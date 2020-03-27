EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  23732  163
Матеріали за темою:
Все про:дефолт (34) Коломойський (811) Приватбанк (399) Чернєв (18)

 "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Народний депутат з "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив про те, що ризик оголошення дефолту в країні зростає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Чернєв зазначив: "На жаль, ризик дефолту в середині країни збільшується. Останні дні я постійно спілкуюсь з колегами по парламенту. Є ймовірність, що для прийняття закону про неповернення банків, який є однією з умов для отримання рятівного кредиту від МВФ, може не вистачити голосів.

Причина проста: частина депутатів з різних фракцій живе не в Україні, а в державі під назвою "Приват". В них все буде добре, особливо, коли їхньому господарю повернуть банк чи виплатять компенсацію за нього. Вистачить на нові машини для всіх. Погано буде лише тим, хто не має "громадянства" країни "Приват". А це – переважна більшість українців".

Читайте також: "Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Він продовжив: "Нас намагаються переконати в тому, що дефолт - це добре, мовляв, не віддамо гроші закордонним баригам, а віддамо їх нашим людям. Це абсолютна єресь. Такі розмови розраховані на людей, нездатних критично мислити та бачити на крок уперед. Адже агітатори від Привату не говорять людям, що буде потім. А потім — конфлікт з усіма нашими західними стратегічними партнерами, фінансовий бойкот України, крах національної валюти, гіперінфляція, тотальне безробіття, шалений сплеск злочинності. Дев’яності роки будуть здаватися нам роками нечуваної стабільності.

Розклад на сьогодні такий, що голоси за закон про неповернення банків можуть дати лише кілька груп і фракцій: Голос, Довіра, ЄС та частина нашої фракції "Слуга народу"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

"На жаль, інша частина депутатів різних фракцій та груп так чи інакше знаходяться на фінансуванні групи "Приват" або пов’язані з нею спільними інтересами.

Ми боремося за українську державність з РФ та епідемією, але можемо її втратити через Іуд, готових продати країну за 30 срібняків.

Закликаю громадянське суспільство, всіх українців звернутися до своїх депутатів та переконати їх у необхідності підтримати закон про неповернення банків. Кожен голос сьогодні важливий.

Тільки разом ми зможемо протистояти силі великих грошей та змусити своїх обранців не продавати країну приватним структурам", - резюмував Чернєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184903
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы собираются ввести 1% налога на каждый обмен валют "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 серебреников" - Цензор.НЕТ 8338
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если вы уже довели страну до такого состояния,что либо финпомощь от мвф либо крах, то все вы одинаковые идиоты и коломоевцы и соросятовцы.Вы болваны начали свою деятельность не с борьбы за посадки коррупционеров и взяточников,а с кассовых аппаратов малому бизнесу и стукачества,все вы стадо баранов.
 показати весь коментар
 
 
а я скажу, що ви всі, 73/43%зебілів, винуваті, незалежно від того, хто ви всі: соросята, бенінята, чи як ти, зажоп Edgar Degas
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да мне на тебя плевать свинарчуковский порохобот,говори русским в Лондоне,мне твоя говорильня не интересна.
 показати весь коментар
 
 
Помощь МВФ это нормально. Дефолт это крах экономики и жопа. Выбор на самом деле несложный, если не быть зебанатом и не верить в бенинскую смешную хуцпу про каких-то там "сосросят".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты мне тут сказки не рассказывай свинарчуковский порохобот,будешь казаться умным среди русских в Лондоне надев футболку с надписью RUSSIA,как у сынка потроха.
 показати весь коментар
 
 
Цей депутат вийшов із організованного злочинного угрупування "Слуг", хоча в голоскванні за один закон. А що інші? А що тупий нарід, який за це голосував?
 показати весь коментар
 
 
Обращаюсь к депутатам из монобольшинства: "Если вы доведете страну до дефолта, то я пойду не талоны на продукты получать, а вас, "слуг народа", вешать. Аминь.
 показати весь коментар
 
 
А что Батькивщина не даст голосов или эти проститутки на прикормке у коломойши?? На страну насрать похоже.
 показати весь коментар
 
 
Тебя это удивляет? Если вспомнить, что Портнов - Юлин 100% человек, то ничего странного. Юля, Коломойский, Лазаренко - все из Днепра 90-х.
 показати весь коментар
 
 
А потом - конфликт со всеми нашими западными стратегическими партнерами,
финансовый бойкот Украины, крах национальной валюты, гиперинфляция,
тотальная безработица, неистовый всплеск преступности. Девяностые годы
будут казаться нам годами неслыханной стабильности.

