 "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Чернєв зазначив: "На жаль, ризик дефолту в середині країни збільшується. Останні дні я постійно спілкуюсь з колегами по парламенту. Є ймовірність, що для прийняття закону про неповернення банків, який є однією з умов для отримання рятівного кредиту від МВФ, може не вистачити голосів.

Причина проста: частина депутатів з різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". В них все буде добре, особливо, коли їхньому господарю повернуть банк чи виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде лише тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це – переважна більшість українців".

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Він продовжив: "Нас намагаються переконати в тому, що дефолт - це добре, мовляв, не віддамо гроші закордонним баригам, а віддамо їх нашим людям. Це абсолютна єресь. Такі розмови розраховані на людей, нездатних критично мислити та бачити на крок уперед. Адже агітатори від Привату не говорять людям, що буде потім. А потім — конфлікт з усіма нашими західними стратегічними партнерами, фінансовий бойкот України, крах національної валюти, гіперінфляція, тотальне безробіття, шалений сплеск злочинності. Дев’яності роки будуть здаватися нам роками нечуваної стабільності.

Розклад на сьогодні такий, що голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС та частина нашої фракції "Слуга народу"".

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"На жаль, інша частина депутатів різних фракцій та груп так чи інакше знаходяться на фінансуванні групи "Приват" або пов’язані з нею спільними інтересами.

Ми боремося за українську державність з РФ та епідемією, але можемо її втратити через Іуд, готових продати країну за 30 срібняків.

Закликаю громадянське суспільство, всіх українців звернутися до своїх депутатів та переконати їх у необхідності підтримати закон про неповернення банків. Кожен голос сьогодні важливий.

Тільки разом ми зможемо протистояти силі великих грошей та змусити своїх обранців не продавати країну приватним структурам", - резюмував Чернєв.