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 Юлдашев оскаржив у суді наказ про скасування його відновлення на посаді прокурора Києва

Експрокурор Києва Сергій Юлдашев звернувся до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з вимогою припинити дію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової від 23 березня 2020 року, що скасовує наказ про його призначення на посаду.

Заява про забезпечення позову надійшла в ОАСК, повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас, до суду надійшов і адміністративний позов, де позивач – Сергій Юлдашев, зокрема, просить ОАСК визнати протиправним та скасувати наказ Генерального прокурора, яким скасовано наказ в.о. Генерального прокурора Чумака В.В, про його призначення прокурором міста Києва, як незаконний", - вказується в повідомленні.

Наразі, Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та питання про відкриття провадження.

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Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.Д

24 березня Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184894
 
 
 Топ коментарі
 
Очередной вцепившийся в кресло, видать неплохо забашлял за назначение.
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Ему не оспаривать, а в СИЗО сидеть и на допросы ходить. Ну ублюдки.
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Коррупционеров-свыней проще пристрелить, чем оттащить от кормушки.
Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева - Цензор.НЕТ 9440
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Ему не оспаривать, а в СИЗО сидеть и на допросы ходить. Ну ублюдки.
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На сизо он ещё не заслужил. Да вот только прокурор из него (как и юрист) - как из зильонского приезидент
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Все гораздо можно и нужно сделать проще - пересдай тесты и посмотрим на юридическое iq у этого вумника, решившего сыграть в правовой троллинг и перепрыгнуть рабошапкину обязательноую профпереаттестацию
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Очередной вцепившийся в кресло, видать неплохо забашлял за назначение.
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Да посадите уже єтого коррупционера -- сколько будет цирк продолжаться Юлдашев оспорил в суде приказ об отмене его восстановления в должности прокурора Киева - Цензор.НЕТ 6862
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СУды -наше дно.Геня -сепаратист уже 6 лет сухой и невредимый.
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Якщо з Портновим не "порєшал", то не треба йому "трєпихатися". Зебіли про це знають.
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Коррупционеров-свыней проще пристрелить, чем оттащить от кормушки.

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Венедиктовой в помощь срочно нужен товарищ маузер. Она решила, он утвердил... а обжаловать уже и некому будет!
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Бесплатный лайфхак - проверьте состоял/состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере. Раньше любил этим козырять
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прикольно, так оказывается рябошапка и чумак еще те гниды. не зря погнали пинками в зад.
я как посмотрю, что не прокурор то дерьмо . видать их выбирают для учебы из редкостного дерьма))))
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