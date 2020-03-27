 Послуги ЦНАП в умовах карантину можна отримати, звернувшись за телефоном, електронною або традиційною поштою, - заступниця міністра юстиції Коломієць

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

"Урядом ухвалено рішення про конкретний перелік послуг, які будуть надаватися під час карантину і можуть бути розширені рішенням конкретного ЦНАП. Адже ми чудово розуміємо, що життя людей не зупинилося і сьогодні-завтра багатьом треба буде, наприклад, зареєструвати народження дитини або отримати паспорт, оформити матеріальну допомогу на дитину, зареєструвати місце проживання або отримати якусь субсидію - тим паче, що соціальна допомога розширюється", - сказала чиновниця.

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Водночас вона уточнила, що у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу обслуговування здійснюється переважно дистанційно.

"Оскільки не можна наражати людей на небезпеку - особистий прийом був так само обмежений, тому для отримання послуг можна звернутися за телефоном, через електронну пошту або поштову скриньку конкретного ЦНАП", - пояснила Коломієць.

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