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Все про:арешт (1090) Кожара (19)

 Суд заарештував на 2 місяці ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

Відповідне рішення суд оголосив у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом в руці. Пізніше з'ясувалося, що зброя належить Кожарі.

Крім Сергія Старицького на місці події було ще двоє людей: сам Кожара і його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча, як зазначають адвокати потерпілої сторони, сукупність очевидних ознак і коментарі фахівців дають зрозуміти, що це було не самогубство.

Читайте також: Дружина ексглави МЗС Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184885
 
 
 Топ коментарі
 
я щось прогавив: за навмисне вбивство можна вийти під заставу?!!
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"А шо, так можно было?" (с) Олена Зайцева
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для него 14 лямов как для нас 1400 грн.
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я щось прогавив: за навмисне вбивство можна вийти під заставу?!!
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"А шо, так можно было?" (с) Олена Зайцева
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В стране Зедебилоидов, можно за бабки выйти на свободу и убиенного признать виновником
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Запросто.Владелец "Карпат"-сбил женщину и забыли уже.
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Можно.Он же не АТОшник и не волонтер."Убийцы" Шеремета три месяца,без обвинения-парятся... Суд заарештував ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн - Цензор.НЕТ 5159
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Как для большинства украинцев 1/4 копейки.
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В крайнем случае найдутся "друзья", которые "помогут" внести эту непосильную для Кожары сумму.
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Откуда у честного дипломата?Разве-друзья принесут. Суд заарештував ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн - Цензор.НЕТ 7911
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Цікаво, що не пишуть про прями докази вини Кожари. Але справа буде цікавою.
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Думаю монтируют видео или аудио,где участники АТО-появятся,в деле.
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А попал бы в ногу / как Пашинский / арестовали бы без альтернативы залога .
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Ау, по статье за умышленное убийство залога быть не может, или элиту это не касается.
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Звісно, гівноеліти то не стосується. Нібито новина яка.
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Его пришлось таки рюкзаку прихватить из-за того, что семья погибшего алкана не пошла с кожаной на «мировую». Все теперь зависит от достоверности и всеобьемлености проведённых экспертиз и показаний супругов-убийц. Если результаты экспертиз удастся поставить под сомнение , показания супругов будут в значительной мере не совпадать или противоречить друг другу - то дело рассыпется в суде за недостаточныого обьема предоставленных доказательств и семья потерпевших будет сосать петушок.
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Лично я не верю в справедливое и законное наказание для убийцы и его/ее подельника
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та пусть выходит, может еще кого то из своих замочит....
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це шо шутка 14 міліонів ..де він їх взяв ..він начебто міністром закордоних справ був ...міністри таку зарплату отримують
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Який залог за вбивство?!!! Ви що вже гниди, геть з глузду зїхали?!
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