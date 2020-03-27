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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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 З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

З 28 березня буде обмежено в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - говориться в повідомленні.

Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В штабі ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень.

Дивіться також: Бійців у зоні ООС перевіряють на коронавірус: заражених немає. ВIДЕО

З 28 березня закривається вїзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184901
 
   
 Топ коментарі
 
А почему закрывается вьезд только в Донецкую и Луганскую области? Зебилы собираются сдавать полностью Донецкую и Луганскую область?
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новости со скотобазы:

Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
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Кормильцам туго придется.
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А почему закрывается вьезд только в Донецкую и Луганскую области? Зебилы собираются сдавать полностью Донецкую и Луганскую область?
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Ну почему сдавать ? Пусть посидят в одиночке , может прозреют .
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Саме там і треба зорганізувати карантинну зону. Просто у вагонах, з озброєною охороною. нєх** шастать до нас!
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І дозволити їм розмовляти російською версією староболгарської мови.
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Чтобы ВСУ не заразить, неужели не понятно?
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++++ Как низок процент умных людей на форуме.
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У блогера Тэнгу прошла инфа о 17 - ти случаяx оспы у боевиков ДНР.
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А прихильникам сепарів та Консультаційної групи треба перекрити виїзд назавжди.
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С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5761

Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия

https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
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новости со скотобазы:

Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
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про скотобазу точно. упоротые сограждане совсем оскотинились
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Envoy - Наsрать . Заслужили .

И растереть. Правильно. Потому как нех...
1\16 - граница с Россией.
1\8 - отрезались от ЛДНР
1\4 - по заветам Юли колючая проволока с Донбассом
1\2 - ???????????
Envoy- собиравшийся в финал выйти?
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Согласись , чтобы что-то начать ценить , некоторым нужно побыть в одиночестве . Это не две пенсии , не два регресса . Этих украинцев надо научить любить свою страну . Они за 6 лет научились сидеть на двух стульях . Всему есть предел .
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С 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Источник: https://censor.net.ua/n3184901 З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2755 З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2755

