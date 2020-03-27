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 Почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції, - Мінрегіон

Міністерство розвитку громад і територій опублікувало рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, в міністерстві рекомендують виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності. А за межами квартири за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами й уникати дотиків до лиця.

Також громадян закликають замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчень людей.

"Намагайтеся ходити сходами і не користуватися ліфтом. Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн", - йдеться в повідомленні.

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"Пускайте в під'їзд тільки знайомих людей. Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - додали в міністерстві.

Почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції, - Мінрегіон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184891
 
 
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нужно проверить Нацбанк..... там наши золотовалютные резервы еще никто не продизенфицировал?
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Какие вечеринки онлайн, когда порнхаб дал фри премиум аккаунты)))))
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