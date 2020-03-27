 Трепак підтвердив, що йде у відставку з поста заступника генпрокурора: "Працюю до понеділка"

Про це він заявив коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка", - сказав він.
Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем. Венедіктова у відповідь заявила, що Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво нового заступника Генпрокурора Олексія Симоненкоа, а "за Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив".
Видно нечего ему делать в этом антиукраинском логове и сборище прокуВоров во главе сепаратистки поставленной для себя как своей продажным ЗЕбилом капитулянтом . Времена кровавого ЗЭКА возвращаются а значит вернётся и протестный Майдан. И эта вся свора врагов Украины проклятых ЗЕбилов при антиукраинской власти конечно сбежит в проклятую паРашу где присоединится к банде кровавого ЗЭКА. И будет там уже вторая волна легитимных кацапских ..резидентов, премьеров, прокуворов, ментов, СБУушников жить на кровавые кремлёвские сребреники для Иуд..
2 год
Венедіктова призначила собі двох заступників. Звісно, обидва - "нові обличчя". Олексій Симоненко "родом" з СБУ. Статки відповідні:
🔘 будинок на 650 м2 в Конча-Заспі;
🔘 дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК;
🔘 чотири земельні ділянки в Київській області;
🔘 Mercedes S-400 Coupe.
Вартість люксового Мерса Симоненко оцінив у 80 тисяч грн. Трохи помилився, бо зараз такі коштують в районі 100 тисяч доларів. Будинок в 2010 році коштував 2,5 млн грн. За курсом 8 грн за долар.
Звісно, таких призначень чекали виборці Зеленського. Відповідальність за цей треш повною мірою лежить на а) Зеленському, б) депутатах, які за Венедіктову голосували.
Нормальні пацани йдуть.
На місце приходять невігласи.