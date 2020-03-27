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Все про:відставка (662) Трепак (61) Офіс генерального прокурора (186)

 Трепак підтвердив, що йде у відставку з поста заступника генпрокурора: "Працюю до понеділка"

Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Про це він заявив коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка", - сказав він.

Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем. Венедіктова у відповідь заявила, що Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво нового заступника Генпрокурора Олексія Симоненкоа, а "за Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184898
 
 
 Топ коментарі
 
И тут ложь у зеленой пошести не прошла, а только портновская прокладка Венедиктова сказки рассказывала.
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зачистка останніх не ригівсько-кацапських кадрів на фінальній стадії..
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Значит у Венедиктовой Трепака не будет...
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И тут ложь у зеленой пошести не прошла, а только портновская прокладка Венедиктова сказки рассказывала.
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не слишком молод нужно иметь разносторонний юр опыт и прокурорский..
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зачистка останніх не ригівсько-кацапських кадрів на фінальній стадії..
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Значит у Венедиктовой Трепака не будет...
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В нынешней ситуации наверное все таки лучше Трепак, а успеет он до понедельника все дела закончить, нам бы понедельники взять и отменить.
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Трепак підтвердив, що йде у відставку з поста заступника генпрокурора: "Працюю до понеділка" - Цензор.НЕТ 2589

Видно нечего ему делать в этом антиукраинском логове и сборище прокуВоров во главе сепаратистки поставленной для себя как своей продажным ЗЕбилом капитулянтом . Времена кровавого ЗЭКА возвращаются а значит вернётся и протестный Майдан. И эта вся свора врагов Украины проклятых ЗЕбилов при антиукраинской власти конечно сбежит в проклятую паРашу где присоединится к банде кровавого ЗЭКА. И будет там уже вторая волна легитимных кацапских ..резидентов, премьеров, прокуворов, ментов, СБУушников жить на кровавые кремлёвские сребреники для Иуд..
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Центр Протидії Корупції
2 год
Венедіктова призначила собі двох заступників. Звісно, обидва - "нові обличчя". Олексій Симоненко "родом" з СБУ. Статки відповідні:
🔘 будинок на 650 м2 в Конча-Заспі;
🔘 дві квартири в Києві, в тому числі на 128 квадратів в елітному ЖК;
🔘 чотири земельні ділянки в Київській області;
🔘 Mercedes S-400 Coupe.

Вартість люксового Мерса Симоненко оцінив у 80 тисяч грн. Трохи помилився, бо зараз такі коштують в районі 100 тисяч доларів. Будинок в 2010 році коштував 2,5 млн грн. За курсом 8 грн за долар.

Звісно, таких призначень чекали виборці Зеленського. Відповідальність за цей треш повною мірою лежить на а) Зеленському, б) депутатах, які за Венедіктову голосували.
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Та яка різниця: трєпак,чи якийсь там сіфак буде ?
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Даже если он хорош, нечего легитимизировать своим присутствием преступную группировку
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Шкода!
Нормальні пацани йдуть.
На місце приходять невігласи.
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Цілком природно, що ця антинародна влада вичавлює з себе небагатьох нормальних.
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