По-моему, лучше так. По крайней мере, это честно. Жить за чужой счет в придуманном мирке, в котором все друг-другу врут, притворяются и лицемерят - преступление перед последующими поколениями. Нам нужна очень болезненная встряска, чтобы народ наконец-то вышел из состояния летаргического сна, в котором он пребывал 20 с лишним лет. Сначала его убаюкивали низкими ценами на расеянский газ, теперь - кредитами от МВФ. Живем от транша к траншу без перспектив на хоть какое-то развитие.

 показати весь коментар
 
 
Ну ты и скот. Очень надеюсь, что после дефолта ты вообще жить не будешь.
 показати весь коментар
 
 
Это ж какими надо быть жопорукими долбодятлами, чтобы за неполный год довести страну на грань дефолта.
 показати весь коментар
 
 
Решение проблемы висит в воздухе и подсказывается ремейком фильма "Великолепная семёрка":
"Группа бандитов обворовывает и угнетает бедное население пограничного с Мексикой городка Роуз Крик. Измученные годами несправедливых поборов и наказаний жители объединяются и прибегают к помощи семерых головорезов, которые встают на их защиту с оружием в руках."
Я думаю украинцам выгоднее заказать Беню, чем его кормить.
 показати весь коментар
 
 
А Портнов, а Ермак? Там же не один Беня, с остальными что делать?
 показати весь коментар
 
 
а всі інші самі втечуть, як втікли при Порошенку.
 показати весь коментар
 
 
наложкою відправити посилкою в Америку.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже по этому поводу вспоминал "Великолепную семёрку". Это самый лучший способ бороться с такими бандами как сейчас у Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
А "Батькивщину" придется тоже перевешать. Рядом со "слугами народа".
 показати весь коментар
 
 
Самое поганое, что сейчас, когда решается вопрос быть или не быть Украине, выйдет ли она из этого кризиса или объявит угодный Коломойскому дефолт и погрузится в ад, приходится констатировать - у нас нет президента. Нет его. Просто нет.
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский, вам хороший совет - идите в отставку. И.О. президента будет Разумков. Будет создано техническое правительство, которое наладит работу и под которое дадут деньги. " Там есть еще небольшая приписка, кто захочет - найдет. Но лучшего выхода сейчас просто нет.
 показати весь коментар
 
 
А чого этот "правдоруб" скромно молчит о втором, очччень важном для МеВеФе законе ?
Может потому, что второй закон (о земле) очччччччень не популярен у поддерживающих первый ? Бене надо дать по пи....де мешалкой, а второй провалить....но денег в этом случае не дадут.
 показати весь коментар
 
 
Второй закон, который о рынке земли, непопулярен у малограмотной части населения. Однако, это не повод его не принимать, особенно когда решается вопрос жизни и смерти того самого малограмотного населения и страны в целом.
 показати весь коментар
 
Так оченьграмотнаячасть и дорулила до такой ситуации...эта оччччень грамотная часть убеждает неграмотную в том, что иностранцам низззя продавать землю, ну правильно, зачем оччченограмотной и сидящей у корыта-кормушки части конкуренты могущие дать большую цену.....
 показати весь коментар
 
Жуть, сам-то понял, что сказал, убогонький?
 показати весь коментар
 
Сделай мне соло...глотать не обязательно, а то работодатель приревнует.
 показати весь коментар
 
да неужели надо принимать ? в стране с нищим населением и высоким уровнем коррупции принять закон о земле которую скупят росолигархи . да вы ее тогда отдайте даром ибо денег бюджет все равно не увидит. тебе лично грамотному что от продажи земли светит ?
 показати весь коментар
 
Лучше принять закон о земле, чем дефолт. Представьте дефолт+ война. Ах#еть.
 показати весь коментар
 
 
На это Россия и всякая наша местная сволота и рассчитывает.
 показати весь коментар
 
 
А через годик что продавать будем, когда прожрём-разворуем и этот транш (как десятки других) ?..........детей новорожденных ?
 показати весь коментар
 
 
Объясняю сто первый раз особо умным. Кредиты МВФ, которые Украина брала последние пять лет никто не "прожрал" и "не разворовал". Как все убедились, в последние три года в Украине установилась макроэкономическая стабильность, гривна была стабильна, банковско-финансовый сектор реформирован и тоже стабилен. Кроме этого, государственный долг УМЕНЬШИЛСЯ, ибо до этого был больше 70% от ВВП, а сегодня что то около 40% от ВВП.
То есть, были все шансы из долговой ямы выбраться. Но, к сожалению, народ решил иначе и проголосовал за Зеленского...
Так что хватит здесь нести полную чушь.
 показати весь коментар
 
 
что ,ботяра ФСБшная , троллишь за дерибан Украины . Будешь пятки своим мокшанским хозяевам лизать .
 показати весь коментар
 
За 30 серебрянников продают страну те, кто за продажу земли. Хотя и соросята и бенины это твари.

