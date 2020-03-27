EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2197  27
Все про:Стерненко (53) Трепак (61) Гандзюк (449) Венедіктова (83)

 "Не треба розганяти реванш", - Венедіктова пояснила обговорення справи Стерненка на нараді в МВС тим, що про нього говорив нардеп під часи її призначення в Раді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відставка Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп у залі Верховної Ради, коли розглядалося питання її призначення на посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Венедіктова зазначила: "Все, що я не роблю на сьогоднішній день, - це розганяється як "зрада". Для мене важлива думка громадянського суспільства і я ніколи не відвернусь і не промовчу, заливши в повітрі запитання, які всіх турбують:

1. "Справа Стерненка". Була в підслідності Нацполіції. Передана до СБУ за неефективністю. Оскільки це питання було озвучено народним депутатом в залі засідань Верховної Ради України і на нараді з МВС і Нацполіцією ми говорили про ефективність діяльності, говорили про підстави та історію питання. Акцент був зроблений на роботі правоохоронців. Саме про це говорили і активісти. Не треба перекручувати інформацію і розганяти як ще один "реванш".

Також читайте: Венедіктова відсторонила Трепака від справи Гандзюк, - Масі Найєм

2. "Відсторонення Трепака від справи Гандзюк". За новим розподілом обов‘язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Симоненка Олексія Юрійовича. За Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та сама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

3. "Дорогий годинник Генпрокурора". Я подаю декларації дуже багато років. Я свідомо перейшла в публічну площину. І я кожного дня критично оцінюю, що і де я говорю, з ким і як я спілкуюсь, як я виглядаю по суті і по формі. Все продумано до дрібниць. Мені не має чого приховувати. Всі речі, які підпадають під декларування - все задекларовано".

Також читайте: Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184896
 
 
 Топ коментарі
 
73% дебилов решили что все должны подчиняться их зебобикам?
 показати весь коментар
 
именно так. вспомните интонации их вяканья до того, как они притихли.
 показати весь коментар
 
Кратко и по пунктам.Шабунину остаётся утереться.Единождя совравший! Кто тебе поверит.?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
73% дебилов решили что все должны подчиняться их зебобикам?
 показати весь коментар
 
 
именно так. вспомните интонации их вяканья до того, как они притихли.
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова типичная зе прокладка , зебилы "зробили себе разом" тупорылое быдло.
 показати весь коментар
 
 
не.. не надо так-пусть просто исчезнут с лица земли
 показати весь коментар
 
 
это ещё лучше, но как-то уж больно сказочно...
 показати весь коментар
 
 
Давайте восклицать
зебилом восхищаться
реванша от совков
не надо опасаться..
 показати весь коментар
 
 
Кратко и по пунктам.Шабунину остаётся утереться.Единождя совравший! Кто тебе поверит.?
 показати весь коментар
 
 
Желательно - ему ещё и «присесть» годков на 5 не помешало бы за нэзаконнэ збагачэнняи шахрайство
 показати весь коментар
 
В самом деле, не отвлекайте «человека от работы» - у неё ещё представление из братской лнр на пороха для исполнения лежит
 показати весь коментар
 
 
Для нее скорчить такое умное лицо стоит немалых усилий.
 показати весь коментар
 
 
шеф подбирает себе аналогичных - иначе он очень будет выделятся на фоне других...
 показати весь коментар
 
Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків міністерки освіти на Любомиру Мандзій, доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина."Не надо разгонять реванш", - Венедиктова объяснила обсуждение дела Стерненко на совещании в МВД тем, что о нем говорил нардеп при ее назначении в Раде - Цензор.НЕТ 3233
 показати весь коментар
 
Так депутати і про підозру у державній зраді Єрмака теж говорили. Єрмака обговорювали на нараді? Чи одних депутатів (своїх) слухаємо, а інших (опозиційних) - ні?
 показати весь коментар
 
 
російська ЗЕвлада котру поставив Кремль скоро дограється, будуть висіти на стопах.
 показати весь коментар
 
 
ну и, естественно, 99.99% населения волнует, когда же упакуют барыгу......
 показати весь коментар
 
Ты прав, всех волнует когда упакуют барыгу Зеленского
 показати весь коментар
 
 
ооо! это отдельный разговор должен быть..... и очень показательный....., через Гаагу....
 показати весь коментар
 
Прокурорша, для этого на совещании должен был быть присутствующий представитель правоохранительного органа, в производстве которого находится дело, но отнюдь не рюкзаков, которое имеет такое же отношение к нему, как к кремлевское х...ло к Украине. Я, заканчивающий в свое время юридический институт в городе Харькове, сдавая экзамены с права, кандидатам юр.наук, был поражен, что такую высокую посаду, которую занимаете вы (я тоже до прихода лигитимного работал в ГПУ), не достигнув на тестах, я уже не говорю о высшем бале, даже среднего бала,как то получили звание доктора юридических наук.
 показати весь коментар
 
 
Вам харківські слуги вже давно ніхто не вірить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору