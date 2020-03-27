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 СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу. ФОТО

Співробітники Головного управління боротьби з корупцією і оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки і підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці.

Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності".

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СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу 01
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184888
 
 
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А откуда информация о фальшивости данных тестов?!
Контрабандные - да! Фальшивые - очень сомневаюсь!
Выводы об их фальшивости можно делать только после экспертизы, которой подозреваю не было и не будет. А данные "фальшивые" тесты скорее всего еще всплывут, как закупленные каким нибудь депутатом от СН за свои средства
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Та шо вы говорите ?Ангелочек СН закупил тесты за свои денюшки что бы раздать народу а его арестовали?Ах антихристы такие .
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Ага, так и было, как СБУ рассказывает. Контейнера с шмотками идут мимо таможни, тесты тоже, наркота так ваще святое. Скорее всего дельцы сами дали наводку на товар, как планируемые потери и пока СБУ тешится успехами они провернут многомиллиардные сделки.
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а почему - фальшивые? они самопальные? нет!
просто - контрабас .. конечно температурный режим...надо соблюдать... но это не делает их фальшивыми... непригодными, испорченными, не качественными и конечно же нелицензованными... но не фальшивыми...
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Вы правы, но они не указывают необходимый темп. режим и соответственно, в чем он нарушен.
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Препараты онкологии можно преобретать только у онкологов или аптеках, иначе может нарушиться коррупционная цепочка, на которую были потрачены годы.
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1. Испания сообщила, что тесты Bioeasy Biotechnology дают ложные результаты
3. Украина закупила эти же несертифицированные тесты (скрин 3).
Это не паника, это ПИ от ЗЕ, панове
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу - Цензор.НЕТ 1234
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Авакяны даже себя не могут защитить...Коронавірус виявили у начальника столичної поліції Крищенка
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу - Цензор.НЕТ 7904
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Коронавірус підтверджено у трьох поліцейських, курсанта та заступника глави Нацполіції Крищенка. Вірус підбирається до Авакова.
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