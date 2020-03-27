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 5 випадків COVID-19 лабораторно підтверджено на Сумщині

На Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання COVID-19, з них один, у Конотопі, - летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 27 березня під час брифінгу сказала головна інфекціоністка Сумської області Ірина Троцька.

"Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на COVID-19, з них один – летальний. Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень", - розповіла Троцька.

За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які перебувають на самоізоляції.

Ще два випадки захворювання на COVID-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша перебуває на самоізоляції.

Стан усіх хворих стабільний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184899
 
 
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Багато чоловіків із Конотопу останнім часом працювали в Європі. Тому зрозуміло звідки там короновірус.
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як і з усієї України. і не лише чоловіків. жінок теж багато працює, в Італії особливо
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Ну шо? Більш в Сумах не буде сумно - Троцька на@@@дить* як Троцький - одразу стане веселіше.
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на@@@дить* - дієслово-похідна від назви жіночого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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