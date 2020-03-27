 Суд заарештував на 2 місяці ексглаву МЗС Кожару з альтернативою застави в 14 млн грн

Відповідне рішення суд оголосив у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом в руці. Пізніше з'ясувалося, що зброя належить Кожарі.

Крім Сергія Старицького на місці події було ще двоє людей: сам Кожара і його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча, як зазначають адвокати потерпілої сторони, сукупність очевидних ознак і коментарі фахівців дають зрозуміти, що це було не самогубство.

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