С 17-го марта закрыты ОРДЛО -1\8 Сейчас отделяют Луганскую и Донецкие области Какие 2 регреса З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9804 Какие стулья? Военные закрываются от заразы со стороны Украины тебе - Наsрать. Филатов гонит на киевскую власт - Ещё 10 случаев и закроет СВОЮ область. Ярославцев в Харькове знает что справится лучше. У НЕГО НА ВСЕХ ТЕСТОВ НЕ ХВАТИТ.
Наsрать. Если это будет не ВЫНУЖДЕННАЯ ФЕДЕРОЛИЗАЦИЯ - то это будет местное самоуправление. У тебя Вас останется целый микрорайон. Так Наsрать можно "до мышей дотрахаться"
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скоко можно постить про Юлю и колючую проволоку...у тебя есть доказательства, даунбаситка?
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так 2\3 населення вже за лінією перетину...... і це круче чим колюча проволока ..там ще заміновані поля є )))
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Спасибо, что есть такие как ты. С такими патриотами, одной страны никогда не будет.
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с теми, кто щас в Домбасе с промытыми мозгами, нам единая страна не нужна...их придется лишить избирательных прав лет на 5, и проводить депутинизацию
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Правильно ,пусть лепрозорий посидит на карантине ....а вдруг С 28 марта закрывается въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны соседних регионов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5263
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Эти донецкие совсем оборзели, что хотят то творят.
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після карантину вже буде не ДіДЛО, а полноценний члєн
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Главное ограничить въезд ИЗ луганской и донецкой областей в соседние области.
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Стакан на половину пустой, или на половину полон. Главное военные закрываются от понаехавших из Европы. До хунты в отдельно взятых областях пол перч совсем мало осталось.
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Ось чомусь соромлюсь запитати тих уй...бків, які виступають на громадян України з Луг. і Дон. обл., звинувачуючі їх всіх поголовно в зраді і прокацапщіні. Ану нагадайте мені, нешановні, скільки люду у вас відвідують секти гундяєвського сатанату, навіть у зах. областях? А святиня України, Київсько-Печерська Лавра, в чиїх руках? І хто ті десятки тисяч людей, що туди, до гундяєвських шаманів, ходять? Невже вони жителі сходу України? А в Вінниці шамани гудяєвські з ким "хрестний хід" робили нещодавно? З лугандонцями? Вати, прокацапської сволоти, валом в кожній області України.Так що, не треба звинувачувати Україців з Луг. і Дон. областей, тим більше, що Українцям зі сходу, набагато тяжче і небезпечніше бути Українцями, ніж Українцям з західних обл. і центру.
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читаю тебя северин и вспоминаю гиркина и нелю штепу, депутата рыбака с вспоротым животом, своего родственника сгоревшего живьем в Ил76-м, солдат погибших в иловайском котле, трецветные флаги и крики приди введи, разговоры о том что " жить будем по багатому - как в крыму", своего одноклассника которого водили на параде пленных в донецке, сокурсника по политеху который сгинул в плену в подвалах лугандоновского гестапо, облмки малазийского боинга и детские игрушки разбросаные в поле, дедушку пасечника засунувшего в банку мёда взрывчатку, украинку у столба которую шахтерка бьет ногами, полковника автопарковочных войск гиви сующего в рот нашего солдата погоны и знаки различия.... хватит а северин? или дальше продолжить? а теперь ответь причем здесь печерская лавра?
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Севирин Арт писал о части Донецкой и Луганской областях оставшихся в составе Украины - это 75% территорий областей. Если я по ночам слышу как бахает в Авдеевке то должна ответить за всё тобой перечисленное?
Всё перемелется, мука будет. По карте юг ДНР Старобешево, Комсомольское. В августе 14-го выравнивали линию фронта разграничения. Просто, тихо утром поднялись и съехали. Жители от ВСУ только стоп сигналы увидели. Хоть бы кто сказал, что завтра вас бросим. Многие не успели эвакуироваться.
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Глупо спорить с (про)российским троллем. Он же явно занимается пропагандой. Он убеждает, что надо отдать не только прекратить борьбу за Крым, и оккупированную часть Донбасса, но и отдать остальную часть областей. При этом делает упор на том, что враг это не РФ, а население Донецкой и Луганской областей.
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у вас все виноваты только не вы..... да это все давно началось - еще с параллельного майдану антимайдана в Киеве на который ваш зэк за бабки приволок гандонов со всего чудесного края кормильцев. я вас всех наслушался в ато под широкино - у вас всегда виноваты "бандеры" которые вам все время не давали жить. один дедушка помню так разошелся что вспомнил что даже в советское время хохлы вам жить не давали! так что твой пост для меня не новость. я вот признаться до сих пор не пойму чего вы хочете кормильцы? свою позицию я уже не раз излагал - только стена и ров с крокодилами. лично я вас шахтеры понять и простить уже вряд ли смогу.....
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Если это мне. Наш зек за наши бабки отлавливал по области ентимайдановцев. З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1274 Подними карту голосования в 2009 пол Украины голубая. Ща во всём виноваты 2 области. Завтра один Кривой Рог будет виноват. От меня 40 км. до линии разграничения, от меня 50 км до Гуляй поля уточни где крокодилы будут ползать? Где ров рыть? В Широкино из Еленовки отступал или вас потом через Мангуш везли?
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З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5542 Sharl /// А скажи мені, депутат Рибак був, Царство Йому Небесне, не з Донбасу родом? А ти в курсі, що Українці з оккупованої частини Донбасу, я маю на увазі не тих дебілоїдів, які верещали:"путян ввяді вайска!" і "дамбас - єта рассєя!", а саме Українців, так ось вони, як і татари в Криму, кажуть що НЕ ТРЕБА лугандону подавати воду і електрику,, НЕ ТРЕБА платити оккупованій кацапами частині Донбасу, пенсії і інші виплати. Я за те, щоб кожна ГНИДА, яка весною 14 року бігла на "ряхварєндум" - відповіла за зраду. І ті, хто вбивав і катував наших людей - і військових і мирних, були покарані смертю. А тепер відповідаю до чого Печерська Лавра. Цей, нині фсбшний гадючник, нічим не відрізняється від СлавяноГорського монастиря на Донеччіні,а там гіркін ховав зброю, саме звідти почалася, з "благословіння" московсько-гундяєвських шаманів "руССкая вясна". В Українській Печерскій Лаврі - нині засів ворог. І це в серці України - Києві. І туди, слухати брєд московських фсбешних попів ходять десятки тисяч не луганчан, не донетчан, а КИЯН! Хто вони тоді? Чим відрізняються від даунбаської прокацапської свори? Подумай, якщо ти не фсбеший сексот, а просто людина, яка не розуміє, що зрадники є скрізь і Патріоти своєї Держави-України, теж: і на заході і на сході України.
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а я то думал что уже давно перекрыли... а они еще шастают! главное туда пускайте а назад в Украину - йух! система ниппель. пусть сивуха быстрее едет, а то потом и не увидит город своей мечты.....
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Для таких, как ты, упоротых, цензор должен уточнять, с какой целью это делается. Если те, кто поприезжал из заражённой Европы заразит ВСУ, которые защищают всех. В том числе и твою сраку. Воевать будет некому.
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а я признаться не о вирусе думал , а о том что самое удобное время начать процесс "стены и рва с крокодилами". помнишь зельц еще в прошлом году о плане "Б" говорил. так вот это он и есть. по моему мнению самое время попробывать как оно действует и как Украина без кормильцев существовать будет. всеравно подвижек вообще никаких , а солдаты гибнут и становятся калеками и инвалидами каждый день. да и еще одна просьба - крым в этот процесс не приплетай тролль.
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Давно надо было это сделать, а не тянуть резину.
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В заголовке - закрывается, в тексте - ограничивается. думаю, что граждан с пропиской региона пускать будут.
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Все! Начали области отделяться друг от друга! Федеризация?
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