт, неудержимый их рост. Никакими законами этот рост не сдержать - если попытаться - будут просто пустые полки в магазинах, то есть дефицит.
Нормально. На что у нас живет бОльшая часть народа Украины? Правильно, на гривневые зарплаты и пенсии, которые очень и очень скромные, но уже через неделю-две на эти суммы будет просто не прокормиться, извиняюсь, но половине населения просто жрать будет нечего. Будет ад, причем на годы вперед.
И не говорите, что вас не предупреждали. Ещё год назад.
говорить - не мешки таскать
А хто отримав обіцяні Коломойським 33 000 $ за сепаратиста захопленого в полон ?
Треба просити Яценюка із Порошенком щоб витягли із ями, вони це зробили в 2015-2017 роках іще і потім зарплати і пенсії Гройсман добавляв!
73% відсотки дурачья захотіли весело жити із клоунами, ну щож сміх тільки розпочинається!!!!!!