Но 8 млрд в кредит в звр не в экономику и продажа всего оставшегося ради этих копеек, всех ресурсов и земли это гос преступление.

ЛУЧШЕ СЛЕДИЛИ БЫ ЗА ТЕМИ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ МИЛЛИАРДАМИ в оффшоры, втч за своим предводителем у которого недвига за границей хоть и не на миллиард.

Кредитов на 5 копеек, зато наши олигархи финансирует чужие экономики. Об этом все сн молчат, не себя же контролировать зато землёй распоряжается как своей собственностью.
 показати весь коментар
 
 
Рынок земли - это нормально. Надоели уже здесь с быдляцкими страшилками об этом рынке.
Или мы на данный момент живем лучше всех в Европе, так как у нас нет рынка земли?
 показати весь коментар
 
 
Мы живём хуже всех в ЕС, потому что наши казнокрады живут лучше всех и хотят себе вип палаты при медицине, которую полностью развалили.
А здесь нужны законы и суды, а не рынок.

Это не рынок земли с рейдерством, в экономический крах, без законов и судов, банкам в неограниченное количестве это захват.

В ЕС куча законов, которые работают и контролируют рынок и с/х, потому что это продовольствие и стратегическое значение.

Только быдло это не понимает, оно за феодальний строй.
 показати весь коментар
 
 
Рынок земли это нормально в стране с жесткой властью где контролируеся все что продать можно и что нельзя . большинство стран свою землю вообще не продают . ваша фсбшная свора продажу земли использует как способ отобрать независимость Украины превратив ее в дачу для росийского капитала .
 показати весь коментар
 
 
Даже плохой закон про землю лучше теневого оборота. Но сейчас, когда у власти дилетанты-популисты с малоросами-коллаборационистами, действительно решать такие серьёзные вопросы не стоит.
 показати весь коментар
 
 
Чтобы не было теневого оборота нужны сначала суды и сажать за рейдерсво с конфискацией.
Фундамента реформы нет.
Сначала законы и посадки, сначала хоть какой-то рост, чтобы появился средний класс которыйможет купить землю, потом рынок. Иначе это захват феодалами и мы окажемся без продуктов, как оказались без масок.

Сейчас же после эпидемии народ лишиться сбережений, а землю скупят 5 человек и ни продуктов нормальных ни цен не будет.
 показати весь коментар
 
 
Народ збирав кошти, одівав і взував армію, переміг на Майдані, все робив, щоб перемогти московію у цій війні, хоч тимчасово втратив Крим і частину Донбасу. Але потім піддався на пропаганду тих же московитів, які сказали кого завгодно вибрати, аби не Пороха і вибрали. Зараз Беня один зі своєю командою, звів нанівець все те, що ми пережили і побудували, накопичили, знищує державу докінця заради свого блага. Один пирхатий знищує цілу державу і депутати, які на його "зарплаті", а виходить хабарники, йому в цьому допомагають. Який раз вже депутати від "слуг" заявляють, що Беня платить і де справи? Де розслідування? Тільки волонтерів і патріотів позактивали і знущаються. Де якісь дії 73% попутних ідіотів? Що будуть їсти ваші діти, коли закінчиться три чуми: короновіс, беневірус і путіновірус? Вони всі бють однаково!
 показати весь коментар
 
 
А не можна якось усунути Коломойського і його ручних продажних собачок від влади????
 показати весь коментар
 
 
всіх слуг урода?? Жартуєте? Він же ж не даремно вкладав них гроші.. Збирав по усіх вигрібних ямах, підбирав, зібрав майже все лайно, яке є в наявності в Україні, і тут отак от бац і "усунути"??))
 показати весь коментар
 
 
Це мають зробити 73% які їх привели. Чи вони будуть чекати, що за них підуть це робити інші і вмирати від собаковських куль?
 показати весь коментар
 
і як це він наважився?? Всі вони годуються з рук каломойші..
Щось тут не чисто.. Чи можє рейдер №1 вже не хоче дефолту та навмисно включив рупор?))
 показати весь коментар
 
На те законы, которые Зеленский хочет провести в парламенте голоса находятся быстро. Но по поводу закона цепляющего интересы Коломойского, Зеленский молчит...
 показати весь коментар
 
 
Сколько же дебилов что то требует от Тимошенко!)Вы уже со своим абынеюля все просрали!Так что кушайте и клоуна и барыгу!Это все Ваше!!!
 показати весь коментар
 
 
Програма секвестру бюджету України.
"Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків" - Цензор.НЕТ 6442
 показати весь коментар
 
