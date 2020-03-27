 Трепак підтвердив, що йде у відставку з поста заступника генпрокурора: "Працюю до понеділка"

Про це він заявив коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка", - сказав він.

Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем. Венедіктова у відповідь заявила, що Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво нового заступника Генпрокурора Олексія Симоненкоа, а "за Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив".

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