 З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
"Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - говориться в повідомленні.
Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.
В штабі ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень.
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https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
И растереть. Правильно. Потому как нех...
1\16 - граница с Россией.
1\8 - отрезались от ЛДНР
1\4 - по заветам Юли колючая проволока с Донбассом
1\2 - ???????????
Envoy- собиравшийся в финал выйти?
С 17-го марта закрыты ОРДЛО -1\8 Сейчас отделяют Луганскую и Донецкие области Какие 2 регреса Какие стулья? Военные закрываются от заразы со стороны Украины тебе - Наsрать. Филатов гонит на киевскую власт - Ещё 10 случаев и закроет СВОЮ область. Ярославцев в Харькове знает что справится лучше. У НЕГО НА ВСЕХ ТЕСТОВ НЕ ХВАТИТ.
Наsрать. Если это будет не ВЫНУЖДЕННАЯ ФЕДЕРОЛИЗАЦИЯ - то это будет местное самоуправление. У тебя Вас останется целый микрорайон. Так Наsрать можно "до мышей дотрахаться"
пол перчсовсем мало осталось.
Всё перемелется, мука будет. По карте юг ДНР Старобешево, Комсомольское. В августе 14-го выравнивали линию фронта разграничения. Просто, тихо утром поднялись и съехали. Жители от ВСУ только стоп сигналы увидели. Хоть бы кто сказал, что завтра вас бросим. Многие не успели эвакуироваться.