хтось закидав Пороху, що той платив за голосування в Раді депутатам. І який же ж Закон Рада прийняла, щось накшталт тих, за які "не платять" депутатам зараз, хтось з порохоненависників мені дасть відповідь? Які загрозливі для країни закони прийняла Рада восьмого скликання??
А от цим не платять.. Бо навіщо?? Бо немає потреби, вони і так голосують за те, що треба каломойському, враховуючи їх кількість, то голосів вистачає. "Слуг" в каломойського багато....
Шкода тільки, що інтереси каломойського геть не співпадають з інтересами України та українців.
А взагалі то, це нонсенс, щоб одна людина отак колотила, крутила, схотіла і просрала всю 40-мільонну країну, просрала всіх нас.. "Вільні" ми кажете, не такі як кацапи?? Ню-ню...
 показати весь коментар
 
Влада Коломойського і К вже перевершила за темпами пограбування народу України владу Януковича. Вимагаю дострокових виборів президента і Верховної Ради!
 показати весь коментар
 
 
Как же Коломойский ненавидит Украину, упорно продвигая тему дефолта.
 показати весь коментар
 
 
о, ще один швондєр. шарікови у захваті...
 показати весь коментар
 
Видимо, надо объяснять на пальцах. Когда там наша Рада собирается на внеочередное заседание, завтра, послезавтра? Ладно, собрались, за "антиколомойский" закон не проголосовали, то есть - дефолт где-то через месяц-два. Прекрасно.
Нацбанк сейчас, в условиях неопределенности ещё сдерживает значительный рост доллара (падение гривны) своими резервами, но после того, как этот закон не будет проголосован, у него уже не будет никаких шансов. Умные люди, фирмы, банки тут же сообразят, что с гривной фсё, надо покупать доллары. Так что через неделю курс будет 50 грн. за доллар, через месяц - 100 грн. вплоть до гиперинфляции, когда один доллар придется покупать и за тысячи гривен. Что будет с ценами через неделю? Правильно, стремительный взлёт, неудержимый их рост. Никакими законами этот рост не сдержать - если попытаться - будут просто пустые полки в магазинах, то есть дефицит.
Нормально. На что у нас живет бОльшая часть народа Украины? Правильно, на гривневые зарплаты и пенсии, которые очень и очень скромные, но уже через неделю-две на эти суммы будет просто не прокормиться, извиняюсь, но половине населения просто жрать будет нечего. Будет ад, причем на годы вперед.
И не говорите, что вас не предупреждали. Ещё год назад.
 показати весь коментар
 
 
зеленые делают каждый день громкие заявления , но не посадили ни воров , ни взяточников
говорить - не мешки таскать
 показати весь коментар
 
Тут я их поддержу, лишь бы землю не продавали
 показати весь коментар
 
это так проявляет себя принцип божественности Канта - в данном случае как возмущение очевидным злом.
 показати весь коментар
 
Значит и в 2014 был против Коломойского? И когда его люди закапывали "ихтамнетов" ***** по посадкам и в Днепре, и в Одессе, и в Херсоне и Николаеве тоже был против? Получается оно за *****?
 показати весь коментар
 
Коломойський захищав у 2014 році свій бізнес від донбаської сепарні, бо Дніпропетровська область має кордон з Донецькою і все.

А хто отримав обіцяні Коломойським 33 000 $ за сепаратиста захопленого в полон ?
 показати весь коментар
 
Засідання Ради НЕОДНОРАЗОВО переноситься тільки тому, що йдуть шалені підкилемні торги між Коломойским та Зеленським (їх юристами та представниками) по узгодженню ТЕКСТУ закону, щоб залишити там такі юридичні"протирічча", щоб і вовки були ситі і овці, як завжди ледь живі...Приват - не група 95 кварталу кмітливих та, в основній масі безосвітних ніщебродів - це ОЗУ, з потужними юристами та фахівцями в області юриспруденції, яке тримало та тримає всю країну і просто так вони цю владу не віддадут, а у кращому випадку ЗРОБЛЯТ вигляд поразки, протягнувши свої юридичні "протиріччя", які стануть у на далі підставою всеж таки відтяпати "своє" та подірбанити інші гроші, інших Банків...Коломойский дуже схожий на Березовського за своїми поглядами та інтересами, однак проти нього нема гідної противаги, як проти БА у свій час, хіба, що ЕС, яка теж, наполовину, никчеми та шахраї...
 показати весь коментар
 
Все йде до того, що лакеї каломойського таки дефолтують Україну, дуже багато "Чорних лебедів" в один час, а в них(слуг) ні досвіду, ні ума, одні фотографи та артисти з адвокатами при владі!
Треба просити Яценюка із Порошенком щоб витягли із ями, вони це зробили в 2015-2017 роках іще і потім зарплати і пенсії Гройсман добавляв!
73% відсотки дурачья захотіли весело жити із клоунами, ну щож сміх тільки розпочинається!!!!!!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору