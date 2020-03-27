 З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - говориться в повідомленні.

Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В штабі ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень.

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