 Юлдашев оскаржив у суді наказ про скасування його відновлення на посаді прокурора Києва

Заява про забезпечення позову надійшла в ОАСК, повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас, до суду надійшов і адміністративний позов, де позивач – Сергій Юлдашев, зокрема, просить ОАСК визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора, яким скасовано наказ в.о. Генерального прокурора Чумака В.В, про його призначення прокурором міста Києва, як незаконний", - вказується в повідомленні.

Наразі, Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та питання про відкриття провадження.

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Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.Д

24 березня Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.